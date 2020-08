An diesem Sonntag, 23. August, beginnt das Bremer Amt für Straßen und Verkehr (ASV) mit der Sanierung der Fahrbahn auf der Bundesstraße 75 zwischen der Landesgrenze und der Ausfahrt Grolland. Die für sechs Wochen angesetzte Sanierung wird den Autofahrern zwischen Delmenhorst und Bremen einige Zumutungen bringen. Zunächst wird am Sonntag von 4 bis 8 Uhr morgens die Straße in beiden Richtungen vollgesperrt, damit die gelben Fahrbahnmarkierungen aufgebracht werden können, die den Verkehr während der Bauarbeiten lenken sollen. Anschließend wird pro Fahrtrichtung nur eine Spur geöffnet sein. Wie das ASV mitteilt, wird zunächst die bisherige, marode und in Teilen löchrige Asphaltschicht abgefräst und die darunter liegende Schotterschicht neu betoniert. Im Anschluss soll eine dreilagige Asphaltdecke aufgebracht werden, die dann aber drei Wochen lang trocknen muss, weshalb in der Zeit keine Bauarbeiten zu sehen sein werden. Das ASV rechnet damit, dass die Arbeiten am 3. Oktober beendet sein werden.

Die B 75 wird täglich von 40 000 bis 45 000 Fahrzeugen befahren, von denen rund zehn Prozent Lastwagen seien. Es ist also davon auszugehen, dass die Bauarbeiten auf der viel befahrenen Verkehrsachse für einige Behinderungen sorgen dürften. Für die Sanierungsarbeiten sind Kosten in Höhe von 3,8 Millionen Euro budgetiert worden.

Im Anschluss an die Fahrbahnsanierung macht sich das ASV an den Ersatzneubau für die Brücke über der Varreler Bäke ungefähr auf Höhe der Landesgrenze. Hierfür sind Baukosten von rund sechs Millionen Euro angesetzt worden, das Ende der Bauarbeiten plant das ASV für September 2022, also in gut zwei Jahren.