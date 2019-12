Seit rund 15 Jahren gibt es Überlegungen, die Kreuzung Oldenburger Straße/Westtangente zu einem Kreisverkehr umzubauen. Auf den Ratsbeschluss 2018 folgten stockende Grundstücksverhandlungen. Nun könnte sich doch noch eine kurzfristige Lösung abzeichnen und das Projekt 2021 realisiert werden. (Ingo Möllers)

Ganderkesee. Ein bislang wenig beachteter runder Geburtstag steht 2020 in der Gemeinde Ganderkesee an, wenn die beiden ältesten Kreisverkehre in der Gemeinde ihr 20-jähriges Bestehen feiern. Denn im Jahr 2000 ist nicht nur die einstige Epoca-Kreuzung in Elmeloh zu einem Kreisel umgestaltet worden, sondern auch die Kreuzung vor der Gaststätte „Zur Eiche“ in Schlutter – nachdem sich dort im Juli 1998 ein schwerer Unfall mit ereignet hatte, bei dem zwei Menschen ums Leben gekommen sind. In den Folgejahren jedoch hat sich gezeigt, dass sich Verwaltung, Bürger und politische Gremien mit der Einrichtung von Kreisverkehren – zumindest an größeren Kreuzungen – eher schwer getan haben. Und das gilt bis heute.

So wie etwa für die Umgestaltung der Kreuzung Westtangente/Oldenburger Straße/Im Welsetal, die mindestens seit 2004 auf der Wunschliste der Sozialdemokraten steht und die gerade erneut Thema im Ausschuss für Straßen und Verkehr gewesen ist. Der Gemeinderat hat die Errichtung eines Kreisverkehrs an dieser Stelle im vergangenen Jahr zwar bereits beschlossen. Weil die Verhandlungen über die notwendigen Grundstückskäufe aber nicht so glatt über die Bühne gegangen sind, wie sich die Verantwortlichen das erhofft haben, hat die Verwaltung nun die Konsequenz gezogen und die für das Jahr 2021 vorgesehenen Baukosten in Höhe von 900 000 Euro erst einmal wieder aus der Finanzplanung gestrichen.

Sehr zum Unwillen der SPD und ihrer Wortführerin Christel Zießler, die die Verkaufsbereitschaft der Eigentümer nämlich nicht so skeptisch einschätzt wie die Mitarbeiter im Rathaus. Rückenwind erhielt sie in der Ausschusssitzung von einem Vertreter der Grundstücksbesitzer, der sogar schriftlich erklärte, dass sämtliche Eigentümer grundsätzlich zu einem Verkauf bereit seien. Dem Vernehmen nach hat die Verwaltung inzwischen weitere Gespräche geführt, sodass das Thema in dieser Woche im Verwaltungsausschuss erneut beraten werden soll.

Dort wird sich erst einmal entscheiden, ob die Mittel vielleicht doch wieder in die Finanzplanung für 2021 aufgenommen werden. Eine weitere Frage wäre dann, wie sich die dringend notwendige Sanierung der Oldenburger Straße, die die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr seit Längerem auf dem Zettel hat, mit den Kreisel-Plänen verträgt. Nachdem die Behörde die Maßnahme zuletzt nämlich mehrfach verschoben hatte, soll sie nun 2020 definitiv über die Bühne gehen, teilte die Verwaltung mit. Auch die CDU dringt im Übrigen in einem Antrag auf eine zeitnahe Sanierung.

Einen weiteren Kreisverkehr wünscht sich die SPD-Fraktion mittelfristig an der Kreuzung Nutzhorner Straße/Kreyenhooper Straße/Bargup in Bookholzberg. Seit der Eröffnung der dortigen Kita und der Bautätigkeit in diesem Bereich sei das Verkehrsaufkommen an der Stelle stark gestiegen, begründet die SPD ihren Antrag. Zudem sei die Nutzhorner Straße von der Kreyenhooper Straße schlecht einzusehen, auch höhere Geschwindigkeiten als die erlaubten 50 Kilometer pro Stunde seien ein Problem. Die Politiker kamen überein, dass die Verwaltung das Verkehrsaufkommen beobachten und zählen solle, bevor man das weitere Vorgehen beschließt. Quasi als „Sofortmaßnahme“ forderte Zießler, dort erst einmal eine provisorische Bedarfsampel zu installieren.

Prominentestes Beispiel gescheiterter Kreisel-Bemühungen in der jüngeren Vergangenheit sind die Debatten um die Umgestaltung der unfallträchtigen Havekoster Kreuzung (B 213), deren Realisierung vor allem ein Veto des Bundes verhindert hat. Erst kürzlich hatte die Kreisverwaltung nach den Beratungen in den Landkreis-Gremien einmal mehr die Aussichtslosigkeit dieses Vorhabens bekräftigt.

Bereits 2009 hatte die FDP-Fraktion gefordert, die Urneburger Kreuzung zu einem Kreisel mit fünf Armen umzurüsten. Verkehrsplaner Rainer Schwerdthelm hatte für diese Stelle sogar ein sechsarmiges Rondell mit einem Durchmesser von 45 Metern entworfen. Doch dieses Projekt wurde ebenso wenig realisiert wie die Idee Schwerdthelms, die Autbahnabfahrt Ganderkesee-Ost gleich in einen Kreisverkehr münden zu lassen und das Gewerbegebiet Urneburg an diese Verkehrsführung anzubinden. Die Pläne, die Kreuzung Ring/Urneburger Straße/Grüppenbührener Straße/Im Knick im Ortskern zu einem Kreisel umzubauen, haben sich letztlich ebenso schnell zerschlagen wie das Vorhaben, die Kreuzung Stedinger Straße/Huder Straße in Bookholzberg umzurüsten.

Nach erheblichen Diskussionen realisiert wurde dagegen der Kreisel auf der Urneburger Straße, der die Helmut-Denker-Siedlung sowie das Baugebiet Vor dem Feld anbindet. Mit dem Kreisverkehr inmitten der Westtangente in Höhe des Flughafens (Otto-Lilienthal-Straße) gibt es also insgesamt vier Kreisverkehre in der Gemeinde. Der Kreisverkehr in Elmeloh war mit 370 000 Mark Baukosten übrigens geradezu ein Schnäppchen. Die Anlage in Schlutter war mit rund 700 000 Euro schon fast doppelt so teuer.