Auch das Haus Coburg musste wegen des Lockdown-Light schließen. (MÖLLERS)

Die Stimmung passt in den Monat November: Auf der einen Seite gibt es ein ganz großes Verständnis für die Entscheidung der Landesregierung, die sozialen Kontakte aufgrund der Corona-Pandemie zu beschränken. Auf der anderen Seite sind die Häuser wegen dieser Maßnahmen schon seit diesem Frühjahr im Defizit unterwegs. So war eigentlich immer wieder die Hoffnung da, dass es für die Kunstschaffenden irgendwann in den „normalen“ Alltag – den Museums- und Veranstaltungsalltag – zurückgehen kann. Kultur lebt vom Austausch und vom Miteinander. Während der zusätzlichen Schließungen wurde die Zeit dafür genutzt, ganz viele tolle alternative Projekte, Ausstellungsformen und Veranstaltungen zu planen. Allerdings konnten diese oft nur in ganz reduziertem Rahmen oder manchmal sogar gar nicht stattfinden. Das ist eine sehr schwierige Ausgangslage, in der alle Beteiligten jederzeit sehr flexibel sein müssen. Deswegen kann ich es gut verstehen, dass die Kollegen im Augenblick eher düster gestimmt sind.

Es findet im Augenblick ganz viel konzeptuelle Arbeit statt, um die Aufstellung in digitaler Form umzusetzen. Kennzeichnend für die Galerie sowie das Nordwolle-Museums ist, dass sie versuchen, trotz der Schließungszeit digitale Angebote zu schaffen. Momentan wird dazu ein Format entwickelt, bei dem Besucher mit dem Künstler digital zusammenkommen können. Die aktuelle Ausstellung „Meeting in Language“ in der Städtischen Galerie soll so trotz des Lockdowns weitergeführt werden. Im Industrie-Museum auf dem Nordwolle-Gelände wird der Lockdown-Light genutzt, um die Planung der Neukonzeption voranzubringen.

Unsere städtischen Einrichtungen haben das Glück, dass sie dem Fachbereich Bildung, Sport und Kultur zugeordnet sind. Die aktuellen Einnahmeverluste durch den Lockdown-Light versucht die Verwaltung im Gesamtbudget aufzufangen. Glücklicherweise sind wir noch nicht an dem Punkt, wo wir über die Reduzierung des kulturellen Angebots nach dem Lockdown nachdenken müssen. Im Augenblick hält sich das finanzielle Defizit noch im Rahmen.

Ich wage da ehrlich gesagt keine konkrete Prognose. Trotz der 15 Tage Lockdown-Light sind die Corona-Fallzahlen bisher nicht bedeutend gesunken, sodass ich befürchte, dass eine Aufhebung nur in kleinen Schritten bewilligt wird. Ich glaube nicht, dass es eine Öffnung von Null auf Hundert geben kann.

Es ist unbestritten, dass unsere kulturellen Einrichtungen kein Ort der erhöhten Gefährdungslage gewesen sind. Die Hygienekonzepte, die von den Mitarbeitern realisiert wurden, haben den höchsten Schutz der Besucher gewährleistet. Gleichwohl ist die Absicht der Landesverordnung, die Gelegenheiten zu reduzieren, an denen große Personengruppen zusammenkommen. Wenn alle zu Hause bleiben, können Zufallskontakte und damit auch Infektionsketten in gut besuchten Museen oder bei Kulturveranstaltungen nicht mehr entstehen. Da überwiegt eher das Verständnis gegenüber der originären Zielsetzung der Landesregierung.

Es ist schon eine ziemliche Umbruchsituation, die sich auch in der Mannschaft widerspiegelt. Es besteht eine große Spannung und Erwartungshaltung, wer die Nachfolge von Annett Reckert antritt und welche Umstellungen das zur Folge hat. Die kulturelle Arbeit der Galerie ist auch immer abhängig von den Drittmitteln, die eingeworben werden müssen. Annett Reckert ist momentan damit beschäftigt, ein Rahmenprogramm für das kommende Jahr aufzustellen. So soll garantiert werden, dass wir zeitnah und fristgerecht die Fördermittel beantragen können. Diese sind notwendig, damit Ausstellungen stattfinden können. Für die Nachfolge ab März des kommenden Jahres sind dadurch schon ein gewisser inhaltlicher Rahmen und das schöpferische Potenzial vorgegeben. Das hat aber gerade in der Zeit einer Pandemie Vorteile, da mehr Zeit bleibt, um die Mannschaft, die wichtigen Netzwerke und Akteure sowie die Stadt kennenzulernen.

In der vergangenen Ausschusssitzung für Kultur war die Divarena ein zentrales Thema. Grundsätzlich hatte das Event- und Kulturtheater mit dem künstlerischen Programm tatsächlich auch eine kulturelle Lücke in Delmenhorst geschlossen. Die Divarena organisierte Veranstaltungen, die von den städtischen Kultureinrichtungen nicht abgedeckt wurden. Nun stellt sich uns die Frage, welchen Auftrag die Stadt an Kulturvermittlung hat. Und inwieweit das städtische Programm allumfassend sein muss. Zudem sind private Anbieter oftmals flexibler in der Programmgestaltung. Wir haben zusätzlich auch noch einmal eine wirtschaftliche Berechnung angestellt. Diese zeigt, dass die Stadt ein Projekt in der Größe niemals günstiger als ein privater Anbieter umsetzen könnte. Unsere Hoffnung ist im Augenblick, dass sich nach den coronabedingten Beschränkungen ein Anbieter findet, der ein ähnliches Programm wie bisher fortsetzt.

Bei der Pressekonferenz im Oktober mit Ulrike Thümmel von der Konzert- und Theaterdirektion hatten wir noch die Hoffnung, dass wir wieder mit kleinen Veranstaltungen beginnen könnten. Nun kam der Lockdown-Light Anfang November dazwischen, weswegen wir alles verschoben haben. Nach wie vor dürfen aufgrund des baulichen Zustands des Kleinen Hauses nur maximal 126 Personen eine Vorstellung besuchen. Auch darf ein Theaterstück coronabedingt nur 60 Minuten lang sein. Das liegt unter anderem auch an dem Leistungsvermögen der Lüftungsanlage. Wir sind aktuell im Gespräch mit der Konzert- und Theaterdirektion. Es sind schon einige kleine Veranstaltungen geplant, die durch den Lockdown-Light noch einmal verschoben werden müssen. Ich gehe allerdings nicht davon aus, dass das Kleine Haus vor Beginn des neuen Jahres öffnen kann.

Zur Person

Olaf Meyer-Helfers

ist Leiter des Fachbereichs Bildung, Sport und Kultur.