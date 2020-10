Die kompletten Ledersitze haben unbekannte Täter in der Nacht zu Montag aus einem Fahrzeug ausgebaut, das auf dem Bahnhofsparkplatz in Ganderkesee abgestellt war. Und vier Sommerreifen mit Alufelgen, die auf der Rückbank lagen, nahmen sie bei der Gelegenheit auch noch mit. Laut Polizeibericht ereignete sich die Tat im Zeitraum zwischen Sonntag, 17.30 Uhr und Montag, 8 Uhr. Um an ihre Beute zu gelangen, hatten die Diebe zunächst die Scheibe der Fahrertür eingeschlagen. Die Beamten beziffern den Sachschaden auf rund 11 000 Euro. Zeugen, die verdächtige Personen in der Nähe des Tatorts gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wildeshausen unter der Telefonnummer 0 44 31 / 94 11 15 in Verbindung zu setzen.