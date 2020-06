Leichte Verletzungen zog sich eine 54 Jahre alte Autofahrerin am Donnerstag gegen 13.50 Uhr bei einem Auffahrunfall auf der Stedinger Straße zu. Wie die Polizei berichtet, fuhr sie in Richtung Stadtnorden, als die Ampel an der Kreuzung zur Straße Am Wollepark auf Rot umsprang und sie anhielt. Das bemerkte der hinter ihr fahrende 66-Jährige zu spät. Er konnte nicht mehr bremsen, folglich kam es zum Zusammenstoß. Während die 54-Jährige mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste, blieben ihre 16-jährige Tochter, die neben ihr gesessen hatte, und der 66-Jährige unverletzt. Die Schäden an den beiden Fahrzeugen belaufen sich auf rund 7000 Euro.