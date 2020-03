In Hude brannte eine Lagerhalle. (Björn Hake)

Eine Lagerhalle in Hude im Landkreis Oldenburg ist bei einem Brand beschädigt worden. Verletzt wurde niemand, die Höhe des Sachschadens stand zunächst nicht fest, wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte. Aus bislang unbekannten Gründen war am Vorabend ein Elektrogerät in der Lagerhalle in Brand geraten, Wände und Teile der Decke wurden in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr war mit rund 50 Einsatzkräften am Brandort. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.