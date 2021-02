Die Polizei sucht Zeugen für den Diebstahl eines Lastwagenaufliegers in Groß Ippener. Die Tat ereignete sich bereits am Freitag, 12. Februar. Wie die Polizei mitteilt, entwendeten bislang unbekannte Täter zwischen 22 und 22.30 Uhr einen auf einem Firmengelände an der Straße Am Gewerbegebiet abgestellten Kühlauflieger des Herstellers Schmitz Cargobull. Der Auflieger ist weiß und mit dem schwarzen Schriftzug „Thermotraffic“ versehen. Zeugen, die zur Tatzeit etwas beobachtet haben und Hinweise auch in Richtung möglicher Transportfahrzeuge geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 0 44 31 / 94 11 15 in Verbindung zu setzen.