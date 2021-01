Sind verärgert über den Entwurf des Landschaftsrahmenplanes: Heiko Schwarting, Helmut Braun und Dennis Wieting (von links). (Thale Meyer)

Landkreis Oldenburg. Mit derzeit rund 26 000 Hektar feststehenden Naturschutz- und Landschaftsschutzgebieten ist der Landkreis Oldenburg exzellent ausgestattet. Davon ist der Kreislandvolkverband Oldenburg überzeugt. Neben Naturdenkmalen, Biotopen und Wallhecken seien viele weitere Strukturelemente besonders gebietsprägend und machten deutlich, wie schön gegliedert und strukturiert die Wildeshauser Geest sei. Darauf weist der Kreislandvolkverband in einer Stellungnahme zum Landschaftsrahmenplan hin. Und er merkt an, dass sich die unter Schutz stehenden Flächen insbesondere auf privaten landwirtschaftlichen Flächen befinden.

Im Vergleich zu dem bisherigen Plan von 1995 hätten sich die Grundlagen teilweise von Landschaftsschutz- zu Naturschutzgebieten weiterentwickelt. Aber auch neue Schutzgebiete seien durch Verordnungen ausgewiesen worden. Das alles untermauere die aktuelle Wertigkeit der Natur im Landkreis Oldenburg. Nach Ansicht des Kreislandvolkverbandes leisten die Bauernfamilien und private Flächeneigentümer Großartiges. Deshalb sei ihnen ein Dank für den regelmäßigen Einsatz zum Wohle von Umwelt und Natur auszusprechen. Sie alle, wie auch weitere private Initiativen, Jagdgenossenschaften und Hegeringe, kümmerten sich unentgeltlich um diese Kulturlandschaft. Sie pflegten und pflanzten ohne regelmäßige Aufforderung. Sie legten Blühstreifen an und sorgten sich um Artenschutz und arbeiteten nachhaltig und mit Generationendenken.

Freiwillige Wallhecke

Ein Beispiel sind die Landwirte Heiko Schwarting, Helmut Braun und Dennis Wieting, die sich kürzlich zur Ortsbegehung in Hurrel an der Wallhecke trafen. In dieser pulsierte trotz winterlichem Wetter das Leben: Vögel, Kleintiere und Insekten sind hier immer anzutreffen. „Wir haben 1992 diese ansehnliche Wallhecke in enger Absprache mit dem Landkreis Oldenburg angelegt. Das ist ein wirklich schönes Projekt geworden, das absolut auf Freiwilligkeit basierte“, erklärt Helmut Braun. Doch derzeit vergeht ihm die Freude an dieser Wallhecke. Denn im aktuellen Entwurf des Landschaftsrahmenplanes wird sie nun für besonderen Schutz vorgeschlagen. „Wir haben ehrenamtlich unsere Energie in das Projekt gesteckt und haben das gerne und freiwillig für die öffentliche Darstellung einer Heckenpflanzung und Pflege gemacht. Dieses Engagement wird nun von oben herab möglicherweise mit Auflagen belegt. Keiner von denen, die darüber entscheiden, hat jemals persönlich einen Handschlag zu dieser wertvollen Hecke beigetragen“, erklärt Braun.

Auch Heiko Schwarting und Dennis Wieting sind verärgert. „Wesentliche Teile des Dorfes Hurrel werden als landschaftsschutzwürdiges Gebiet dargestellt“, berichtet Schwarting. Was das genau für die Landwirte längerfristig bedeute, können sie nicht einschätzen. „Der Landkreis hält sich mit Aussagen über mögliche Folgen gerne zurück“, kommentiert Schwarting.

„Vielleicht ist nicht allen alles recht, aber ohne diese engagierten Menschen würden wir in einer ziemlichen Wildnis leben", finden der Vorsitzende des Kreislandvolkverbandes Detlef Kreye und Geschäftsführer Bernhard Wolff in der Stellungnahme. Von daher bedürfe es absolut keiner gravierenden weiteren Empfehlungen der Obrigkeit für umfangreiche potenzielle Unterschutzstellungen. Jeder im Entwurf des Landschaftsrahmenplans entwickelte Gedanke weiterer Unterschutzstellungen verschaffe den Akteuren das ungute Gefühl und den Eindruck, es müsse alles vor ihnen selbst geschützt werden. „Wenn dem so ist, soll bitte fortan die öffentliche Hand komplett die Pflege und Sicherstellung dieser Qualität übernehmen“, erklären die beiden Verbandsvertreter.

Mit dem Hinweis auf den gerade einstimmig im Landtag in Hannover beschlossenen „Niedersächsischen Weg“ sei deutlich geworden, dass es in der Gesellschaft möglich sei, Bauern, Umweltgruppierungen und die Politik zu einen und gemeinsam einen Plan für Natur und Umwelt aufzustellen. Damit könnten einvernehmlich etwaige An- und Herausforderungen gelöst werden. Da mit werde ein wesentlicher Teil des vorliegenden Landschaftsrahmenplans überflüssig. Das sollte die Politik und Verwaltung des Landkreises Oldenburg bei den Beratungen beherzigen.