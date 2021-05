Auch zehn Verhandlungstage hätten nicht geholfen, das gesamte Ausmaß der Taten zu erfassen, so der Vorsitzende Richter in seiner Urteilsbegründung. (David-Wolfgang Ebener/dpa)

Der Vorsitzende Richter brachte es am Ende auf den Punkt: „Die Strafen hätten durchaus härter ausfallen können, aber verstehen Sie dies als letzte Warnung.“ Was er den beiden Angeklagten Männern, Jahrgang 1978 und 1993, mit auf den Weg gab, war das Ergebnis eines kurzen Prozesses am Landgericht Oldenburg. Ursprünglich waren sieben Verhandlungstage angesetzt, ein Rechtsgespräch zwischen den Parteien am ersten Prozesstag ermöglichte aber eine massive Verkürzung. So konnte bereits am Ende des zweiten Prozesstages, der am Donnerstag verhandelt wurde, das Urteil gesprochen werden.

Was überhaupt genau geschehen ist, vermochte sich nicht aufklären lassen. Knapp 300 aktive E-Mail-Adressen fand die Polizei auf einem Laptop, den die beiden Angeklagten wohl für ihre Taten genutzt haben. Die Staatsanwaltschaft hatte ihnen 46 Straftaten vorgeworfen, bei denen sie unter Angabe falscher Namen von Delmenhorstern bei Online-Händlern bestellt haben sollen. Mindestens ein Paketzusteller, gegen den ein gesondertes Verfahren anhängig ist, fungierte dabei als Komplize. So soll er den beiden Angeklagten Namen und Vollmachten gegeben haben, um die bestellten Pakete abholen zu können.

In den Päckchen fanden sich vornehmlich Bekleidungsartikel. Jacken bekannter Marken und Designer. Schuhe. Jeanshosen. Hin und wieder seien auch Alkoholika bestellt worden. Eine als Zeugin geladene Polizistin sprach von mehreren hochpreisigen Flaschen Wodka, die anschließend mit Gewinn weiterverkauft werden sollten.

Der ältere der beiden Angeklagten lieferte in seinem Geständnis die Gründe: Er habe kleine Kinder, sei aber aufgrund einer Angststörung nicht arbeitsfähig gewesen, weshalb wenig Geld zur Verfügung stand. Er wollte seinen Kindern etwas bieten. Und sich selbst einen Lebensstil finanzieren, der über das Maß hinausgeht, was sich aus staatlichen Leistungen ergeben lässt.

Dass die beiden Angeklagten schnell zu Geständnissen bereit waren, legte für Richterschaft und Staatsanwalt auch den Pfad zur Abkürzung des Verfahrens. Zwar räumten die beiden Angeklagten nicht alle Taten ein, für die sie angeklagt waren, doch diese Taten reichten aus.

Dem Zufall geschuldet

Dass es überhaupt zur Anklage und den vorherigen Ermittlungen kam, war dem Zufall geschuldet. Der jüngere der beiden wurde mit Betäubungsmitteln erwischt, weshalb die Polizei einen Durchsuchungsbeschluss erhielt. Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten in der Wohnung des jungen Mannes mehrere Handys, die sie stutzig machten. Eine anschließende Prüfung ergab, dass die Handys auf verschiedene Personen angemeldet waren. Daraufhin gelangte die Polizei bei einer weiteren Durchsuchung an besagten Laptop. Und darüber gelangten sie an Informationen über eine anstehende Lieferung: Bei einem Elektrogroßhändler wurden 60 iPhones bestellt. Die Polizei hatte zuvor mit dem Händler verabredet, in die Lieferung eben nicht die bestellten iPhones zu geben, sondern Streusalz und einen GPS-Tracker zur Ortung. Bei der Annahme der Lieferung sahen sie dann den jüngeren der beiden Angeklagten das Paket annehmen.

Der Staatsanwalt hatte in seinem Plädoyer ein Haftmaß von jeweils zwei Jahren gefordert. Dem älteren der beiden Angeklagten wurden zwar weitaus weniger Taten zur Last gelegt, allerdings wogen diese relativ schwer. Außerdem gab es über ihn schon einige Einträge im Zentralstrafregister, unter anderem wegen Erschleichung, versuchten Betrugs, Diebstahls und Körperverletzung. Der jüngere der beiden nahm die ganzen Pakete an, was später bei der Berechnung der Einziehung eine Rolle spielen sollte. Allerdings gab es über ihn bislang keine Einträge im Strafregister. Deshalb auch für ihn die Forderung einer Haftstrafe von zwei Jahren, die ebenfalls zur Bewährung ausgesetzt werden solle. Der Staatsanwalt betonte allerdings, dass die Taten so schwer wiegen würden, dass eine Bewährungsstrafe eigentlich nicht hinnehmbar sei. Jedoch kassierte er diesen Satz im Anschluss mit der Begründung, dass seit den zwischen 2017 und 2018 begangenen Taten unterdessen einige Zeit ins Land gestrichen sei und die beiden Angeklagten sich seitdem nichts haben zuschulden kommen lassen, was ihnen angerechnet werden müsse. „Wandle künftig auf dem Pfad der Tugend und begehe keine weiteren Straftaten“, gab er ihnen mit auf den Weg.

Die beiden Rechtsanwälte folgten den Ausführungen des Staatsanwaltes, wünschten allerdings, dass die anschließende Bewährungszeit nur drei statt vier Jahren betragen solle, eben weil in den drei Jahren seit Begehung der Taten keine weiteren Vorkommnisse aufgefallen sind. Die Strafkammer übernahm die Ausführungen, blieb allerdings bei der vierjährigen Bewährungszeit, gerade weil die Taten dermaßen schwer wiegen würden, dass das Urteil als letzter Warnschuss zu verstehen sei, so der Vorsitzende Richter in der Urteilsbegründung.