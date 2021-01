Zum Stichtag 31. Dezember 2020 waren in der Gemeinde Ganderkesee erstmals mehr als 32.000 Einwohner mit Hauptwohnsitz gemeldet. Das Wachstum hält damit an – trotz der Tatsache, dass auch im vergangenen Jahr mehr Menschen in der Gemeinde gestorben als geboren worden sind. (Gemeinde Ganderkesee)

Teilweise deutlich gegen den bundesweiten Trend haben die Ganderkeseer Eltern im vergangenen Jahr die Vornamen für ihre Babys ausgewählt. Während in ganz Deutschland Mia und Emilia am häufigsten vergeben wurden, tauchen diese beiden Mädchennamen in der hiesigen Geburtenstatistik überhaupt nicht auf. Bei den Jungen gehörten gleich drei Namen zu den beliebtesten, die es bundesweit nicht mal in die Top Zehn schafften. Erstaunlich auch die Verteilung der Geschlechter. So wurden 2020 im Bereich der Gemeinde 146 Jungen geboren, aber nur 101 Mädchen.

Vornamen

Ein Quintett lag bei den beliebtesten Jungennamen in der Gantergemeinde vorne: Während Ben und Noah auch bundesweit spitze waren, gehören Jakob, Jonas und Tom mit ebenfalls vier Nennungen eher als lokale Exoten dazu. Bundesweit waren letztere nur unter „ferner liefen“ zu finden. Dreimal wurden die Vornamen Elias, Leonardo, Lukas und Theo vergeben. Vorjahressieger Leon kam auf zwei Einträge im Geburtenregister.

Bei den Mädchenvornamen hieß es L statt E: Dort lösten Lea und Lina mit vier Nennungen die Vorjahressiegerinnen Emma und Ella ab. Während Emma in diesem Jahr noch zweimal vergeben wurde, war Ella ein Jahr später gar nicht mehr in der Verlosung. „Lina hat ein Comeback erlebt. 2019 wurde kein einziges Mädchen in der Gemeinde so benannt, 2017 stand Lina aber schon einmal auf Platz zwei“, hat Gemeindesprecher Hauke Gruhn herausgefunden. Kein einziger Mädchenname wurde 2020 dreimal eingetragen, dafür etliche zweimal. Auffällig sei dabei der häufige Astrid-Lindgren-Bezug (Lina, Ida, Annika) gewesen. Insgesamt sei zu beobachten, dass der Trend zu „alten“ deutschen Namen, die noch vor zwanzig Jahren eher ungewöhnlich gewesen wären, anhalte. Dazu zählt Gruhn etwa Namen wie Johannes, Karl, Max, Paul, Theo(dor), Carlotta, Frieda, Fritzi, Gretchen, Helene, Lisa oder Sofie. Greta hingegen fehlt in der Statistik.

Geburten

Von den Geburtenzahlen der 1960er-Jahre ist die Gemeinde Ganderkesee noch ein großes Stück entfernt, dennoch hält die positive Entwicklung grundsätzlich an. 247 Geburten wurden bislang für das Jahr 2020 gemeldet – fast so viele wie 2019 (251) und etwas mehr als 2018 (242). „2017 war mit 278 Niederkünften ein Ausnahmejahr“, ordnet Gruhn die Zahlen ein. 2011 (195) und 2012 (215) lagen deutlich darunter. „In den Jahren 2014 bis 2016 gab es auch jeweils rund 250 Geburten“, berichtet der Gemeindesprecher. „Das pendelt sich wohl in diesem Bereich ein.“ Bis etwa zum Jahr 2000 seien allerdings oft noch mehr als 300 Geburten verzeichnet worden.

Sterbefälle

Demgegenüber registrierte das Standesamt im vergangenen Jahr insgesamt 438 Sterbefälle. Dies ist ein leicht höherer Wert als 2019 (408) und 2018 (431). „Diese Zahlen lassen sich zum Teil durch die demografische Entwicklung erklären. Eine deutliche Auswirkung durch die Corona-Pandemie ist hingegen nicht zu erkennen“, erläutert Gruhn. Laut Landkreis Oldenburg hat es 2020 insgesamt acht Verstorbene aus der Gemeinde Ganderkesee im Zusammenhang mit Covid-19 gegeben.

