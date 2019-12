Martin Brinkmann sieht die Ausweisung von einigen Naturschutzgebieten im Landkreis Oldenburg durchaus kritisch. (INGO MOELLERS)

Martin Brinkmann: Normalerweise werden Gebiete zu Naturschutzgebieten erklärt, bei denen man eine hohe ökologische Wertigkeit feststellen kann, die dann mit einem entsprechenden Schutzstatus gesichert werden soll. Bei den neuen Gebieten gibt es da aber noch erheblichen Nachholbedarf, bis diese in der gleichen Liga spielen wie die bisherigen. Man hat eigentlich das Pferd von hinten aufgezäumt. Durch die Vorgaben der EU hatte man jetzt aber keine andere Wahl.

Diese Gebiete wurden Ende der 1990er Jahre von der damaligen Naturschutzverwaltung an die Europäische Union gemeldet. Die Gründe lassen sich heute nicht mehr vollständig nachvollziehen, da das damals weitgehend verwaltungsintern gehandhabt wurde und es kaum öffentlich zugängliche Dokumente gibt.

Dass FFH-Gebiete und Naturschutzgebiete oft nicht flächenidentisch sind, hat ausschließlich bürokratische Gründe. Der interessierte Laie hat jetzt oft überhaupt keine Chance mehr, da noch durchzublicken. Engagement für den Naturschutz wird so abgetötet. So erstrebenswert auch die Ziele der FFH-Richtlinie sind, so bedauernswert ist das Bürokratiemonster, das damit erschaffen worden ist.

Es gibt nun 26 Naturschutzgebiete im Landkreis mit insgesamt etwa 36 Quadratkilometern, also ungefähr 3,6 Prozent der Fläche des Landkreises.

Naturschutzgebiete sind die Edelsteine unserer Landschaft. Im Wesentlichen sollen äußerst rare und wertvolle Lebensräume geschützt werden, die ohne diesen Schutz unwiederbringlich untergehen würden. Genauer geregelt ist dies in Paragraph 23 Bundesnaturschutzgesetz. Vor Ort sind Naturschutzgebiete mit einem Schild gekennzeichnet, auf dem eine Waldohreule zu sehen ist.

Den größten Teil machen inzwischen die Wälder aus. Danach folgen die als Moore ausgewiesenen Flächen. Wobei man aufgrund der Schwierigkeiten der Wiedervernässung dort derzeit hauptsächlich Birkenwälder vorfindet. Flächen mit moortypischer Fauna und Flora sind eine absolute Seltenheit, nehmen nur einen winzigen Bruchteil der Flächen ein und sind als hochgradig gefährdet einzustufen.

Ganz weit vorne sind auf jeden Fall der Hasbruch und das Pestruper Gräberfeld. Beide Gebiete sind ökologisch absolut hochwertig und besonders sehenswert.

Außer, dass die Besucher dann nicht mehr die Wege verlassen dürfen, ändert sich erst einmal nicht viel. Meist wird ja in der Verordnung nur der Status Quo festgeschrieben. Entscheidend ist dann der Entwicklungsplan, der erst später aufgestellt wird. Und dann natürlich, wie viel von dem Plan umgesetzt wird. Ob eine Unterschutzstellung sinnvoll war, lässt sich in der Regel erst nach Jahrzehnten sagen.

Im Naturschutzgebiet ist alles verboten, was nicht ausdrücklich erlaubt ist. In normalen Wäldern darf zum Beispiel im Grunde jeder frei umhergehen. In Naturschutzgebieten darf man nur auf eindeutig ausgewiesenen Wegen gehen. Blumen pflücken oder Pilze sammeln ist nun verboten.

