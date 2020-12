Derzeit laufen die Vorbereitungen in der Wehrhahnhalle auf Hochtouren. (INGO MÖLLERS)

Gute Nachrichten für das geplante Corona-Impfzentrum in der Wehrhahnhalle: Das Niedersächsische Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung hat das von der Stadtverwaltung vorgelegte Konzept genehmigt. „Die Einsatzverfügung für den Betrieb wurde jetzt übermittelt“, teilte Stadtsprecher Timo Frers mit. Derweil liefen die Vorbereitungen für das Impfzentrum in der Stadt Delmenhorst weiterhin auf Hochtouren. Die Halle werde derzeit hergerichtet und stehe ab dem 15. Dezember bereit. „Wir haben jetzt Planungssicherheit und können weiterarbeiten“, kommentierte Oberbürgermeister Axel Jahnz.

Zuständig für die Errichtung und auch für den Betrieb des Impfzentrums wird das Deutsche Rote Kreuz (DRK), Kreisverband Delmenhorst, sein. Wer Interesse an einer personellen Unterstützung des Impfzentrums hat, kann sich ab sofort beim DRK melden. Dies ist per E-Mail an karriere@drk-delmenhorst.de möglich oder montags bis donnerstags in der Zeit von 8 bis 16 Uhr sowie freitags in der Zeit von 8 bis 12 Uhr unter Telefon 0 42 21 / 98 42 15.