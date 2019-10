Kürbisse eignen sich nicht nur zu Dekozwecken, sondern verfügen auch über viele Nährstoffe. (Michael Reichel/dpa)

Ich habe Rücken! – Am Donnerstag war ja bekanntlich Halloween, jenes Geister-Austreibe-Fest irischen Ursprungs, das über die USA inzwischen auch nach Deutschland geschwappt ist. Und da sehen die Deko-Erwartungen der Familie eben vor, zwei große Kürbisse dem Anlass entsprechend vor der Haustür zu platzieren, um die abendliche Süßes-oder-Saures-Kundschaft willkommen zu heißen. Denn die Kürbisse gehören nun mal zu Halloween wie die Nordmann-Tanne zu Weihnachten oder die Eier zu Ostern. Und dabei ist es passiert: Nicht aus dem Kreuz heraus gehoben – ein Stich, ein Schmerz!

„Von der Klassifizierung gehört der Kürbis zu den Beerenfrüchten und ist mit der Melone, der Gurke und der Zucchini verwandt“, erläutert Claudia Kay, Ernährungsexpertin des Regionalen Umweltzentrums Hollen (RUZ) in diesem Zusammenhang. „Man könnte also auch sagen: Der Kürbis ist die größte Beere der Welt.“ Na toll, denke ich und stelle mir vor, wie ich vor den Orthopäden meines Vertrauens trete und voller Überzeugung erkläre: „Herr Doktor, ich habe mich an einer Beere verhoben …“

Jeweils etwa 30 Kilogramm dürften die beiden Deko-Stücke auf die Waage bringen, was im Vergleich aber eher lächerlich ist. Die schwersten Kürbisse, die gerade erst wieder bei der Europameisterschaft im Kürbiswiegen in Baden-Württemberg gekürt wurden, wogen mehr als 1000 Kilogramm. Das ergäbe also rund 1000 Kürbissuppen aus einer einzigen Frucht oder für eine vierköpfige Familie mehr als drei Jahre lang Kürbissuppe am Stück. Och nö.

„Kürbisse lassen sich aber nicht nur zu Suppen verarbeiten, sondern sind auch als Ofengemüse, gefüllt, als Süßspeise, also als Pumpkin Pie, als Brot oder sogar als Kult-Kaffeespezialität wie der Pumpkin Spice Latte einsetzbar“, zählt Claudia Kay einige Alternativen auf. Weiterhin könnten die Kerne geröstet und getrocknet werden, und auch das Kürbiskernöl verleihe vielen Gerichten eine besondere Note. Nicht zuletzt eigene sich der Kürbis für die Babynahrung.

Natürlich erfüllen die Riesen-Beeren auch hundertprozentig die RUZ-Maxime „regional und saisonal“ – vor allem jetzt im Herbst. Aber Kürbisse haben auch den Vorteil, dass man sie vergleichsweise lange lagern kann, ohne dass sie schlecht werden. Und nicht zu vergessen: ‚Kürbis macht schön‘“, sagt die Ernährungsexpertin. Die Frucht sei geradezu „eine Nährstoffbombe für Haut und Haare: Im Kürbis stecken neben den Vitaminen A und E auch Kalium sowie mehr Beta-Karotin als in einer Möhre.“

Weil natürlich auch der Handel weiß, dass man einen 30-Kilogramm-Kürbis nur schwer in einer Papiertragetasche aus dem Laden schleppen kann, ohne dass die Henkel reißen, erfreuen sich dort insbesondere die handlichen Hokkaidokürbisse großer Beliebtheit. Die haben zudem den Vorteil, dass man die Schale mitessen kann. Weltweit gibt es laut Claudia Kay übrigens rund 800 Kürbissorten. Besonders populär sind neben den genannten auch der Butternut, der Muskatkürbis oder der Spaghettikürbis.

Aber wie erkennt man überhaupt, ob ein Kürbis reif ist? „Viele klopfen, obwohl sie gar nicht genau wissen, worauf sie dabei hören sollen“, hat die Ernährungsexpertin beobachtet. Ein sicheres Zeichen der Reife sei, darauf zu achten, dass der Stiel holzig ist.

Dem Rücken hilft das nun zwar auch nicht. Aber der Vorsatz steht: Nächstes Jahr werden die Dinger vorher ausgehöhlt.