Bei Landschaftsschutzgebieten wird nur der Typ Landschaft erhalten, zum Beispiel dass eine Wiesenlandschaft nicht in Ackerfläche umgewandelt werden darf oder dass die Ausweisung von Wohn- und Gewerbegebieten erschwert wird. Damit ist heutzutage für den Naturschutz schon viel gewonnen. Manche Landschaftsschutzgebiete haben so ambitionierte Schutzgebiets-Verordnungen, dass sie teilweise einem Naturschutzgebiet nahe kommen. Oft werden die Vorgaben aber auch einfach ignoriert.

Wir leben in einer Zeit des Artensterbens mit einem gigantischen Ausmaß. Viele Menschen haben aber den Eindruck, dass dies irgendwo in Brasilien passiert und wir in unserer Region damit nicht so viel zu tun haben. Dabei haben wir seit Beginn der Industrialisierung unsere Landschaft so radikal umgestaltet, dass unglaublich viele heimische Arten längst ausgestorben sind. Und dieser Prozess setzt sich auch jetzt noch weiter fort.

Die Diskussion wird mir zu einseitig geführt. Man muss sehen, dass unsere Bäche und Flüsse fast alle in einem ökologisch schlechten bis katastrophalen Zustand sind. Nach der Wasserrahmenrichtlinie müssen aber alle Gewässer bis 2027 in einen guten ökologischen Zustand versetzt werden. Das ist auch gut so. Aber das wird extrem schwer umzusetzen sein und teuer werden. Dabei können Nutria und Bisam mit ihrer Wühltätigkeit am Ufer wertvolle kostenlose Helfer sein, um die aus Naturschutzsicht erhoffte Strukturvielfalt in die Uferbereiche zu bringen. Aber die Wasserrahmenrichtlinie ist den Menschen noch so fern wie der Mond.

Ja und Nein. In manchen Schutzgebieten muss sogar eine Bewirtschaftung erfolgen, wie bei Heideflächen, da sonst dieser Naturraum verschwinden würde. In Wäldern muss man das differenziert betrachten. Dort kann die Entnahme von Bäumen sinnvoll sein, um zum Beispiel die Entwicklung der Strukturvielfalt zu beschleunigen oder um nicht heimische Nadelbaum-Areale schneller in Laubwälder umzuwandeln. Wenn in einem Naturschutzgebiet Intensiv-Landwirtschaft betrieben wird, wie es gelegentlich vorkommt, ist das grundsätzlich abzulehnen.

Überall wo es Nutzer unmittelbar im oder am Naturschutzgebiet gibt, kommt es zu Zielkonflikten. Man kann ein Moor-Naturschutzgebiet nicht isoliert neu wiedervernässen, ohne die weitere Umgebung gleich mit unter Wasser zu setzen. Das sehen Anwohner oder Landwirte natürlich kritisch. Wenn die Gesellschaft nicht bereit ist, diese Ansprüche finanziell zu entschädigen, dann gibt es zwangsläufig Probleme und man kommt in der Naturschutzarbeit nicht weiter. Es besteht Handlungsbedarf in der Aufklärung der Bevölkerung, dass heutzutage Naturschutz Geld kostet und dass man keine heile Natur schafft, indem man sie einfach sich selbst überlässt.

Rund um das Stenumer Holz sind drei Ortschaften, in denen insgesamt etwa 1000 Kinder leben. Normalerweise wünscht man sich, dass Kinder so viel Zeit wie möglich in der Natur verbringen. Jetzt macht man sich strafbar, wenn die Kinder frei im Wald vor der Haustür spielen. Das kann nicht im allgemeinen Interesse sein.

Außer, wenn es um Trinkwasser geht, scheint Wasser heutzutage der Feind des Menschen zu sein. Bäche und Flüsse werden ausgebaggert und begradigt, bloß schnell weg mit dem Wasser. Dabei ist Wasser der Lebensspender schlechthin. In einem gesunden norddeutschen Bach mit intakten Auenbereichen wäre die Artenvielfalt pro Quadratmeter höher als im tropischen Regenwald. Hierzulande hat aber seit Generationen keiner mehr eine intakte Aue gesehen – man kann ja nach Neuseeland fliegen und dort die Natur genießen.

