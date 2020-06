Theaterleiter Heinz Rigbers hofft, dass der Kinosaal in Wildeshausen bald wieder mit Leben gefüllt sein wird. (Tammo ERNST)

Seit 13 Wochen ist die Leinwand im Wildeshauser Lili-Servicekino zappenduster – und das wird bis auf Weiteres auch noch so bleiben. Denn anders als in vielen anderen Bundesländern gehört Niedersachsen und Thüringen zu den letzten beiden, in denen die Kinobetreiber zurzeit noch nicht wieder öffnen dürfen, wie Theaterleiter Heinz Rigbers berichtet. „Bis dato haben wir noch nicht mal einen genauen Termin“, erklärt er. Persönlich hofft er darauf, dass es Ende Juni oder spätestens Anfang Juli wieder losgehen kann.

Schon jetzt überlegen Rigbers und Betreiber Michael Prochnow aber, wie die ersten Vorstellungen unter Corona-Bedingungen wieder stattfinden können: „Von den 130 Plätzen können wir coronabedingt wohl maximal 50 besetzen.“ Aber bis jetzt gebe es noch keine genauen Bestimmungen zu den Abstandsregeln. Rigbers hofft, dass die Besucher wie in Österreich vielleicht nur einen Meter Abstand halten müssen. „Dann reicht ein freier Platz zwischen den Besuchern, ansonsten müssen es sogar zwei sein – es sei denn, sie kommen aus einem Haushalt“, beschreibt er die Lage.

In normalen Jahren verzeichnet das Lili-Servicekino rund 25 000 Kinobesucher, eine Dimension, von der das Kino zurzeit weit entfernt ist. Die wirtschaftlichen Einbußen sind demnach immens. Denn selbst, wenn das Kino in ein paar Wochen wieder öffnen kann, sind die verlorenen Umsätze nicht wieder aufzuholen und die Kapazitäten zukünftig nicht voll auszuschöpfen. Hinzu komme, dass die Verleiher aufgrund der Corona-Krise die Starts neuer Blockbuster auf den Herbst und Winter verschoben hätten. Bekanntes Beispiel sei der neue James-Bond-Film, der eigentlich Anfang April starten sollte, jetzt aber erst Mitte November in die Kinos kommt.

Rigbers muss zwangsläufig auf Filme setzen, die schon vor der Schließung auf dem Markt waren: „Wahrscheinlich starten wir mit den ‚Känguru-Chroniken’, die wir bislang noch nicht gezeigt haben. Außerdem schauen wir, welche Filme vor der Schließung gute Besucherzahlen hatten, vielleicht auch mal ein paar Klassiker zwischendurch.“ Filmkunst werde auf jeden Fall wieder zu sehen sein, die Reisefilme aber wohl erst frühestens im Herbst.

Zeit für die Reinigung

Angesichts der Corona-Regelungen wird es zumindest anfangs nicht mehr bis zu fünf Vorstellungen am Tag geben, sondern nur noch zwei. „Wir brauchen dazwischen einfach mehr Zeit für die Reinigung. So müssen etwa alle Tische komplett desinfiziert werden“, erklärt Rigbers. Offen sei auch noch, ob es ein tägliches Programm gebe, das hänge auch von den Auflagen ab. Auch bezüglich des Getränkeservices am Tisch hat Rigbers noch keine Antwort: „Das ist von Bundesland zu Bundesland verschieden. Da weiß ich überhaupt noch nicht, was Sache ist.“ Von Ängsten der Besucher, dass im kleinen Kinosaal ein erhöhtes Ansteckungsrisiko bestehe, hat er noch von keiner Seite gehört. Auch er sieht hier keine Gefahr. „Wir haben eine sehr gute Lüftungsanlage mit separater Zu- und Abluft“, beruhigt der 60-Jährige.

Für die Schließzeit hat das Servicekino Soforthilfen vom Land Niedersachsen erhalten. „Aber da muss noch was nachkommen, die galten ja nur für die ersten drei Monate“, erläutert Rigbers. Eine wirtschaftliche Insolvenz drohe jedoch wohl nicht, beruhigt er. In den vergangenen Jahren habe Betreiber Michael Prochnow gut gewirtschaftet und auch einiges zurückgelegt. „Im Moment ist bei uns noch alles im grünen Bereich“, betont Rigbers. Bundesweit sehe die Lage nicht für alle Kinos so rosig aus. So müsse etwa der große Ufa-Palast in Stuttgart schließen. Schwierig sei die Situation vor Ort aber für die zwölf Aushilfen, da sie als 450-Euro-Kräfte keinen Anspruch auf Kurzarbeit hätten.

Hilfreich sei, dass viele Kinobesucher zurzeit Gutscheine erwerben. „Das hilft ungemein, um über diese Zeit zu kommen“, merkt der 60-Jährige an. Überhaupt erhalte er viel Zuspruch von Stammkunden, die sich regelmäßig melden und fragen würden, wie sie unterstützen könnten.

Überlegungen, alternativ ein Autokino in Wildeshausen zu realisieren, gab es, wurden aber verworfen. „Die Anlagen für ein vernünftiges Autokino sind ziemlich teuer. Außerdem ist es sehr viel Arbeit, sehr viel Aufwand, und unter dem Strich bleibt da nicht viel übrig. Ganz im Gegenteil: Damit kann man sich auch reinreißen“, erläutert der Theaterleiter. Deshalb konzentriere man sich lieber auf den Neustart.

An eine zweite Infektionswelle im Herbst möchte Rigbers gar nicht denken. „Das wäre absolut furchtbar“, sinniert er, „und für die gesamte Kinobranche eine Katastrophe.“ Aber auch ohne zweite Welle werde es schwierig, kostendeckend zu arbeiten, wie er von Kollegen gehört hat: „Da sind die Besucherzahlen teilweise einstellig. Das rechnet sich nicht." Hinzu komme, dass bei einem Start im Juli an heißen Sommertagen ohnehin keiner ins Kino gehe. Preiserhöhungen seien trotzdem noch nicht angedacht. „So etwas wie Corona habe ich noch nicht erlebt“, erzählt Rigbers, der in dem seit 1952 bestehenden Kino praktisch aufgewachsen ist. „Früher hat mein Onkel das Kino betrieben, da war ich schon als Kind dabei.“ Lediglich in den 1990er-Jahren sei das Kino ein paar Wochen für den Umbau zum Servicekino geschlossen gewesen.

Für eine baldige Wiedereröffnung der niedersächsischen Kinos setzt sich auch das Kinobüro Niedersachsen-Bremen ein. „Nachdem Fitnesscenter, Kneipen und Restaurants in Niedersachsen wieder betrieben werden dürfen, darf es keine weitere Ungleichbehandlung der Kinobetriebe geben“, fordert die Vereinigung in einem offenen Brief an die Landesregierung. Entsprechende Schutz- und Hygienepläne für Kinos lägen dem Ministerium bereits seit Mai vor. Um die 174 Kinobetriebe in Niedersachsen nicht weiter zu gefährden, sei eine Wiedereröffnung zum 24. Juni beziehungsweise spätestens zum 2. Juli unumgänglich, heißt es. Kino sei im besonderem Maße „Kultur für alle“.