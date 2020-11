Vollsperrung der A29

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Lasterfahrer leicht verletzt

Lina Wentzlaff

Wegen eines Unfalls war die Autobahn A 29 am Dienstagvormittag an der Anschlussstelle Großenkneten in Richtung Oldenburg für mehrere Stunden voll gesperrt. Hintergrund waren Bergungsarbeiten eines Lastwagens.