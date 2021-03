Symbolbild (Markus Scholz/dpa)

Die Lage auf dem Arbeitsmarkt hat sich kurz vor Ostern in der Stadt leicht erholt, wie Marc Brouwer, Geschäftsstellenleiter der Agentur für Arbeit in Delmenhorst, mitteilt. Die Zahl der Arbeitslosen ist laut seines Berichts im März um 55 beziehungsweise um 1,3 Prozent auf 4184 gesunken. Im Vergleich zum Vorjahresmonat bedeutet dies allerdings einen Anstieg um 581 beziehungsweise um 16,1 Prozent. Die Arbeitslosenquote beträgt somit 10,9 Prozent. „Auch vor Ostern müssen wir uns weiter mit dem Einfluss des pandemischen Geschehens auf den Arbeitsmarkt auseinandersetzen“, so Brouwer.

Die Unterbeschäftigung umfasste im März 5561 Frauen und Männer. Das sind 66 beziehungsweise 1,2 Prozent weniger als im Vormonat. Im Vergleich zum Vorjahresmonat liegt der Wert um 5,5 Prozent beziehungsweise 288 höher. Die Unterbeschäftigungsquote liegt aktuell bei 14 Prozent, vor einem Jahr betrug die Quote 13 Prozent.

Wie auch in den Monaten zuvor bleibt die Kurzarbeit ein Thema. Für 2443 Arbeitnehmer wurde im März Kurzarbeit angezeigt. Im Februar hatten 409 Unternehmen im Agenturbezirk für insgesamt bis zu 5731 Beschäftigte konjunkturelle Kurzarbeit angezeigt. Besonders betroffene Branchen sind Einzelhandel, Gastronomie und Dienstleistungen.

In der Stadt Delmenhorst haben im März 13 Unternehmen für bis zu 162 Beschäftigte konjunkturelle Kurzarbeit angezeigt. Insgesamt haben seit April 2020 957 Betriebe Kurzarbeit für bis zu 11.590 Beschäftigte angezeigt.

In der Stadt Delmenhorst haben im Monat März 1092 Frauen und Männer Arbeitslosengeld I erhalten. Das sind 38 beziehungsweise 3,4 Prozent weniger als im Februar 2021 und 159 beziehungsweise 17 Prozent mehr als im März 2020.

Aber es gibt auch Arbeit: Im März waren 560 Arbeitsstellen gemeldet, gegenüber Februar ist das ein Plus von 9 Stellen beziehungsweise von zwei Prozent.