Das Jugendhaus Horizont muss vorübergehend geschlossen werden. (Janina Rahn)

Der Leiter des Kinder- und Jugendhauses Horizont in Delmenhorst ist am vergangenen Dienstag von seiner Arbeit freigestellt worden, nachdem Vorwürfe der Missachtung des Kinderschutzes bekanntgeworden waren. Das teilte das Diakonische Werk Delmenhorst/Oldenburg-Land als Betreiber des Jugendhauses am Freitag mit.

"Er hat einfach unprofessionell gehandelt angesichts von körperlicher Gewalt, die von jungen Menschen ausging", erklärt Kreispfarrer Bertram Althausen aus dem Vorstand des Diakonischen Werkes. Seine Reaktion sei unangemessen gewesen. "Da gibt es einfach eine rote Linie, die kein Mitarbeiter überschreiten darf. Selbst wenn er in Gewalt von Kindern oder Jugendlichen verwickelt wird, darf er selbst keine Gewalt anwenden", sagt Althausen. So etwas könne das Diakonische Werk nicht dulden und habe entsprechend sofort reagiert. "Wir können ihn nicht weiter beschäftigen und haben ihn erst mal freigestellt."

Keine weiteren Vorfälle bekannt

Seit vier Jahren war der Anfang 40-jährige Mann in dem Jugendhaus tätig, zu anderen oder ähnlichen Vorfällen ist es laut Althausen aber vorher nie gekommen. "Das war das erste Mal, dass er aufgefallen ist", berichtet er. "Bei so etwas müssen wir einfach sofort reagieren. So eine Grenzüberschreitung hat klare Konsequenzen, das ist in der Jugendsozialarbeit einfach zwingend erforderlich." Bis zu besagtem Vorfall habe der Horizont-Leiter eigentlich eine sehr gute Arbeit gemacht. Und unter seiner Führung hat sich das Jugendhaus in den vergangenen Jahren auch noch ein gutes Stück weiterentwickelt. Unter anderem wurde der Außenbereich mit Trampolin, Klettergerüst, Fußballplatz und einem gern genutzten BMX-Parcours komplett neu gestaltet und im September vergangenen Jahres offiziell eingeweiht.

Weil es nun vorübergehend personell zu Engpässen kommt, muss das Jugendhaus bis Ende des Jahres für drei Wochen schließen. Die Entscheidung fiel das Diakonische Werk in Abstimmung mit der Fachstelle Jugendarbeit der Stadt Delmenhorst. Ab Montag wird es dort vorerst bis 31. Dezember keine Angebote mehr geben. "Wir wollten eigentlich gar nicht schließen", sagt Althausen. Aber ohne entsprechend ausreichend qualifiziertes Personal gehe es eben nicht anders. "Wir sind jetzt auf Hochtouren auf der Suche nach qualifizierten Jugendsozialarbeitern." Da gebe es inzwischen aber ganz gute Aussichten und auch Ideen, wie das Jugendhaus ab Januar wieder öffnen könne. "Die Chance ist gut, dass das klappt."

Bei der Polizei liegt keine Anzeige vor

Denn dass die Arbeit des Jugendhauses, das im sozialen Brennpunkt-Viertel Düsternort liegt, wichtig ist, zeigt die große Annahme der Einrichtung. "Es kommen viele Kinder hierher und nutzen die Angebote", sagt Althausen. Das Haus, das bereits seit 32 Jahren in dem Stadtteil besteht, bietet unter anderem Unterstützung bei den Hausaufgaben, vermittelt die Kinder in Sportvereine, hilft Jugendlichen bei Bewerbungen und bietet ihnen einfach Geborgenheit und ein warmes Mittagessen. Außerdem werden dort auch immer Ferienangebote im Rahmen des Sommerferienprogramms der Stadt Delmenhorst gestaltet und vielfältig genutzt.

Was den nun ehemaligen Leiter des Jugendhauses angeht, ist noch unklar, wie es weitergehen wird. "Wir sind da jetzt noch mitten im Verfahren", erklärt Bertram Althausen. Die Vorwürfe gegen ihn werden im Rahmen einer Anhörung entsprechend geprüft. Auch die Option, rechtliche Schritte gegen den Mann einzuleiten, hält der Kreispfarrer durchaus für möglich. Bislang ist der Fall aber noch nicht bei der Polizei gemeldet worden. Dort liege bislang keine Anzeige vor, teilte Dirk Ellwart aus der Pressestelle der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch auf Nachfrage mit.

++ Dieser Artikel wurde am 7.12.18 um 15.06 Uhr aktualisiert. ++