Eine nervenaufreibende Zeit dürfte hinter einer Huder Heilpraktikerin liegen. Mehrere Jahre prozessierte sie gegen eine ausgesprochene Kündigung ihres Wohn- und Praxissitzes in der Klostergemeinde. Letztlich mit Erfolg: In einem Berufungsprozess am Landgericht Oldenburg werteten die Richter die ausgesprochene Kündigung als unwirksam, wie das Gericht jetzt mitteilte. In erster Instanz hatte das Amtsgericht Oldenburg diese zunächst als rechtens eingestuft. Hintergrund war, dass die Eigentümerin das Gebäude abreißen und dort ein Mehrfamilienhaus mit acht Parteien errichten wollte, um höhere Mieteinnahmen zu erzielen.

Doch zunächst ein Blick zurück: Zu Wohnzwecken und zum Betrieb einer eigenen Praxis hatte die Heilpraktikerin eine Erdgeschosswohnung in Hude gemietet. Die Wohnung wurde nach Mitteilung des Gerichts im Jahre 2006/2007 vollständig mit einer Wärmeisolation versehen, Sanitärräume wurden erneuert und auch die Böden der Wohnung ausgewechselt. Im Jahr 2017 gab es dann einen Eigentümerwechsel, als die Klägerin, die ein Bauunternehmen und eine Zimmerei betreibt, das Hausgrundstück erwarb. Daraufhin kündigte sie der Heilpraktikerin im Juli 2017 mit Wirkung zum 30. April 2018 das Mietverhältnis.

Als Begründung führte sie dabei aus, dass sie beabsichtige, das Wohnhaus abzureißen und durch ein Mehrfamilienhaus mit mindestens acht Wohneinheiten zu ersetzen und damit voraussichtliche monatliche Mieteinnahmen von 3500 Euro zu erzielen – also wesentlich mehr als die gegebenen monatlichen Erträge von 1000 Euro. Das akzeptierte die Mieterin jedoch nicht und klagte auf Fortsetzung des Mietverhältnisses.

Mit zunächst mäßigem Erfolg: Das Amtsgericht Oldenburg verurteilte die Heilpraktikerin im September 2018 zunächst zur Räumung der Immobilie. Das sah die 16. Zivilkammer des Landgerichts Oldenburg im Berufungsverfahren allerdings völlig anders. Aus Sicht der Richter war es allein schon zweifelhaft, ob die angeführte Begründung für eine Kündigung überhaupt ausreicht. Das Gericht wertete das Argument des angegebenen lukrativeren Neubauvorhabens letztlich als zu oberflächlich. Vielmehr kam die Kammer zu dem Schluss, dass das Bestandsinteresse der Heilpraktikerin, die in der bisherigen Wohnung seit mehr als zehn Jahren ihren privaten wie auch beruflichen Lebensmittelpunkt hat, höher anzusiedeln ist als das Verwertungsinteresse der Eigentümerin, berichtet Landgerichtssprecher Torben Tölle.

Auch den von der Eigentümerin angeführten Mehrerlös ließen die Richter so nicht gelten. Dem Bestand des Mietverhältnisses stand nämlich lediglich eine Gewinnoptimierung von monatlich 2500 Euro entgegen. Um diesen zu erzielen, hätte die Klägerin nach eigenen Ausführungen zuvor aber noch zwei Millionen Euro in einen Neubau investieren müssen, was aus Renditegesichtspunkten wirtschaftlich für die Kammer nur schwer nachvollziehbar war.

Und allein die Absicht, ein Mehrfamilienhaus zu errichten, reichte den Richtern nicht. Der Bauunternehmerin sei zum Zeitpunkt des Kaufs das Risiko bewusst gewesen, dass das Haus noch vermietet sei, argumentierten sie in ihrem Urteil. Ausschlaggebender war für die Oldenburger Kammer dagegen, dass sich die Kündigung auch unmittelbar auf die berufliche Existenz der Mieterin ausgewirkt hätte. Dies gelte umso mehr, als dass geeignete Räumlichkeiten, die sowohl für Wohnzwecke als auch für die berufliche Tätigkeit geeignet sind, auf dem aktuellen Immobilienmarkt nur schwer zu finden seien. Zudem habe die Mieterin ein nachvollziehbares Interesse daran, in der Nähe ihres bisherigen Patientenstammes zu bleiben.