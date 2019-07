Polizeieinsatz wegen eines Unfalls in Grüppenbühren. (Björn Hake)

Ganderkesee-Grüppenbühren. Bei einem Verkehrsunfall auf der Kühlinger Straße ist am Montagmittag ein Gartenzaun erheblich beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte ein 65-jähriger Lastwagenfahrer aus Verden von der Kühlinger Straße in eine Grundstückseinfahrt abbiegen. Dabei touchierte das Heck des Fahrzeugs den Zaun. Die Beamten bezifferten den Gesamtschaden auf rund 7500 Euro, 5000 Euro davon am Zaun und 2500 Euro am Lastwagen.