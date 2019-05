Seit November 2013 leitet Dr. Wiebke Steinmetz das Kulturhaus Müller in Ganderkesee. "Mein Herz schlägt für die Kunst am stärksten", gesteht sie. (INGO MöLLERS)

„Ganter aus dem All. Geheimnisvolles Ufo steuert Ganderkesee gezielt an. Warum?“ – Wenn Dr. Wiebke Steinmetz, Programmverantwortliche des Kulturhauses Müller in Ganderkesee, von ihrem Schreibtisch aufblickt, fällt ihr Blick auf diese Textarbeit der inzwischen in Berlin lebenden Spray-Künstlerin Frauke Beeck. „Als Frauke Beeck 2014 im Kulturhaus Müller ausgestellt hat, hat sie diesen Text auf das Dach des Hauses gesprayt. Allerdings wurde der von den normalen Ausstellungsbesuchern kaum wahrgenommen. Deshalb finde ich es schön, dass er jetzt in meinem Büro hängt“, erzählt Steinmetz die Geschichte hinter dem Werk.

Seit November 2013 ist Wiebke Steinmetz nun Programmverantwortliche für das Kulturhaus Müller und in dieser Funktion eine der zentralen Akteurinnen für die Kulturarbeit in Ganderkesee. Denn abgesehen von den Kirchen und dem Verein Rathauskonzerte verantwortet die Regio-Volkshochschule, an die das Kulturhaus Müller angeschlossen ist, das Kulturprogramm in der Gemeinde Ganderkesee weitgehend im Alleingang.

Dabei sah es am Anfang ihrer Schullaufbahn gar nicht unbedingt danach aus, dass sich aus Wiebke Steinmetz einmal die weithin respektierte Leiterin eines Kulturzentrums entwickeln würde. „Als Kind mochte ich überhaupt nicht gerne lesen. Und schon gar nicht vorlesen. Später habe ich das Lesen dann zu meinem Beruf gemacht“, erklärt Wiebke Steinmetz. Aufgewachsen ist sie als einziges Mädchen unter fünf Brüdern im Ostertor in Bremen. „Urlaube haben wir in der Regel im Weserbergland gemacht. Und da gab es Schlösser wie Bückeburg oder Burg Sternberg. Die zu besuchen, war das größte. Auch Museen habe ich damals schon geliebt“, erinnert sich die heute 57-Jährige.

Später hätten zwei Lehrerinnen der Realschule ihr Interesse für Kunst und Theater geweckt: „Wir haben oft das Theater besucht, wo wir auch die Gelegenheit hatten, hinter die Kulissen zu blicken.“ In der Oberstufe hat sie in der Universitätsbibliothek dann die Abteilung Soziologie für sich entdeckt und insbesondere Biografien von Frauen verschlungen. „Mir war klar, dass ich Abitur brauchte, um meinen eigenen Weg gehen zu können. Ich wollte keinen der zur damaligen Zeit typischen Frauenberufe“, erzählt Steinmetz. Ihr erster Berufswunsch sei Goldschmiedin gewesen, aber da war es sehr schwer, eine Lehrstelle zu bekommen. Und auch mit Restauratorin wurde es nichts. „Da habe ich mich entschieden, Kunstgeschichte zu studieren und fühlte mich sofort richtig aufgehoben“, berichtet sie. Während des Studiums heiratete sie den Ingenieur Stefan Steinmetz und bekam später mit ihm zwei Töchter.

Am Ende ihrer Studienzeit in Kiel und Bonn promovierte sie über Heinrich Rantzau (1526 – 1598) – „Ein Vertreter des Humanismus in Nordeuropa und seine Wirkungen als Förderer der Künste“ wie es im Untertitel heißt. Fünf Jahre hat Wiebke Steinmetz an dem zweibändigen Werk gearbeitet, sich in den einschlägigen Archiven in Handschriften und lateinische Quellen vertieft und mit dem Prädikat „Magna Cum Laude“ abgeschlossen. „Im Gegensatz zu den Entwicklungen in Frankreich, Italien und Spanien ist die skandinavische Kunstgeschichte in Deutschland immer noch weitgehend unbekannt“, erklärt sie ihre Motivation. Die Erfahrung mit dem Verfassen der Doktorarbeit war so intensiv, „dass ich den Doktortitel als legitimen Zusatz meines Namens betrachte“, sagt Steinmetz.

1999 hat sie dann an der Seite von Galerie-Chefin Barbara Alms viele Jahre in der Städtischen Galerie Haus Coburg in Delmenhorst gearbeitet. So erinnert sie sich immer noch gern an die Ausstellungen mit dem Fotografen Peter Bialobrzeski oder dem koreanischen Künstler Kyungwoo Chun, die sie im Haus Coburg kuratiert hat. Nebenbei hat sie Führungen unter anderem in der Kunsthalle Bremen angeboten und war sehr intensiv auch als Autorin für das allgemeine Künstlerlexikon tätig. Zahlreiche Beiträge über skandinavische Künstler stammen aus ihrer Feder.

Doch ist es nicht schwierig, bei den vielen unterschiedlichen Strömungen in der zeitgenössischen Kunst den Überblick zu behalten? „Davon muss man sich freimachen. Viele Künstler verfolgen klare Strategien. Aber ich bin auch dankbar für meine klassische Ausbildung, um überhaupt zu wissen, was es schon alles gegeben hat“, antwortet Steinmetz. Aber auch die Kunstschaffenden würden mitunter den Dialog mit den Kunsthistorikern suchen, um ihr eigenes Wirken besser einordnen zu können. „Kunst hat sehr viel mit Fühlen zu tun. Und es geht darum, auf das zu reagieren, was man sieht“, sagt die Kunsthistorikerin. „Viele Menschen wollen häufig gleich eine Erklärung, ohne sich auf die Arbeit erst einmal einzulassen. Die Erklärung und das Verstehen sind aber immer ein Prozess.“

Der Wunsch nach einem Vollzeit-Job führte Wiebke Steinmetz 2013 schließlich als Nachfolgerin von Ingrid Mohr ans Kulturhaus Müller. Nachdem sie sich dort erst einmal an den Umgang mit „unsichtbaren Mächten“ gewöhnen musste, ist sie inzwischen längst angekommen. „Mein Ziel ist, Kulturarbeit mit geringen Mitteln auf einem guten Niveau anzubieten“, umschreibt Wiebke Steinmetz ihr Aufgabengebiet. „Mein Herz schlägt für die Kunst am stärksten, aber es ist auch sehr befriedigend, sich so breit aufstellen zu können.“ Dabei richte sie sich in erster Linie an das Bildungsbürgertum vor Ort. „Wir sind in Ganderkesee nicht die Avantgarde, und es macht keinen Sinn, gegen das eigene Publikum anzuspielen“, hat sie erkannt. In diesem Zusammenhang freut sie sich, in VHS-Chef Jens Kohne und dem Freundeskreis Kulturhaus Müller „gute Mitspieler“ an ihrer Seite zu wissen. „Es macht Spaß, gemeinsam auch neue Projekte zu entwickeln“, erklärt Steinmetz und nennt als Beispiele Kohnes Philosophie-Vorlesungen oder das literarische Happening „Gemeinsam lesen“.

Und wenn Geld einmal keine Rolle spielen würde, wüsste sie auch schon, wen sie einmal ins Kulturhaus Müller holen würde: „Dieter Nuhr! Bei dem kann ich auch abends um elf noch laut lachen.“