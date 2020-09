Das Landhaus in Dünsen ist seit dem 16. März geschlossen. Wann Wirt Udo Sandkuhl wieder öffnet, ist derzeit ungewiss. (INGO MOELLERS)

Das Reservierungsbuch von Udo Sandkuhl, Inhaber des Landhauses Dünsen, ist in der Regel gut gefüllt. „Schon beim vergangenen Weihnachtsfest waren wir für dieses Jahr Weihnachten ausgebucht“, erzählt Sandkuhl. Doch jetzt ist alles anders. Seit dem 16. März hat Sandkuhl die Tür des Landhauses Dünsen abgeschlossen. Die Corona-Pandemie zwang ihn dazu. Zunächst gab es strenge Vorgaben, nach denen gastronomische Betriebe schließen mussten. Doch auch nach den Lockerungen macht Sandkuhl noch nicht wieder auf. „Ich kann nicht gewährleisten, dass in meinem Haus die Abstandsregeln eingehalten werden. Und ich möchte weder meine Gäste noch meine Mitarbeiter in Gefahr bringen“, erklärt er.

1968 erwarben seine Eltern die Gaststätte und bauten diese nach und nach aus. 1992 übernahm Sandkuhl das Gasthaus. Vor allem Familienfeiern wie Geburtstage oder Jubiläen werden im Landhaus Dünsen begangen. „Die Geburtstagsfeiern sind bis in den Dezember hinein abgesagt.“ Und auch das À-la-Carte-Geschäft, welches vor allem am Wochenende von Ausflüglern genutzt wurde, kam zum Erliegen.

Geschlossene Gasttür sorgt für Spekulationen

„So lange es die Abstandsregelungen gibt, so lange mache ich nicht wieder auf“, betont Sandkuhl. Seit Mitte März lebt der Gastwirt von seinen Rücklagen. „Zum Glück gehört mir die Immobilie, der Betrieb ist unbelastet.“ Dass die Gasthaustür weiterhin geschlossen bleibt, befeuert unterdessen die Spekulationen im Dorf. „Es hieß, ich hätte schon verkauft“, erzählt Sandkuhl. Was natürlich nicht stimmt. Doch schon lange vor der Corona-Pandemie hat er sich tatsächlich mit der Zukunft des Betriebs beschäftigt. „Ich bin jetzt 57 Jahre alt und habe keinen Nachfolger. Da will ich nicht mit 63 Jahren anfangen, jemanden zu suchen.“ Mittlerweile hat er mit professioneller Hilfe ein Konzept erstellt, um eine möglichst reibungslose Übergabe zu gestalten. Sofern sich ein geeigneter Interessent findet. Was in der derzeitigen Situation allerdings eher schwieriger geworden ist.

Während Udo Sandkuhl von der Substanz lebt und darauf hofft, dass sich die Lage der Gastronomie wieder normalisiert, sieht es bei anderen Landgasthöfen deutlich schlechter aus. In Rechterfeld in der direkten Nachbarschaft Wildeshausens schließt zum 30. September das „Pickers im Schützenhof“. Der Schützenhof, der jahrzehntelang eine der Veranstaltungsmetropolen der Region war, hat die Corona-Auswirkungen nicht überlebt. Ab Mai konnte Inhaber Matthias Surmann den Betrieb wieder öffnen. Allerdings nur unter großen Auflagen und mit erheblichen Einschränkungen. Besonders davon betroffen waren der Saal mit seinen bis zu 250 Plätzen. Hier fanden im Frühjahr regelmäßig große Kohlessen statt. Und weil nicht absehbar ist, wann sich das Corona-Geschehen wieder normalisiert, sah Surmann keine Perspektive für den Schützenhof. „Wir sind nun an einem Punkt angelangt, wo Entscheidungen getroffen werden müssen, auch wenn diese schweren Herzens zu treffen sind“, sagt er und appelliert gleichzeitig an seine Gäste: „Unterstützt die Betriebe vor Ort, ansonsten wird es schon bald in den Dörfern keine Gastronomie mehr geben.“

Diese Gefahr sieht auch Hildegard Kuhlen, Geschäftsführerin des Dehoga-Bezirksverbandes Weser-Ems: „Die Situation ist dramatisch, besonders für die Gastronomie auf dem Land.“ Denn die Landgasthöfe leben überwiegend von Familienfeiern und Saalveranstaltungen. Diese sind jedoch nur unter großen Einschränkungen erlaubt. So sind Hochzeitsfeiern, Jubiläen oder Konfirmationen immer noch auf maximal 50 Gäste begrenzt. „Im eigenen Garten kann man dagegen feiern wie man will“, sagt Kuhlen.

Wenig Perspektiven

In den vergangenen sommerlichen Wochen habe die Außengastronomie zwar recht gut funktioniert, bei Familien- oder Gesellschaftsfesten klappe das aber vorne und hinten nicht. „Einige haben auch nur auf, um zu zeigen ‚Wir sind noch da‘„, betont sie. Kuhlen sieht derzeit wenig Perspektiven für die Gastronomie. Viele Gastwirte hatten gehofft, die ausgefallene Hochzeitssaison durch Veranstaltungen im Herbst auszugleichen. Aber auch das fällt nun wohl aus. „Und hinter der Kohlsaison, für die normalerweise zu dieser Zeit die Buchungen anlaufen, steht ebenfalls ein großes Fragezeichen“, weiß Kuhlen.