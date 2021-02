Auf der Autobahn 28 ist es am Dienstag gegen 17.30 Uhr im Bereich der Stadt Delmenhorst zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Laster und Auto gekommen. Laut Angaben der Polizei befuhr ein 37-jähriger Fahrer eines Sattelzugs aus Österreich die Autobahn in Richtung Bremen. Als er den Fahrstreifen wechseln wollte, kollidierte er seitlich mit dem Auto eines 52-jährigen Mannes aus Bremen. In der Folge prallte dieser gegen die Mittelschutzplanke. An den Fahrzeugen entstand laut Polizei ein Gesamtschaden von etwa 4000 Euro. Gegen den 37-jährigen Lastwagenfahrer haben die Beamten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.