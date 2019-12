Galerie-Leiterin Annett Reckert mit dem neuesten Buch, erschienen zur Ausstellung "Fenstermalerei" des norwegischen Shooting-Stars Fredrik Værslev. (Ingo Möllers)

Es würde auf dem Tablet oder E-Book-Reader nicht funktionieren. Es muss ein Buch sein, Papier, bedruckt, ganz klassisch. Der E-Book-Reader ist nicht gefühlsecht. Und genau dieses Gefühl, die Haptik, ist so wichtig. Deswegen hängt Annett Reckert, Leiterin der Städtischen Galerie Haus Coburg, einer etwas romantischen These an: „Das Kunstbuch wird überleben.“ In Zeiten von Fridays for Future und der Diskussion über den nachhaltigen Umgang mit Ressourcen wird sicherlich auch das Buch verschwinden, zumindest die Romane, die Konsumliteratur, weil das digitale Endgerät das gut kann.

Aber mit den besonderen Büchern und Publikationen aus Reckerts Haus ist das anders. Sie haben eine Aura, sie atmen den Geist des jeweiligen Ausstellungsprojektes. „In diesen Büchern setzt sich die Handschrift des Künstlers fort.“ Denn so wie das Haus Coburg besonders als Galerie ist und die Künstler immer wieder zu individuellen Projekten animiert, so besonders ist jede einzelne Veröffentlichung, wie allein die Bücher aus diesem Jahr zeigen. Die es übrigens im Museumsshop gibt.

Fredrik Værslev. Fenstermalerei: Der Katalog zur Ausstellung mit dem norwegischen Shooting Star ist druckfrisch eingetroffen. „Er wollte unbedingt einen klassischen Katalog, so wie früher“, erzählt Annett Reckert. Wer denkt, dass das Buch zur Schau einfach nur die Ausstellung zwischen zwei Buchdeckeln ist, der irrt. „Das ist fast noch einmal genau so viel Arbeit wie die Ausstellung selbst“, sagt die Galerie-Leiterin, die in dem Band den Essay „Das Haus malt die Bilder“ geschrieben hat. Das mit der Detailarbeit, den teils stundenlangen Abstimmungen am Telefon, per Mail, per Whats-App, fängt exemplarisch mit dem Cover an, das es in drei Versionen gibt. Da sind nicht einfach nur Quadrate drauf, die Anordnung entspricht exakt den Fenstern der alten Arztvilla, die es Værslev so angetan hatten, dass er die gesamte Ausstellung zu diesem Thema konzipierte.

Værslev bestand darauf, mit den Schweizer-Grafikern Samuel Bänziger, Rosario Florio und Larissa Kasper zusammenzuarbeiten. Für die Fotografien wurde mit dem Berliner Bernd Borchardt ein großer Meister engagiert. Herausgekommen ist ein großer, opulenter Band, mit klassischen Bildtafeln, daneben immer der Bildtitel, dazu Ansichten aus der Villa, die die Raumwirkung von Værslevs Arbeiten dokumentieren. Und, ganz nebenbei erwähnt, sind die Texte von Annett Reckert immer ein großer Lesespaß. (137 Seiten, 35 Euro)

Pia Pollmanns. Die Wege der Elisa Kosch: Annett Reckert spazierte durch die Hallen der Frankfurter Buchmesse und war gespannt, was sie beim Snoeck-Verlag vorfinden würde. Und dann war sie begeistert, denn der Katalog zur aktuellen Schau in der Remise (noch bis zum 15. März) war sehr präsent am Messestand. Es ist übrigens mehr als ein Katalog, der die in ihrer klaren Bildsprache so eindringlichen Fotografien zeigt. Denn neben den einordnenden Beiträgen von Annett Reckert und Alejandro Perdomo Daniels gibt es eben auch Auszüge aus den Lebenserinnerungen besagter Elisa Kosch, der Großmutter von Pia Pollmanns, eine ganz unsentimental aufgeschriebene Autobiografie, die von Flucht und Vertreibung aus Schlesien handelt. „Es gibt bei uns im Shop übrigens auch eine Künstler-Edition“, sagt Annett Reckert. Zum Katalog gibt es eines der Fotos als Print dazu, garantierte Unikate. (Snoeck-Verlag, 151 Seiten, 39,80 Euro; Künstler-Edition 80 Euro)

Dirk Meinzer. Zum alten Ritter. Tagebücher (inklusive Supplement Das blaugrüne Dasein): Dirk Meinzer wollte eine Book-Release-Party. In Hamburg. In der Eckkneipe Zum alten Ritter St. Georg, in der er selbst so oft saß. Und in der er die Unterschriften sammelte, die er zu diesem Künstlerbuch verarbeitete, das eine weitere Facette zur Haus-Coburg-Ausstellung war, ein eigenständiges Kunstwerk, explizit keine Dokumentation der Exposition. Also ist ein kleiner Trupp aus Delmenhorst gen Hamburg ausgerückt, um mit Meinzer zu feiern. Dass es das Supplement gibt, liegt im Bedürfnis vieler Ausstellungsbesucher begründet, doch ein wenig Orientierung an die Hand zu bekommen; unter anderem mit einem Essay des französischen Philosophen Jean-Luc Nancy über „Trunkenheit“. (Textem-Verlag, o. S., 30 Euro)

Darüber hinaus aus diesem Jahr erhältlich: Hans-Joachim Hespos. Das Auge im Ohr (Booklet, 106 Seiten, vier Euro; die Ausstellung ist noch bis zum 5. Januar zu sehen), Georg Winter. Delmenhorster Modell (Magazin-Künstlerbuch, 84 Seiten, zwölf Euro), Collección olor visual. Der Duft der Bilder (172 Seiten, 22 Euro), Un olor, un olor, un olor. Elf Gedichte (o. S., fünf Euro).