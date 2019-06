Beim Julius-Club können die Teilnehmer nicht nur lesen, sondern auch an Aktionen wie Disc-Golf teilnehmen. Ulrike Schönherr von der Stadtbücherei zeigt, wie es geht. (INGO MÖLLERS)

Das Freibad unsicher machen, mit Freunden abhängen oder den nächsten Freizeitpark erkunden – in der Ferienzeit gibt es immer viel zu tun. Aber was, wenn das Wetter nicht mitspielt? Oder wie kann man sich die Langeweile vertreiben, wenn man zwischen den Sprüngen ins Wasser in der Sonne liegt? Für Bücherwürmer ist die Antwort sofort klar: Lesen! Und damit Kinder und Jugendliche auch in diesem Jahr wieder mit reichlich Lesestoff ausgestattet werden können, bietet die Stadtbücherei in den Sommerferien erneut den Julius-Club an.

„Der Julius-Club ist ein Sommerleseclub, in dem Kinder und Jugendliche sich über die neusten Bücher austauschen und gemeinsam an tollen Veranstaltungen teilnehmen können“, erklärt Ulrike Schönherr, Leiterin der Kinder-und Jugendabteilung der Stadtbücherei. Zum dritten Mal nimmt diese an der Lese-Aktion, die in diesem Jahr vom 21. Juni bis zum 21. August stattfindet, teil. Das Projekt richtet sich an Schüler im Alter von 11 bis 14 Jahren und möchte jungen Menschen vor allem eines vermitteln: Lesen macht Spaß.

Lust auf Literatur lässt nach

Gerade im Jugendalter sei die Lese-und Schreibförderung wichtig, betont Schönherr. „Vor allem im Alter von 11 bis 14 Jahren, also in der fünften bis achten Klasse, ist es wichtig, die Schüler zu ermutigen. Denn da stellt sich der sogenannte ‚Leseknick‘ bei vielen ein“, erklärt sie. Dann würde die Lust auf Literatur bei vielen Kindern und Jugendlichen nachlassen und andere Interessen in den Vordergrund rücken. Hier setzt das Leseförderungsprojekt, das 2007 von der VGH-Stiftung und der Büchereizentrale Niedersachsen ins Leben gerufen wurde, an. Die Abkürzung „Julius“ steht dabei für „Jugend liest und schreibt“.

Während des Aktionszeitraums bekommen Club-Mitglieder eine spezielle Club-Card, mit der sie kostenlos eine exklusive Auswahl an Kinder-und Jugendliteratur in der hiesigen Stadtbücherei ausleihen können. „Für den Julius-Club werden jedes Jahr 100 Titel der aktuellsten Jugendbücher von einer Fachjury ausgewählt. Dabei achten wir darauf, dass für jeden etwas dabei ist“, erzählt Schönherr, die in diesem Jahr selbst Teil der Jury war. Aus dieser Auswahl können die 49 niedersächsischen Bibliotheken, die in diesem Jahr teilnehmen, individuell 100 Bücher für ihren Standort auswählen. „Dank der Finanzierung durch die Kulturstiftung der Öffentlichen Versicherung Oldenburg konnten wir Bücher, Hörbücher und E-Books im Wert von 1500 Euro anschaffen“, berichtet Schönherr. Die neuen Bücher stehen zunächst ausschließlich Julius-Club-Mitgliedern zur Verfügung und gehen danach in den Regelbestand der Bücherei über. Wer lieber wischt als blättert, kann sich darüber hinaus einen E-Reader bei der Stadtbücherei ausleihen.

„Natürlich haben wir auch wieder ein vielfältiges Veranstaltungsangebot für unsere Club-Mitglieder organisiert. Wir werden zum Beispiel gemeinsam in der Graft Discgolf spielen, das ist jetzt gerade ein Trend hier“, erzählt die Leiterin der Kinder-und Jugendabteilung. Geplant sind außerdem ein Manga-Zeichenworkshop, eine Programmierstunde mit dem Kugelroboter Sphero, ein Poetry-Slam-Workshop unter der Leitung von Bas Böttcher und vieles mehr.

Wer erfolgreich am Julius-Club teilnimmt, kann sich auf eine Belohnung freuen. „Die Mitglieder können Stempel für gelesene und bewertete Bücher sammeln. Für mindestens zwei Stempel vergeben wir ein Lese-Diplom, bei mindestens fünf Stempeln gibt es das Vielleser-Diplom“, erklärt Schönherr. Zum ersten Mal in diesem Jahr wird auch ein Kreativ-Diplom für eigene Comics, Filme, Geschichten oder Ähnliches überreicht. An manchen Schulen wird das positiv im Zeugnis vermerkt werden. Außerdem gibt es für erfolgreiche Teilnehmer ein Geschenk. „Durch die finanzielle Unterstützung des Rotrary Clubs wird es darüber hinaus eine Verlosung mit hochwertigen Gutscheinen geben“, sagt Schönherr.

Um die Schüler auf das Angebot aufmerksam zu machen, wird wie im vergangenen Jahr die Werbetrommel an den weiterführenden Schulen gerührt. Schönherr sieht aber schon jetzt eine positive Entwicklung. „Im letzten Jahr hatten wir etwa 150 Anmeldungen, von denen haben gut 100 Schüler erfolgreich teilgenommen, den meisten wurde sogar das Viellese-Diplom überreicht“, berichtet sie erfreut. Die Vermittlungsarbeit an Schulen und die Leseförderung bleiben für sie aber entscheidend. „Wir haben in Deutschland noch einen großen Kinderbuchmarkt. Hier wird noch gelesen und ich glaube, wenn wir den Kindern diese Lesekultur vorleben, dann bleibt sie uns noch lange erhalten.“