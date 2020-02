Auch im Landkreis Oldenburg beginnt in diesen Tagen wieder die Krötenwanderung. Besonders betroffen ist ein Abschnitt der Straße Im langen Tal zwischen Dünsen und Groß Ippener. (Markus Hibbeler/dpa)

Dünsen. In einem etwa einen Kilometer langen Abschnitt der Straße Im langen Tal nördlich von Dünsen findet alljährlich im Frühjahr die wohl bedeutendste Amphibienwanderung im Landkreis Oldenburg statt. Vor allem Erdkröten, aber auch Grasfrösche und Molche wandern massenhaft von ihren Winterquartieren zu den Laichgewässern, sobald hinreichende Lufttemperaturen (über fünf Grad) und höhere Luftfeuchtigkeit herrschen.

In früheren Jahren haben ehrenamtliche Helfer bis zu 3000 Amphibien über die Gemeindestraße getragen, berichtet Landkreissprecher Oliver Galeotti. Bereits seit 1999 wird der von der Amphibienwanderung betroffene Straßenabschnitt an mehreren Nächten jeweils zwischen 20 und 6 Uhr für den Durchgangsverkehr voll gesperrt. Vor Ort weisen Planskizzen auf die Zeit der Sperrung und auf die Umleitungsstrecke über Harpstedt hin. „Durch die flexible, an den jeweils tatsächlichen Wanderterminen ausgerichtete Handhabung der Sperrung soll einerseits die Beeinträchtigung für den Durchgangsverkehr möglichst gering gehalten und andererseits ein größtmöglicher Amphibienschutz erreicht werden“, erläutert Galeotti.

Die Kreisverwaltung rechnet damit, dass das Naturphänomen in diesem Frühjahr bis Mitte April zu beobachten sein wird. Erfahrungsgemäß finden die Amphibienwanderungen überwiegend in Regennächten und im Zeitraum zwischen 19 Uhr und Mitternacht statt. Der Landkreis appelliert deshalb eindringlich an die Autofahrer auch in anderen Bereichen als dem Langen Tal, auf wandernde Kröten und Lurche Rücksicht zu nehmen. An Straßenabschnitten, an denen Krötenzäune aufgestellt wurden, sei besonders auf die in den frühen Morgenstunden im dunklen Straßenbereich aktiven Helfer zu achten. Straßenabschnitte, die besonders zahlreich von Kröten und Fröschen überquert werden, sind durch Warnschilder gekennzeichnet.

Amphibien, die auf ihrer Wanderung Straßen überqueren müssen, sind vor allem deshalb gefährdet, weil sie sich relativ langsam fortbewegen. Zusätzlich nähmen die Kröten eine Schreckstellung ein, wenn sie vom Scheinwerferlicht angestrahlt werden würden, heißt es in der Mitteilung des Landkreises Oldenburg. In jedem Frühjahr würden daher einige tausend Amphibien überfahren werden. Dies könne bei entsprechendem Verkehr zur Ausrottung eines Bestandes innerhalb weniger Jahre führen.

Weil es durchaus möglich ist, dass dem Landkreis nicht alle bedeutenden Wanderstrecken bekannt sind, bittet die Kreisverwaltung um Hinweise unter Telefon 0 44 31 / 85 283, wo sich weitere, von Fröschen und Kröten frequentierte Straßenabschnitte befinden.