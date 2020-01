Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Laster-Gespann und einem Auto ist es am Freitagabend gegen 20 Uhr im Autobahndreieck Delmenhorst gekommen. Laut Polizeibericht waren ein 46 Jahre alter Lasterfahrer aus Lettland und ein 30-jähriger Autofahrer aus Delmenhorst auf der B75 in Richtung Oldenburg unterwegs, als der Lasterfahrer in Höhe des Autobahndreiecks Delmenhorst auf den rechten Fahrstreifen wechselte und dabei mit seinem Anhänger den neben ihm fahrenden Wagen des Delmenhorsters touchierte. Durch die Kollision erlitt dieser leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Nach dem Zusammenstoß flüchtete der Lasterfahrer vom Unfallort. Ein Zeuge stellte den Flüchtigen an einer nahe gelegenen Tank- und Rastanlage an der A28 und sprach ihn an. Davon unbeeindruckt setzte der Lasterfahrer seine Fahrt fort. Kurz darauf meldete ein Verkehrsteilnehmer einen unbeleuchteten Laster mit Anhänger auf der A1 in Richtung Osnabrück. Bei der Überprüfung durch eine Streife der Autobahnpolizei stellten die Beamten fest, dass es sich um den flüchtigen Unfallverursacher handelte. Den 46-Jährigen erwarten nun Strafverfahren wegen Unfallflucht sowie fahrlässiger Körperverletzung. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Oldenburg musste er vor Ort eine Sicherheitsleistung zahlen. Die Schäden an den unfallbeteiligten Fahrzeugen schätzte die Polizei auf rund 3500 Euro. Der nicht mehr fahrbereite Wagen des Delmenhorsters musste abgeschleppt werden.