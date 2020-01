Der Rat der Stadt war im Falle der Abwahl der Stadtbaurätin eingelullt. (Ingo Möllers)

Auf 9000 Euro, könnte man sagen, kommt es nun wahrlich nicht an. Hätte Stadtbaurätin Bianca Urban den Goldenen Handschlag vom Rat erhalten, stünden ihr bis zum Auslaufen ihres Vertrages 338 000 Euro zu – nicht 327 000, wie der Bund der Steuerzahler ausgerechnet hat. Peanuts, wie es so schön heißt.

Aber nein, es ist nicht egal, es kommt darauf an. Gar nicht so sehr wegen der Summe, sondern um die politischen Mechanismen zu verstehen, die dahinterstecken. Ganz offensichtlich wollte die Verwaltung in ihrer öffentlichen Vorlage verschleiern, welche Konsequenzen die Abwahl der Spitzenbeamtin hat. Wie hoch die Kosten genau sind, wurde, wenn überhaupt, nur einem erlauchten Kreis von Auserlesenen mitgeteilt. In dem interfraktionellen Gespräch mit der Politik im Dezember soll jedenfalls nicht mit einer Silbe erklärt worden sein, wie hoch die Kosten bei einer Abwahl ansatzweise sein würden.

In der öffentlichen Vorlage hieß es, die Stadtbaurätin erhalte 60 Prozent ihrer Bezüge bis Ende April 2024. Aber es sind de facto fast 72 Prozent. Wenn die Verwaltung nun von einer „missverständlichen Angabe“ spricht und davon, dass der Sachverhalt nicht „wissentlich falsch“ dargestellt wurde, mag man das glauben oder nicht. Aber selbst wenn einfach nur fahrlässig falsch an die Politik berichtet wurde, ist das mehr als mangelhaft. Man kann naiv sein und an einen Fehler glauben. Wahrscheinlich war es, man muss es so deutlich sagen, gezielte Desinformation.

Das ist ein starkes Stück, es ist nichts weniger als die Missachtung der Kompetenzen des höchsten politischen Gremiums der Stadt. Das kommt allerdings nicht von Ungefähr, sondern aus der Gewissheit heraus, dass sich die Politik wegen der tragischen Familiensituation der Stadtbaurätin einlullen lässt und nicht groß hinterfragt. Dass man verwaltungsseitig so mit dem Rat umgeht, liegt aber auch an ihm selbst, an seiner mangelnden politischen Stärke. Die gescheiterte Abwahl von Bianca Urban sollte ein Weckruf für einige Politiker sein, sich mit Blick auf die Stadtratswahl 2021 lauter, deutlicher und kritischer in den Debatten der Stadt zu Wort zu melden.