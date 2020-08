Oldtimer sind die Leidenschaft von Wolfgang Weidl, der hier im Außenspiegel eines Austin-Healey 3000 MK2 zu sehen ist. (INGO MOELLERS)

Es ist ein verregneter Sonntagnachmittag. Wolfgang Weidl und seine Frau wissen nichts so recht mit sich anzufangen. „Was will man schon groß machen bei Regenwetter“, sagt Weidl. Beim Durchblättern der Zeitung sticht ihm plötzlich eine kleine Annonce ins Auge, ein Jaguar S Type aus dem Jahr 1964. Er entschließt sich kurzerhand gemeinsam mit seiner Frau nach Bielefeld zu fahren, um das alte Gefährt zu besichtigen und kauft den Wagen letztlich, obwohl sich dieser, wie Weidl selbst sagt, in einem furchtbaren Zustand befand. „Die Überfahrt zurück nach Delmenhorst war dann ein Abenteuer für sich“, scherzt der sympathische Rentner. „Wir mussten die ganze Strecke im zweiten Gang zurücklegen, weil der Wagen einen Getriebeschaden hatte.“ Zu Hause angekommen zerlegt er das Fahrzeug und bereitet es Stück für Stück wieder auf. Zu sehen, wie sich der Zustand des Oldtimers bessert, weckt eine Passion in dem gelernten Schlosser, die bis heute anhält.

Das war Ende der 80er-Jahre. Mittlerweile hat der Oldtimer-Liebhaber 17 Nostalgiefahrzeuge in seiner Halle stehen, die übrigens einst als Offiziersreithalle fungierte, aber das ist eine andere Geschichte. Nicht alle Autos, die sich in seinem Besitz befinden, sind streng genommen Oldtimer. Um als solch einer zu gelten, muss ein Gefährt mindestens dreißig Jahre auf dem Buckel haben. Sein ältestes Schmuckstück ist der Jaguar XK 120 FHC aus dem Jahre 1953. Von Alter und Zustand hängt letztlich auch der Restaurationsaufwand ab. „Auch die Dauer der Restauration ist natürlich stark vom Zustand des Wagens abhängig. Ich würde aber pauschal behaupten, dass ich mindestens ein Jahr, in der Regel aber eher drei bis vier mit so einer Aufbereitung beschäftigt bin“, erklärt Weidl. Legt man nicht, so wie er, selbst Hand an, kann eine in Auftrag gegebene Komplettrestauration gut und gerne 70 000 bis 80 000 Euro kosten.

Zeitlos: ein Jaguar-Daimler XJ6 Coupé. (INGO MOELLERS)

Seine Fertigkeiten hat der Hobby-Restaurateur sich übrigens mithilfe etlicher Handbücher, die sich in seiner Werkstatt stapeln, selbst angeeignet. Besonders hilfreich seien dabei die Werkstatt-Handbücher des Herstellers Jaguar, wie Weidl beim Durchblättern eines seiner Exemplare beweist. „Jaguar hat sehr anschauliche Werke, die immer bebildert sind und jedem Schritt für Schritt den Zusammenbau des Autos vor Augen führen“, erläutert Weidl. Grund für die besonders anschaulich und einfach gehaltenen Anleitungen sind die damaligen Kolonien der Briten, in denen es ebenfalls Autoproduktionen gab. „Dort gab es seinerzeit nicht das Know-how, wie in europäischen Autowerken, daher setzte man vor allem auf Bildersprache, um das Wissen in die Kolonien zu exportieren.“ Davon profitierte schließlich auch Weidl.

Sein nächstes Projekt ist der Jaguar MK2, 3,8. In einer Ecke der Halle steht das Schmuckstück, das für das Laienauge ehrlicherweise wie eine Schrottlaube wirkt, doch Kenner wie Weidl wissen um den Wert des Gefährts. Überhaupt wird bei der Besichtigung der Oldtimer schnell klar: Der 78-Jährige ist der englischen Automarke, die nach einer Großkatze benannt ist, seit seiner Erstanschaffung weitestgehend treu geblieben. Vielleicht auch, weil er sieben Jahre seines Lebens in Schottland verbracht hat. Dort arbeitete er in den 60er-Jahren als Betriebsleiter für die hiesige Firma Atlas und dort konnte er sich einiges an Wissen über Autoreparaturen aneignen. Jahre später, nachdem Weidl aus Schottland zurückgekehrt war, machte er sich mit einer Firma zur Fertigung von Pumpsystemen für die Aquaristik selbstständig.

Hingucker: der Porsche Carrera 2,7L. (INGO MOELLERS)

Seine Schmuckstücke führt der Rentner regelmäßig aus, denn Weidl hat nicht nur eine Leidenschaft für die Aufbereitung von Oldtimern, sondern auch für das Fahren dieser besonderen Gefährte. Seit Jahren nimmt er gemeinsam mit seiner Frau an Rallyes und Oldtimer-Veranstaltungen teil. „Wir sind eine eingeschworene Gemeinschaft, die sich regelmäßig zum Fachsimpeln trifft“, verrät Weidl. In diesem Jahr seien coronabedingt einige Treffen ausgefallen. Die Rallye „Rund um die Hünengräber“ des ADAC-Ortsvereins Delmenhorst soll aber wie geplant im September stattfinden. Dort will Weidl mit der S-Ausführung seines Jaguar XK 150 OTS aus dem Jahr 1958 an den Start gehen.

Auf die Frage hin, ob der Oldtimer-Liebhaber vorhabe, seine Sammlung in Zukunft zu erweitern, antwortet er recht schlagfertig: „Autos sind wie Handtaschen, man kauft sie, um sie zu haben, und hört man auf einige Frauen, dann weiß man, dass man gar nicht genug Handtaschen haben kann“, scherzt er. Dann schlägt er ernstere Töne an. „Man hat mir mal gesagt, was man besitzt, das besitzt einen.“ Und tatsächlich nimmt die Pflege und Instandhaltung der Fahrzeuge viel Zeit und Mühe in Anspruch. Mehrmals in der Woche kommt der Oldtimerfan hierher, um seine Fahrzeuge zu warten. Daher seien Neuanschaffungen erst einmal nicht geplant. Aber man weiß ja nie.