Einwohnerzahlen

Die Einwohnerzahl ist trotz des nach wie vor negativen Geburtensaldos auf einen neuen Rekordwert gestiegen. Mit 32.062 Bürgern hat die Gemeinde die Zahl von 32.000 Einwohnern erstmals übertroffen, wobei ausschließlich Hauptwohnsitze in die Berechnung einfließen. Das entspricht einem Plus von 190 zum Vorjahr (31.872). „Der Zuwachs lässt sich dadurch erklären, dass es deutlich mehr Zuzüge als Wegzüge gibt“, erklärt Gruhn. Auf der einen Seite ist der Wohnungsmarkt in der Gemeinde zwar weiterhin angespannt, auf der anderen Seite dürften sich aber auch die Zuzüge in den Neubaugebieten auf die Statistik auswirken.

Hochzeiten

Die Lust aufs Heiraten ist in Corona-Zeiten offenbar gesunken: Nur 147 Paare haben sich 2020 das Ja-Wort gegeben, 2019 waren noch 165 Eheschließungen verzeichnet worden, 2018 gab es mit 174 sogar einen Spitzenwert. Dennoch stelle die neue Zahl laut Gruhn keinen Erdrutsch dar. Eine echte „Delle“ sei in den Jahren 2013 bis 2015 mit 131, 125 und 122 Trauungen zu beobachten gewesen. „Viele Paare haben ihre Trauungen abgesagt. Einige haben schon einen neuen Termin für 2021, andere wollen sich melden, wenn die Lage wieder übersichtlicher ist“, erläutert Gruhn. „Ohne Corona hätten wir in etwa gleich viele Hochzeiten gehabt wie 2019.“

Als Trauungsort wurden das Ganderkeseer Rathaus (50), die Habbrügger Mühle (49) und das Amtshaus in Falkenburg (47) fast gleich oft nachgefragt. Trotz insgesamt weniger Hochzeiten konnte hierbei das Amtshaus einen deutlichen Zuwachs verbuchen. „Ein Hintergrund ist, dass es im Amtshaus etwas mehr Platz gibt als im Rathaus oder in der Mühle“, erklärt der Gemeindesprecher. Zudem habe sich das Amtshaus als relativ neuer Standort inzwischen fest etabliert.

Für Auswärtige ist Ganderkesee in Corona-Zeiten als Heiratsort sogar beliebter geworden. Bei 44 Eheschließungen in der Gemeinde kamen sowohl Braut als auch Bräutigam von außerhalb. Die Zahl der Hochzeitseinpendler war 2020 dennoch ganz knapp niedriger als die der Auspendler: 45 Ganderkeseer heirateten vor einem anderen Standesamt, drei Ehen wurden im Ausland geschlossen. Bei 94 Ehepaaren hatten beide Partner ihren Wohnsitz in Ganderkesee. Die Einheimischen-Quote sank damit auf knapp 64 Prozent, im Vorjahr lag sie noch bei gut 70 Prozent. Bei knapp zwei Drittel der Trauungen war es für beide Partner das erste Ja-Wort. In puncto Namenswahl entschieden sich die Brautpaare mehrheitlich für die traditionelle Variante: Etwa drei Viertel der Paare wählten den Familiennamen des Mannes. 2019 hatten noch 79 Prozent diese Option gewählt. In 18 Fällen (12,2 Prozent) entschieden sich beide Partner für den Familiennamen der Frau. „Das ist prozentual ein neuer Höchstwert“, betont Gruhn.

Scheidungen

Bei den Scheidungen war 2020 ein klarer Rückgang zu beobachten: Nur 33 Paare wurden geschieden, nach 44 im Vorjahr. 2013 waren 77 Scheidungen verzeichnet worden, 2003 sogar 87. Der Mittelwert der vergangenen zehn Jahre liege laut Gruhn bei 48,5 Scheidungen pro Jahr. Ein niedrigerer Wert als der aktuelle lasse sich bis mindestens Anfang der 1990er-Jahre nicht finden.

Kirchenaustritte

266 Ganderkeseer sind im vergangenen Jahr aus der Kirche ausgetreten, im Vorjahr waren es nur 223. Den höchsten Wert der vergangenen 20 Jahre registrierte die Gemeinde mit 274 Austritten im Jahr 1994, den niedrigsten Wert gab es 2005 mit 112 Austritten. Gruhn: „Die Gründe für Kirchenaustritte fragen wir nicht ab. Einige führten allerdings die mit Corona verbundene Kurzarbeit an.“