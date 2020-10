Es hatte sich in den letzten Tagen bereits angekündigt, nun hat auch der Landkreis Oldenburg den kritischen Wert von 50 überschritten. (Annette Riedl/dpa)

Nachdem Delmenhorst bereits seit Tagen den kritischen Wert von 50 Infizierten je 100 000 Einwohner weit überschreitet, ist nun auch der Landkreis Oldenburg zum Risikogebiet geworden. Laut Kreisverwaltung beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz 52,71 (Stand: 16. Oktober 2020, 12 Uhr). Weil auch die Tendenz keine Besserung verspricht, wurde gemäß der aktuellen niedersächsischen Corona-Verordnung eine neue Allgemeinverfügung erlassen, die ab Sonnabend, 17. Oktober, gilt. Bis auf weiteres gilt für private Zusammenkünfte oder Feiern in der eigenen Wohnung, anderen eigenen geschlossenen Räumlichkeiten oder auf privaten Flächen unter freiem Himmel eine maximale Teilnehmerzahl von zehn Personen. Für private Zusammenkünfte an öffentlich zugänglichen Örtlichkeiten ist die Anzahl der Teilnehmenden auf 25 Personen begrenzt.

„Wir fokussieren uns zunächst auf die Personenanzahl bei privaten Zusammenkünften jedweder Art. Natürlich behalten wir uns mit Blick auf die Entwicklung der Lage weitere Maßnahmen vor„, sagt Landrat Carsten Harings. Er appelliert aber weiter an das Verantwortungsbewusstsein der Bürger. “Es sollen und müssen alle an die AHA-Regeln denken und bitte nach Möglichkeit auf nicht wirklich notwendige soziale Kontakte verzichten. Die Teilnahme der Bürger besteht in großen Teilen aus Achtsamkeit und Rücksicht“, fügt er hinzu.

Die Gesamtzahl der registrierten Infektionen im Landkreis Oldenburg hat um 18 Fälle zugenommen und beträgt aktuell 669 bestätigte Fälle (inklusive genesener und verstorbener Personen). Von der Gesamtzahl 669 gelten aktuell 518 Personen wieder genesen. Elf Personen sind verstorben. Somit gibt es aktuell 140 registrierte mit dem Coronavirus infizierte Personen.

Mittlerweile rund 70 Infektionen lassen sich laut Kreisverwaltung der Fleisch- und Schlachtbranche zuordnen, die übrigen Fälle jedoch sind diffus in der Bevölkerung gestreut.