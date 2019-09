Pułtusk ist unter anderem auch für seine zahlreichen Kanäle bekannt, die die Stadt zum „Venedig Masowiens“ machen. Rund 50 Ganderkeseer reisen an diesem Donnerstag nach Polen, um die neue Städtepartnerschaft mit Leben zu füllen. Dabei wird sicherlich auch eine Gondelfahrt nicht fehlen. (Hauke Gruhn)

Die Koffer sind gepackt, die Zloty getauscht: Mehr als 50 Ganderkeseer machen sich an diesem Donnerstag auf den Weg nach Pułtusk. Es ist das erste Mal, dass eine richtig große Reisegruppe die neue Partnerstadt in Polen besucht. Gegen 21 Uhr wird der Bus vom Festplatz an der Raiffeisenstraße rollen und die etwa 14-stündige Tour Richtung Osten starten. Mit dabei sind Vertreter von Rat und Verwaltung, Bürger mit oder ohne Polen-Bezug sowie 20 Gymnasiasten im Alter zwischen zwölf und 14 Jahren.

Nachdem die Gemeinde im Juni den Aufruf gestartet hatte, seien die Plätze im Bus dann auch innerhalb kurzer Zeit vergeben gewesen, berichtet Gemeindesprecher Hauke Gruhn, der die Reise gemeinsam mit Agnieszka Niesiobedzka, die in der Verwaltung von Pułtusk für die Pflege der Städtepartnerschaften zuständig ist, vorbereitet hat. Nächtigen wird die Gruppe im ehemaligen Bischofspalast aus dem 15. Jahrhundert, der inzwischen als Hotel dient. „Mittelfristig wollen wir auch versuchen, die Teilnehmer in polnischen Familien unterzubringen, aber das haben wir so schnell noch nicht realisieren können“, erklärt Gruhn.

Besonders freut er sich darüber, dass so viele Jugendliche mit an Bord sind. „Das ist schön und wichtig, um die Partnerschaft von vornherein auf Nachhaltigkeit anzulegen.“ Wobei diese Reise losgelöst ist von dem Schüleraustausch, den das Gymnasium Ganderkesee seit einigen Jahren mit einer Partnerschule in Pułtusk pflegt. So fahren diesmal auch keine Lehrer des Gymnasiums mit, stattdessen werden die Jugendlichen vor Ort von zwei Sozialpädagogen der Verwaltung betreut.

„Wir sind zwar eine Reisegruppe, aber teilweise ist das Programm etwas gesplittet“, sagt Gruhn. So nehmen die politischen Vertreter am Sonnabend etwa an einer feierlichen Ratssitzung unter der Leitung von Bürgermeister Wojciech Gregorczyk teil. Die Jugendlichen werden sich derweil mit polnischen Schülern treffen. Um die Verständigung kümmert sich eine Dolmetscherin, darüber hinaus seien aber auch drei weitere komplett zweisprachige Reiseteilnehmer dabei.

Die Verantwortlichen haben den Zeitpunkt der Reise auch deshalb so gewählt, weil an diesem Wochenende in Pułtusk das jährliche Festwochenende zu Ehren des Heiligen Matthäus, des Schutzpatrons der Stadt, stattfindet und ein entsprechend umfangreiches Programm bietet. In diesem Rahmen geht es für rund ein Dutzend Reiseteilnehmer am Sonnabend auch sportlich zur Sache, wenn der „Mateusz-Lauf“ auf dem Programm steht: Im Angebot sind Strecken über fünf und zehn Kilometer, wobei Bürgermeisterin Alice Gerken wohl auf der kürzeren Strecke an den Start gehen wird. Aber auch zwei Mitglieder des Lauftreffs Ganderkesee werden an dem Lauf teilnehmen.

Am Sonnabendnachmittag werden die Gäste aus Norddeutschland an einem Stand auf dem Marktplatz der polnischen Stadt, der mit 600 Metern immerhin der größte gepflasterte Marktplatz in Europa ist, Bremer Bier, Butterkuchen und Dora-Garbade-Wurst anbieten. Außerdem hat die Gemeinde ihre Tourismusbroschüren eigens mit Einlegern in polnischer Sprache bestückt. Weiterhin wird sich die gesamte Gruppe auch am Bühnenprogramm beteiligen. So wird Bürgermeisterin Alice Gerken eine kurze Ansprache halten, ehe die Ganderkeseer als Botschafter norddeutschen Kulturguts gemeinsam den Song „An der Nordseeküste“ anstimmen wollen. „Geübt wird im Bus. Eine andere Möglichkeit haben wir ja nicht“, sagt Gruhn. Am Abend ist der Besuch eines Konzerts der in Polen bekannten Rockband Happysad geplant.

Ein Ausflug in die Hauptstadt Warschau ist dann das zentrale Ereignis am Sonntag. Hier stehen unter anderem Besichtigungen des Kulturpalasts, der Altstadt sowie des jüdischen Museums an. Am Montagmorgen treten die Ganderkeseer die Heimfahrt an, sodass sie voraussichtlich am späten Abend wieder zu Hause sein werden. Im Sommer 2020 soll dann erstmals eine große Reisegruppe aus Pułtusk nach Ganderkesee kommen. Ein konkreter Termin stehe laut Gruhn zurzeit aber noch nicht fest.

In Ganderkesee leben nach Angaben der Verwaltung mehr als 400 Bürger mit polnischer Staatsangehörigkeit. „Doch selbst für jene Reiseteilnehmer, die einen polnischen Hintergrund haben, ist es der erste Besuch in Pułtusk“, sagt Gruhn. Für einige von ihnen sei selbst die Hauptstadt Warschau Neuland.