Bettina Hartmann vom Jobcenter demonstriert, wie der Kundenkontakt aktuell abläuft: hinter Plexiglas, mit Mund-Nasen-Schutz und Handschuhen. (INGO MöLLERS)

Delmenhorst. Marion Denkmann nennt die Zeit der Corona-Krise „aufregende Monate“. Seit Ende Februar hätten auch die Mitarbeitenden des Jobcenter Delmenhorst „viel geleistet“, so die stellvertretende Geschäftsführerin. Ganz zu Anfang sei der freie Zugang zur Behörde geschlossen worden, es konnten noch Notfalltermine vergeben werden. „Wir hatten die Weisung, die persönlichen Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren“, sagt Denkmann. Ziel der Beschränkung sei es gewesen, die eigenen Bediensteten und die Kunden vor der Weiterverbreitung des Covid-19-Virus zu schützen. Der überwiegende Teil der rund 150 Mitarbeitenden des Jobcenter wurden ins Homeoffice geschickt, die Leitungs- und Geschäftsführungsebene bildeten einen Krisenstab. „Wir waren sehr kreativ, zum Glück mussten wir nicht alle Ideen umsetzen“, sagt Denkmann.

„Das Wichtigste für uns war aber, dass die Leistungen weiter fließen“, betont Denkmann. Man stehe mit seiner Arbeit „am Ende der sozialen Kette“, wie sollten Leistungsbezieher in der Lage sein, beispielsweise Mineralwasser auf Vorrat einzukaufen, wenn dafür das Geld fehle. Zur ständigen Sicherstellung der Leistungsauszahlung gelang es im Jobcenter, die Arbeitsvermittler in den Zahlungsbereich zu versetzen. Man habe unmittelbar einen „Schnellauftresen“ am Eingang aufgebaut. Dort wurden schriftliche Informationen und Antragsvordrucke ausgegeben, ein Postkasten war zur Rückgabe der ausgefüllten Formulare aufgestellt worden. „Im Windfang befindet sich seitdem ein Fotokopierer, damit Kunden Unterlagen zur Antragstellung vervielfältigen können“, sagt Denkmann. Gleichzeitig habe der Gesetzgeber für Verfahrensvereinfachungen gesorgt.

Unter dem Stichwort Sozial-Schutz-Paket hat die Bundesregierung beispielsweise eine befristete Aussetzung der Vermögensprüfung ermöglicht. „Auch die Vordrucke wurden komprimiert“, berichtet Selim Karaca, Teamleiter für Leistungsgewährung im Delmenhorster Jobcenter. Folgeanträge brauchen vorübergehend nicht mehr gestellt zu werden, sie werden automatisch bewilligt. Entlastend fürs Jobcenter wirkt sich auch die dreimonatige Verlängerung des Bezugs von Arbeitslosengeld aus. Das Jobcenter erlebte aber auch eine Flut von neuen Anträgen auf Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch. „Allein im April zählten wir rund 300 Neuanträge“, sagt Karaca. Zum Vergleich nennt er den Monat Dezember, als es genau 89 Neuanträge gab. Unter den Neuanträgen befanden sich viele, die ihr Kurzarbeitergeld aufstocken mussten, aktuell befinden sich auch 173 Selbstständige im Leistungsbezug.

Da im Jobcenter weitgehend auf papierlose Bearbeitung gesetzt wird, wirkte sich eine Panne im Scan-Zentrum ziemlich arbeitsintensiv aus. „Wir haben ein paar Tage lang zur Erstellung der E-Akten unsere hauseigenen Scanner einsetzen müssen“, erinnert sich Denkmann. Viele Mitarbeitende waren stundenlang damit beschäftigt, die Unterlagen zu erfassen.

Kundennähe wichtig

Marion Denkmann sehnt sich danach, wieder mehr Nähe zu ihren Kunden zulassen zu können. „Fallmanager konnten sich schon mit Kunden zu Beratungsgesprächen bei einem Spaziergang im Wollepark – natürlich auf Abstand - verabreden“, berichtet Denkmann. Für Selim Karaca steht fest, dass viele Abläufe, die notgedrungen auf digitale Wege geleitet wurden, die Arbeit auch nach Corona beeinflussen werden. Videoberatungen könnten sich etablieren, „das ist nicht mehr utopisch“, findet Karaca. „Aber wir brauchen das menschliche Beisammensein“, betont Denkmann, noch mehr Kontaktverlust täte für alle nicht gut.

Seit Anfang Juni gibt es im Jobcenter zwei Beratungsplätze für Notfälle. Am 6. Juli haben die Arbeitsvermittler wieder begonnen, Kunden zu empfangen. „Wir bitten die Besucher aber darum, die alle auf Termin kommen, einen Mund-Nasenschutz und auch Einweghandschuhe zu tragen“, sagt Denkmann. Persönliche Vorsprachen sind ab Oktober auch wieder im Leistungsbereich geplant. Bis die Eingangszone des Jobcenters wieder öffnen kann, um Terminvereinbarungen zu treffen, werde es noch dauern. Dort seien wohl auch erst bauliche Veränderungen notwendig, beschreibt sie die Situation des dortigen Großraumbüros.

Nähere Informationen und Gelegenheit zur Terminvergabe gibt es telefonisch montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr unter der Rufnummer 0 42 21 / 9 24 21 02.