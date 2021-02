Ein 30-jähriger Mann hat sich am Donnerstag vor dem Amtsgericht wegen Betrugs in einem besonders schweren Fall zu verantworten gehabt. Der Angeklagte hatte bei zwei Behörden in Delmenhorst und Ganderkesee im Jahr 2018 zu Unrecht Leistungen beantragt. Dabei hat er sich insgesamt 2682 Euro erschlichen, hieß es in der Anklage.

Den Tatvorwurf räumte der Rechtsanwalt des Mandanten auch ein: „Er hatte nicht vor, die Zahlungen von beiden Jobcentern zu beziehen.“ Als er die doppelten Zahlungen bemerkte, habe er allerdings nicht Bescheid gegeben. Ein Grund dafür sei seine damalige finanzielle Situation gewesen. In den vergangenen Jahren habe der 30-Jährige bereits viele Straftaten begangen, unter anderem gemeinschaftlichen Einbruchdiebstahl, vorsätzliche Körperverletzung sowie Fahren ohne Führerschein. Seit 2019 ist der gebürtige Delmenhorster bereits in Haft. Dem Vorsitzenden Richter war der Angeklagte kein Unbekannter: „Er muss lernen, sich zu beherrschen und nicht so impulsiv zu handeln.“ Dass er ein Geständnis ablegte, während seines offenen Vollzugs als Staplerfahrer arbeitet und kein Marihuana mehr konsumiert, sollte ihm bei der Beurteilung durch das Schöffengericht zugutekommen. Zudem habe er sich nach Osnabrück verlegen lassen, um von seinem bisherigen Umfeld loszukommen: „Ich will das hier nicht mehr.“ Sein Verteidiger hielt eine Gesamtstrafe von höchstens zwei Jahren für angemessen. Sein Mandant sei bereit, Verantwortung zu übernehmen. „Ich kann einfach nicht mehr, es ist alles zu viel“, sagte der Angeklagte.

Der Staatsanwalt bezog sich zwar auf das volle Geständnis, betonte aber auch die vielen Voreintragungen und den Schaden von über 2000 Euro. Als angemessen halte er eine Freiheitsstrafe von einem Jahr, woraus eine Gesamtstrafe von 2,5 Jahren gebildet werden soll. Der Vorsitzende Richter blieb leicht darunter. Er verurteilte den 30-Jährigen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren und einem Monat, wovon anteilig sieben Monate dem schweren Betrug zugeschrieben sind. Laut des Richters hat sich die Perspektive des Angeklagten geändert. Der Vollzug habe ihm gut getan. „Wir sind guter Dinge, dass Sie sich fangen werden“, sagte er. Bewährung komme nicht infrage.

Allerdings fragte sich der Richter, wie es sein kann, dass die beiden Leistungsträger nichts von den Zahlungen des jeweils anderen wussten: „Wieso klappt das nicht?“