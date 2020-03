Frau Urmonas, wie stellt sich die aktuelle Situation in der Pflege bei der Awo in Delmenhorst und Umgebung dar?

Grazina Urmonas: Gemäß der fachaufsichtlichen Weisung des Niedersächsischen Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung vom 16. März wurde uns der Betrieb für alle Einrichtungen der Tagespflege nach Paragraph zwei, Absatz sieben des niedersächsischen Gesetzes über unterstützende Wohnformen voraussichtlich bis zum 18. April untersagt. Daran haben wir uns halten müssen und unsere drei Tagespflegen (Lahusenstraße, Deichhorst und Ganderkesee) geschlossen. Unsere Mitarbeiter mussten wir bedauerlicherweise in die Kurzarbeit schicken, da wir nicht wissen, ob, wie und vor allem wann uns die Kassen bei diesem desaströsen Verdienstausfall, der vermutlich für unbestimmte Zeit andauern wird, unterstützen werden.

Ja, das wäre sie. Zumindest bei unseren Awo-Einrichtungen, die gemäß der Qualitätsmanagementstandards durchgehend hervorragende Hygienestandards gewährleisten. Unsere Tagespflegen bieten – so wie unsere Kitas und Krippen – eine Notbetreuung für Angehörige aus systemrelevanten Berufen an. Leider wird dies bislang nicht wahrgenommen.

Die Älteren sind besorgt, verängstigt, verlassen kaum noch ihre Wohnungen. Wir bieten seitens aller Awo-Mitarbeiter Hilfen beim Einkaufen oder Gassigängen an. Hier sind mehrere Projekte geplant. Die Situation der geschlossenen Tagespflegen ist für Angehörige und Patienten mit Sicherheit nicht einfach. Leider wird die Möglichkeit der Notbetreuung nicht wahrgenommen, obwohl wir unsere Gäste und deren Familienmitglieder darüber informiert haben. Schon vor der offiziellen Schließung aller Tagespflegen kamen immer weniger Gäste in unsere Einrichtungen, vermutlich aus Furcht vor sozialen Kontakten und damit einer potenziellen Ansteckungsgefahr. Diese liegt in all unseren Einrichtungen jedoch gen Null.

Wir führen seitens der Pflegedienstleitung regelmäßige Schulungen rund um Hygienestandards des Bundesministeriums für Gesundheit durch. Zudem tragen alle Schutzkleidung, wie Mundschutz, Handschuhe und Ähnliches. Wir wahren Distanz zu Angehörigen und Besuchern der Patienten. Der Körperkontakt zwischen Pflegefachkraft und Patienten kann nicht vermieden werden. Aber wir nehmen die persönliche Verantwortung zum „Social Distancing“ sehr ernst und halten uns alle an die gemachten Vorgaben, um Patienten nicht durch Eigenverschulden zu gefährden. Obendrein klären wir Patienten und deren Angehörige über Hygiene im Alltag auf und dienen auch als Weitergeber aller Informationen, zum Beispiel vom Robert-Koch-Institut oder der Niedersächsischen Ministerien.

Wir brauchen dringend klare Ansagen seitens Bund und Kassen, ob es Ausgleichszahlungen geben wird, in welcher Höhe sie kommen und natürlich auch, ab wann sie zu bekommen und wie sie zu beantragen sind. Uns und anderen Betroffenen sollte auch jetzt schon die Möglichkeit offeriert werden, formlos Anträge zu stellen, um Gehälter und Sozialversicherungsbeiträge bezahlen zu können. Denn aufgrund der finanziellen Ungewissheit mussten Leute in Kurzarbeit geschickt werden. Die Gefahr der Kündigung der Mitarbeiter ist groß, damit ist die reibungslose Wiederbelebung unserer Tagespflege in Gefahr, wenn Personalschlüssel nicht eingehalten werden können.

Zur Person

Grazina Urmonas,

ist Geschäftsführerin des Kreisverbandes Delmenhorst der Arbeiterwohlfahrt und dafür auch für viele Einrichtungen der ambulanten und Tagespflege verantwortlich.