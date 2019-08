Vor allem im Stadtnorden sorgten die Wassermassen, wie auf unserem Bild auf der Mühlenstraße, für sintflutartige Zustände. (INGO MÖLLERS)

47 Einsätze zählte Feuerwehrchef Thomas Stalinski bis 21.15 Uhr. „Es ist das ganze Stadtgebiet betroffen, im Nordwesten war es allerdings stärker als im südlichen und südöstlichen Bereich“, sagte er. Um der Lage Herr zu werden, waren nicht nur die Berufsfeuerwehr, sondern auch die drei Ortswehren Stadt, Süd und Hasbergen mit draußen. „Wir haben das Technische Hilfswerk alarmiert, die Werkfeuerwehr der DLW ist in Bereitschaft, wir kriegen Unterstützung von externen Kräften.“

Bereits am späten Nachmittag fing es an zu regnen, am Ende waren die Wassermassen so groß, dass sie sogar aus der Kanalisation wieder rausgedrückt sind, teilweise soll das Wasser über Kellerfenster in die Häuser gelaufen sein, berichtete Nonstop News. Kreuzungen und Straßen demnach teilweise komplett unter Wasser und waren gar nicht mehr zu sehen, die Bahnunterführung auf der Landwehrstraße musste gesperrt werden, weil es dort zwischenzeitlich kein Durchkommen mehr gab.

Wegen der zahlreichen Anrufe von Delmenhorster Bürgern war die Großleitstelle in Oldenburg nicht mehr in der Lage, alle Gespräche abzuwickeln. Die Feuerwehr Delmenhorst richtete deswegen an der Rudolf-Königer-Straße selbst eine Führungsstelle ein, um die zahlreichen Einsätze besser zu koordinieren.