Alle Heideflächen in unserer Region sind nur noch erhalten, weil sie unter Naturschutz gestellt wurden – dabei sind sie früher landwirtschaftliche Nutzflächen gewesen, die heute aber keine wirtschaftliche Bedeutung mehr haben. Ohne die Unterschutzstellung und die So-tun-als-ob-Bewirtschaftung wären alle darauf spezialisierten Arten bei uns ausgestorben. Ähnlich gilt dies für den Ackerbau, wie er bis in die 1950er Jahre hierzulande betrieben worden ist. Diese Art der Bewirtschaftung hat sich völlig durch die technische Entwicklung geändert, sodass die ursprünglich darauf angepassten wilden Tier- und Pflanzenarten alle im Bestand stark gefährdet sind. Diesen Lebensraum gilt es neu zu entdecken und dann eben unter Schutz zu stellen – mit der entsprechenden Bezahlung der Naturschutzarbeit für den Landwirt.

Das Hauptproblem ist, dass die Kenntnisse von Natur und ökologischen Zusammenhängen in der Bevölkerung stark abgenommen haben. Die jetzige Elterngeneration kann zwar einen Apple- von einem Windows-Computer unterscheiden, aber über die Buchen-Eichen-Problematik weiß keiner irgendwas. Da gibt es kaum noch Wissen, das an die Kinder weitergegeben werden kann. Und wenn keiner mehr etwas über Naturschutz weiß, dann wird auch nichts mehr an Naturschutz-Leistungen von den Verantwortlichen eingefordert. Die Natur stirbt und keiner merkt es. Das ist das eigentliche Problem.

Es gab vor rund zehn Jahren einen ambitionierten Schutzplan für die Delme, die auch als FFH-Gebiet gemeldet worden ist. Dieser Plan wurde leider in der folgenden politischen Diskussion auf das absolute Minimum mit einem schmalen Landschaftsschutzgebiet eingedampft. Jetzt scheint es fast so, als ob die Delme als einziges FFH-Gebiet im Landkreis kein Naturschutzgebiet wird. Aber bei der Delme hätte es wirklich Sinn gemacht. Die vom Aussterben bedrohte Bachmuschel hat dort noch ein kleines Vorkommen. Aber wen interessiert schon die Bachmuschel.

Zur Person

Martin Brinkmann (48)

hat eine Ausbildung zum Industriekaufmann absolviert und im Anschluss Betriebswirtschaft studiert. Seit 15 Jahren ist er beim Regionalen Umweltzentrum Hollen (RUZ) beschäftigt und seit 2010 dessen stellvertretender Geschäftsführer. In seiner Freizeit beschäftigt er sich mit den Naturschutzgebieten im Landkreis Oldenburg. Hierüber bringt er seit 2017 jährlich ein Handbuch heraus. 2018 erhielt Brinkmann für sein Engagement den Bürger- und Umweltpreis der Stadt Delmenhorst, 2019 den Umweltpreis der Naturschutzstiftung des Landkreises.

Zur Sache

Handbuch der Naturschutzgebiete

Auf 260 Seiten beschreibt Martin Brinkmann in seinem „Handbuch der Naturschutzgebiete im Landkreis Oldenburg“ die unter Schutz stehenden Gebiete in der Region. Soeben ist die Neuauflage für 2020 erschienen. Neu dazugekommen sind in diesem Jahr die Bereiche Lethe, Große Höhe und Mittlere Hunte, bereits 2018 sind das Stenumer Holz, der Stühe und der Osternburger Kanal als Naturschutzgebiete ausgewiesen worden. Außerdem hat Brinkmann eine neue Rubrik „Fast ausgestorben“ hinzugefügt. Erhältlich ist das Handbuch im Buchhandel oder direkt beim Autor unter E-Mail an martinbrinkmann@gmx.de.