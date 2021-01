Johanna Rademacher kümmert sich mit um die kreative Gestaltung der Thementüten, die derzeit von der Delmenhorster Stadtbücherei angeboten werden. (INGO MöLLERS)

Einen spannenden Krimi lesen, Filmmusik auf einer CD hören oder in eine zauberhafte Märchenwelt eintauchen: Die Stadtbücherei Delmenhorst bietet derzeit neun verschiedene Thementüten mit Lesestoff für Groß und Klein an. Die Mitarbeiter wollen während der coronabedingten Schließzeit mit verschiedenen Aktionen die Bindung zu ihren Kunden aufrecht erhalten.

Passend zu verschiedenen Themen wird ein „Medien-Mix“ aus beispielsweise Büchern, Zeitschriften, Filmen oder Hörbüchern zusammengestellt. Der Kunde hat dabei die Auswahl zwischen den Kategorien Reisen, Fit & Schön, Wohlfühlen, Krimi, Comic, Märchen, für die Großen (ab neun Jahren) oder die Kleinen (bis sechs Jahre). Zudem wird eine Filmtüte „für einen entspannten Abend auf dem Sofa“ angeboten, sagt Anika Schmidt, Leiterin der Delmenhorster Stadtbücherei. Sie ist dort seit 2016 tätig und würde selbst zur Wohlfühl-Tüte greifen: „Ich hoffe, dass unsere Kunden sehen, dass wir weiter für sie da sind und auch der ein oder andere Neukunde den Weg in die Bücherei findet.“ Vier der Oberthemen sind auch für Kinder geeignet: Die Märchen- und Comic-Tüten sind sowohl für Kinder als auch für Erwachsene erhältlich.

Die Idee, eine Medienauswahl für Kunden zusammenzustellen, sei an sich nichts Neues. Denn, wie Schmidt berichtet, kommen häufiger Kunden auf die Mitarbeiter zu, die nicht genau wissen, was sie ausleihen möchten. Im persönlichen Gespräch finden sie dann heraus, wofür sich der Kunde interessiert und machen Vorschläge, welche Zeitschrift, welches Buch oder welche CD gefallen könnte. Wegen der coronabedingten Umstände läuft der Umgang mit den Kunden ausschließlich kontaktlos ab. Somit fallen die Beratungssituationen weg, die sonst in Gesprächen entstehen. Mit den Thementüten, die zusätzlich zum Medien-Abholservice angeboten werden, möchte das Büchereiteam „die Bindung aufrecht erhalten“, sagt Schmidt: „Wir wollen den Kunden zeigen, dass wir für sie gerne weiter Zusammenstellen und uns Gedanken machen.“ Zudem soll das Angebot für „Ablenkung in der schweren Zeit“ sorgen und gleichzeitig den Bildungsauftrag der Bücherei unterstützen.

Neue Titel entdecken

Die Tüten-Inhalte erzeugen einen „Überraschungseffekt“ und Kunden „entdecken dadurch auch mal Titel, auf die sie sonst vielleicht gar nicht aufmerksam geworden wären“, sagt Schmidt. Hinter dem Motto „Reisen beginnt im Kopf“ verstecken sich zum Beispiel Romane mit bildlichen Beschreibungen, die an besonderen Orten spielen oder Reiseberichte und Zeitschriften. „Einmal Wohlfühlen bitte“ bietet neben Inspirationen in Sachen Kochen oder Dekoration auch Entspannungsübungen zum Nachmachen. Die individuelle Gestaltung der Tüten soll den Menschen eine „persönliche Note in der kontaktlosen Zeit“ geben, sagt Schmidt.

Johanna Rademacher hat im September ihr Freiwilliges Soziales Jahr Kultur in der Delmenhorster Bücherei begonnen. Sie hat sich gemeinsam mit anderen Auszubildenden Gedanken gemacht, was zu den jeweiligen Themen passe. So sollen etwa „die ausgeschnittenen Buchstaben der Krimi Tasche an einen Erpresserbrief erinnern und für Spannung sorgen“, erklärt Rademacher. Auf der Tasche „Für unsere Kleinsten“ sieht man das Maskottchen der Bücherei „den Bücherwurm Bodo“, weil dieser unter den Kindern schon bekannt ist. Am meisten gefallen habe ihr bei der Gestaltung, „zu überlegen, wie man am besten die einzelnen Themen erkenntlich auf den Taschen darstellt“ und die Bastelarbeit mit ihren Kollegen.

Insgesamt hat die Delmenhorster Bücherei 150 Papiertüten eingekauft, die vorbereitet und telefonisch bestellt werden können. Laut Schmidt sind die ersten 20 davon bereits weg. Besonders gefragt seien die Krimi-Tüten „Wer ist der Mörder?“ und die Tüten für Kinder. Auch die Comic-Taschen „Bilder zum Lesen“ mit Cartoons, Comics und Büchern zum Zeichnen lernen, sind beliebt. Die Aktion geht noch bis Sonntag, 14. Februar. Die Idee dafür entstand zwar während des Lockdown, dennoch kann sich Schmidt vorstellen, dass es die Tüten auch in folgenden Jahren angeboten werden könnten. Im Anschluss bietet die Bibliothek bis Mitte März passend zum Valentinstag die „Bücher Blind Dates“ an. „Die Bücher sind schlicht in weißem Papier verpackt und mit ein bisschen Glück findet man sein neues Lieblingsbuch“, sagt Schmidt. So sollen die Kunden „einfach mal Lust auf etwas Neues“ bekommen. Denn Neues kann man im Delmenhorster Bücherparadies immer finden: Wie Schmidt berichtet, wählen die neun Kollegen jedes Jahr rund 6000 bis 7000 neue Medien für das Angebot in der Bücherei aus.

In den kommenden Wochen sei es wichtig, dass Aktionen trotz der Pandemie realisiert werden können. So findet auch die Krimi-Lesung von Andreas Heineke aus seinem Roman „Tod à la Provence“ am Donnerstag, 11. Februar, als Videokonferenz statt. Coronabedingt ist im vergangenen Monat auch der Abholservice wieder gestartet. Allein im Dezember seien rund 6000 Medien für die Kunden bereitgestellt worden, betont Schmidt: „Das zeigt auch, dass der Bedarf trotzdem da ist.“



Bestellungen, etwa für die Thementüten, nimmt die Stadtbücherei Delmenhorst telefonisch unter 0 42 21 / 99 24 76 und per E-Mail an stadtbuecherei@delmenhorst.de entgegen.