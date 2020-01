Die Städtepartnerschaft zwischen Delmenhorst und Eberswalde in Brandenburg besteht seit dem Mauerfall bald seit fünf Jahren. Und sie ist nach wie vor sehr lebendig. So gab es 1994 insgesamt 36 gegenseitige Besuche, an denen jeweils rund 750 Bürger beider Städte teilnahmen, wie der Partnerschaftskreis Eberswalde bilanzierte. Hinzu kommen noch viele private Kontakte. Laut Partnerschaftskreis war dabei das Interesse der Eberswalder an Delmenhorst besonders groß: Die in der brandenburgischen Kreisstadt jährlich angebotenen Reisen waren innerhalb kürzester Zeit ausgebucht. Inzwischen sind 14 Gruppen aus Eberswalde mit insgesamt circa 650 Teilnehmern in Delmenhorst gewesen, und von der Delme brachten neun Wochenendfahrten rund 500 Delmenhorster nach Eberswalde. (11. Januar 1995)



Auch im Delmenhorster Stadtgebiet hat mittlerweile die umweltfreundliche Solartechnik Einzug gehalten. So sind jetzt an der Rudolf-Königer-Straße die ersten beiden solarbetriebenen Parkscheinautomaten in Betrieb genommen worden. Sie funktionieren wie die herkömmlichen Automaten, nur mit dem Unterschied, dass sie ihren Strom für die zwischengeschaltete Batterie aus dem Tageslicht beziehen. Praktischer Grund für ihre Installation: Dort, wo sie stehen, gibt es keine Straßenlaternen, die sonst nachts, wenn sie scheinen, auch die Batterien der an die Stromleitungen der Laternen angeschlossenen Parkscheinautomaten aufladen. Stromkosten entstehen bei den beiden neuen solarbetriebenen Parkscheinautomaten logischerweise nicht mehr. Auch deshalb lohnt sich also ihre Anschaffung – auch wenn sie etwas teurer als die herkömmlichen Automaten sind. (6. Januar 1995)



Eisblumen an den Fensterscheiben – in einem Vierfamilienhaus in der Herderstraße in Delmenhorst, das von einer älteren Dame allein bewohnt wird, kann trotz des augenblicklichen Frostwetters nicht wie üblich geheizt werden. Alle Öfen müssen kalt bleiben. Grund: Die Schornsteine sind auf Anordnung des Delmenhorster Ordnungsamts zugemauert worden, und das schon vor einigen Wochen. Dieser Maßnahme ist ein mehrjähriger Streit vorausgegangen. Der zuständige Schornsteinfeger hatte den Zustand der Feuerstätten beanstandet und geurteilt, die Brandsicherheit sei nicht mehr gewährleistet. Von einer Beheizung der Öfen, erklärte der Schornsteinfeger, würde nicht nur eine Gefahr für das Haus selbst, sondern auch für die Nachbarschaft ausgehen. (7. Januar 1995)



In Delmenhorst wird weniger Benzin verkauft. Erstmals seit der Ölpreiskrise von 1980 ist der Treibstoffabsatz an den Tankstellen wieder rückläufig, wie – bis auf zwei Ausnahmen – von den Delmenhorster Tankstellenpächtern bestätigt wird. Damit bewahrheiten sich auch an der Delme bundesweite Berechnungen der Esso AG. Als Gründe für den geringeren Spritverbrauch werden unter anderem die Mineralölsteuererhöhung von Anfang vorigen Jahres, gestiegenes Umweltbewusstsein, aber auch die fortschreitende technische Entwicklung angegeben, durch die spürbar immer mehr Benzin und Diesel sparende Fahrzeuge auf die Straßen kommen. (10. Januar 1995)



Mit großem Engagement ziehen Jahr für Jahr die Huder Sternsinger – Mädchen und Jungen der katholischen Pfarrgemeinde Sankt Marien – als Heilige Drei Könige mit dem Stern als Zeichen der Hoffnung von Haus zu Haus. Seit inzwischen schon mehr als zehn Jahren sammelt der Gemeindenachwuchs auf diese Weise Geld für notleidende Kinder in der Dritten Welt. Diesmal kamen die Sternsinger wieder mit wohlgefüllten Sammelbüchsen ins Pfarrheim zurück. 8418 Mark sind zusammengekommen. Damit wurde das Rekordergebnis des vergangenen Jahres noch übertroffen. (10. Januar 1995)



Der Strukturwandel in den Industriebetrieben schlägt sich auf dem Arbeitsmarkt nieder. Wie der Leiter des Delmenhorster Arbeitsamtes, Wolfgang Ohlrogge, konstatiert, gehen immer mehr Betriebe dazu über, ihre Belegschaft zu verjüngen oder zu verkleinern. Dadurch steige der Anteil der älteren Erwerbslosen. So sei inzwischen fast jeder fünfte Arbeitslose in Delmenhorst und Ganderkesee 55 Jahre alt oder älter. Das ist fatal, denn die Chancen dieser Altersgruppe, auf dem Arbeitsmarkt vermittelt zu werden, seien nicht sehr groß. Zum Jahreswechsel 1994/1995 betrug die Arbeitslosenquote im Bereich der Delmenhorster Dienststelle elf Prozent. Damit lag sie sowohl über dem Durchschnitt des Oldenburger Bezirks als auch über dem des Landesarbeitsamtes Niedersachsen/Bremen. (11. Januar 1995)

Das Handwerk in Delmenhorst und dem Oldenburger Land setzt auf neue Technologien. Das geht aus einer Mitteilung der Handwerkskammer Oldenburg hervor. So stoße die vor zwölf Jahren eingerichtete Innovationsberatungsstelle zur Förderung und Umsetzung neuer Technologien in marktfähige Produkte und Verfahren auf große Resonanz. Allein 1994 haben laut Kammer 156 Handwerksbetriebe die Beratungsstelle in Anspruch genommen. Viele Betriebe suchten außerdem bei der technischen Umsetzung einer Idee zum fertigen Produkt oder Verfahren und bei der Ausarbeitung einer Marketingstrategie die Unterstützung des Innovationsberaters. (6. Januar 1995)



Wer gerne noch weiter in Nachrichten und Geschichten vergangener Zeiten stöbern möchte, hat dazu in unserem digitalen Archiv die Möglichkeit. Es ist online auf der Seite www.weser-kurier.de/plus/archiv einsehbar.