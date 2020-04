Das Pony wird in einem Kleintransporter über die Autobahn transportiert. (Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch)

Am Donnerstagnachmittag ist es zu einer ungewöhnlichen Polizeikontrolle gekommen. Der Fahrer eines Sattelzuges meldete auf der Autobahn 1 zwischen der Anschlussstelle Wildeshausen-West und dem Ahlhorner Dreieck einen Transporter der Sprinterklasse, aus dem ein Pony heraus zuschauen schien. Wie die Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch mitteilt, glaubte diese zunächst an einen verspäteten Aprilscherz. Doch wie sich herausstellte, beförderte eine 22-Jährige ihr erst erworbenes Pony in dem Transporter.

Die Gefährlichkeit ihrer Vorgehensweise sei ihr laut Polizei nicht bewusst gewesen. Tatsächlich hätte das circa 250 Kilogramm schwere Tier bei einer Notbremsung durch das Fahrzeug fliegen können.

Nach Rücksprache mit dem zuständigen Veterinäramt Cloppenburg wurde auf die Einleitung eines Verfahrens wegen des Verstoßes gegen die Tierschutztransport-Verordnung verzichtet. Gegen die junge Frau wurde allerdings ein Verfahren wegen Verstoßes gegen Vorschriften der Straßenverkehrsordnung geschrieben. Das Pony konnte dann mit einem geeigneten Pferdetransporter abgeholt werden.