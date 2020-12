Verkehrsunternehmen und Kommunen haben beschlossen, die Fahrpreise für Busse und Bahnen zum Jahreswechsel nicht zu erhöhen. (INGO MÖLLERS)

Busfahren wird im Jahr 2021 nicht teurer. Damit reagiert der Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (VBN) auf die Covid-19-Pandemie und die daraus resultierenden deutlichen Fahrgastrückgänge im laufenden Jahr. Als weiteren Grund nennt Unternehmenssprecher Eckhard Spliethoff „die zeitlich befristete zweiprozentige Mehrwertsteuerabsenkung“. Diese Ersparnis solle an die Fahrgäste weitergegeben werden.

Der VBN führt außerdem verbundweit ein Kurzstrecken-Ticket ein. Es gilt ab Einstieg für drei weitere Stationen in Bussen und Straßenbahnen und kostet 1,50 Euro. Damit reagiert der VBN auf Erkenntnisse der Regionalstudie „Mobilität in Deutschland“, wonach 50 Prozent aller täglichen Wege im unmittelbar privaten Nahbereich stattfinden. Bevorzugte Fahrtzwecke sind danach Einkauf und Freizeit. Das Kurzstrecken-Ticket wurde zuerst im Landkreis Osterholz, insbesondere auf der neuen Straßenbahnlinie durch Lilienthal, als Modellversuch getestet. Aufgrund der langen Abstände zwischen Bahnhöfen findet dieses Ticketangebot keine Anwendung im Bahnverkehr. Und auch nicht in Delmenhorst.

Denn: In Delmenhorst gebe es schon das „City-Ticket“, erklärt Spiethoff. Es gelte für eine Fahrt im Innenstadtbereich ohne Umsteigeberechtigung. Sofern die Haltestelle Markt nur durch Umsteigen am ZOB zu erreichen sei, dürfe einmal umgestiegen werden. „Der Innenstadtbereich ist auf dem Linienplan der Delbus dargestellt und kann an den entsprechenden Haltestellen eingesehen werden“, sagt Spliethoff. Das City-Ticket ist nur in den in Delmenhorst verkehrenden Linienbussen erhältlich und wird nur von diesen Unternehmen anerkannt. Das City-Ticket für den Innenstadtbereich kostet 1,75 Euro und ist also geringfügig teurer als das neue Kurzstrecken-Ticket. „Dafür ist es aber nicht auf drei Haltestellen begrenzt“, sagt Spiethoff.

Weil es in Bremerhaven ein 90 Minuten gültiges Einzel-Ticket gibt, das auch für Rückfahrten genutzt werden kann, wird das Kurzstreckenangebot auch dort nicht eingeführt.

Der neue Fahrplan der Delbus bietet übrigens weiterhin alle Vorteile der in diesem Jahr erfolgten Liniennetzreform. Darüber hinaus wurden zur Verbesserung der Fahrplanstabilität auf den Linien 202, 203 und 207 in den Morgenstunden kleine Änderungen vorgenommen. In bestimmten Abschnitten fahren die Busse dort künftig etwas früher. Im Streckenverlauf der Linie 204 und 205 wird die Chemnitzer Straße jetzt umfahren.