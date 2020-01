Für seine Kollektion von Farbenkanarien „Stamm isabell rot mosaik Typ 2“ ist Herbert Biese am Wochenende in Bad Salzuflen mit dem Titel des Deutschen Meisters geehrt worden. Viel wichtiger war ihm aber die offizielle Anerkennung der Deutschen Rotschecken, die er seit vielen Jahren züchtet. (Ingo Möllers)

Die Disziplin, in der Vogelzüchter Herbert Biese am Wochenende bei der 71. Deutschen Meisterschaft des Deutschen Kanarien- und Vogelzüchter-Bundes (DKB) in Bad Salzuflen mit dem Titel des Deutschen Meisters geehrt worden ist, erschließt sich Laien nicht auf den ersten Blick. Konkret ging es um eine Kollektion von „Farbenkanarien Stamm isabell rot mosaik Typ 2“.

Bewertet wurde eine Gruppe von vier Vögeln. „Das Merkmal ‚isabell‘ beschreibt, dass es sich dabei um aufgehellte braune Vögel handelt. ‚Rot mosaik‘ meint eine bestimmte Zeichnung, wobei die rote Farbe nur an bestimmten Körperstellen, in diesem Fall an Flügeln, Brust und der sogenannten Gesichtsmaske, vorhanden sein darf. Und ‚Typ 2‘ schließlich beschreibt, dass es ich bei den ausgestellten Vögeln um Männchen handelt“, erläutert Herbert Biese, der das Hobby seit rund 40 Jahren betreibt, die Regularien. Außerdem würden die Wertungsrichter auch noch Größe, Gefieder sowie verschiedene andere Kriterien beurteilen.

"Die Grundlage muss der Vogel mitbringen, alles andere kann der Züchter beeinflussen", erklärt Biese das Erfolgsrezept. So bedürfe es neben eines erfolgversprechenden Zuchtstamms etwa eines besonderen Fingerspitzengefühls bei der Verpaarung. Und dass Jungvögel richtig nachfärben, könne man etwa durch eine entsprechende Fütterung erreichen. Man könne mit den Tieren züchten, bis sie zwischen drei und fünf Jahre alt seien. "Danach kommen sie in Liebhaberhände oder bekommen bei mir ihr Gnadenbrot“, erklärt Biese und betont, kein Massenzüchter zu sein: "Die vier Vögel der Kollektion habe ich aus acht Exemplaren ausgesucht. Andere Züchter wählen vier aus 80 aus."

Wichtiger als der Meistertitel war Herbert Biese aber die Anerkennung der Deutschen Rotschecken, einer neuen Kanarien-Rasse, die er gemeinsam mit etwa 30 anderen Züchtern seit vielen Jahren angestrebt hat. Aus Ganderkesee hatten in diesem Jahr neben Biese Erich Hartmann und Wilfried Witte Rotschecken zur Schau gemeldet. Um die Anerkennung zu erreichen, mussten die Züchter auf den Deutschen Meisterschaften drei Jahre lang Tiere mit den gleichen Rassestandards vorstellen. „Aufgabe war, jedes Mal zehn Tiere zu zeigen, die mit ihren Merkmalen eine Durchschnittspunktzahl von mindestens 87 erreichen“, erklärt Biese die Richtlinien des Deutschen Kanarien- und Vogelzüchterbundes. Als Standards gelten unter anderem eine etwas rundliche Form, eine rote Farbe mit Scheckung und eine Haube auf dem Kopf. „Insbesondere die Scheckung versucht man bei anderen Zuchtvögeln sonst ja eher zu vermeiden", erklärt Biese das Prinzip. Aber darin liege auch die Herausforderung für den Züchter, weil die Scheckung als natürlicher Prozess nicht vorhersagbar sei. Nachdem der Verband die Rotschecken vor drei Jahren erstmals zur Teilnahme zugelassen habe, sei die Anerkennung in diesem Jahr nun endlich geglückt.

So setzt Biese die Zuchterfolge der Ganderkeseer Vogelfreunde fort: Für ihn ist es nach 2014 und 2015 bereits der dritte Meistertitel, Vereinskollege Thomas Metschulat wurde 2016 und 2018 mit entsprechenden Ehren dekoriert. Dessen Kanarienvögel der Rasse Gloster Corona und Gloster Consort wurden am Wochenende mit dem Prädikat sehr gut und hervorragend ausgezeichnet. Herbert Biese erreichte mit seinem Grünling in lutino zudem einen dritten Platz.

Am Sonntag, 26. Januar, laden die Vogelfreunde 1976 Ganderkesee in der Zeit von 8 bis 12 Uhr Interessierte übrigens zur Vogelbörse in den Schützenhof am Habbrügger Weg ein. Dass Wirt Markus Hansen dort Ende Januar aufhört, sieht Vereinsvorsitzender Biese einigermaßen gelassen: „Wir haben mit den Verantwortlichen des Schützenvereins vereinbart, dass wir dort auch weiterhin unsere Ausstellungen veranstalten können“, erklärt er. Zudem stehe für Herbst möglicherweise ein neuer Wirt in Aussicht.