DLW-Geschäftsführer Stephan Lührs, Gerflor-CEO Bertrand Chammas und Franz Roth, Produktionsleiter in Delmenhorst, (von links) schauen zuversichtlich in die Zukunft. (Ingo Moellers)

Das Angebot für die DLW kam nicht von Ungefähr. Die französische Gerflor-Gruppe hat schon länger ein Auge auf die Linoleum-Produktion in Delmenhorst geworfen. Seit über zehn Jahren gibt es Bande zwischen den beiden Unternehmen, sagt Bertrand Chammas, CEO bei Gerflor und damit jetzt auch oberster Chef der DLW. Aber der vorletzte DLW-Besitzer, die US-amerikanische Armstrong-Gruppe, wollte nicht.

Und als das Unternehmen 2015 in der Insolvenz einen neuen Investor suchte, seien die Konditionen nicht so gut gewesen, sagt Chammas. Aber jetzt war der richtige Zeitpunkt gekommen. Den Zuschlag erhielten die Franzosen übrigens auch deswegen, weil sie alle 270 Arbeitsplätze erhalten wollen. Die Rechnung soll aufgehen, weil schon bald mit mehr Absatz gerechnet wird.

Gerflor will auch am Standort Delmenhorst investieren. „Und zwar in alle Bereiche“, sagt Chammas. Es soll also sowohl Geld in den Maschinenpark als auch in die Produktentwicklung und in das Marketing fließen. „Wir investieren jedes Jahr rund 40 Millionen Euro in unsere Werke“, sagt Chammas.

Zudem sollen in den kommenden Jahren neue Produkte auf den Markt gebracht werden, wie DLW-Geschäftsführer Stephan Lührs erklärt: „Wir haben ein besonderes Produkt, dafür müssen wir bei den Kunden das Bewusstsein schärfen.“ Linoleum besteht zu 98 Prozent aus natürlichen Rohstoffen, Hauptzutat ist Leinöl.

Was im Gegensatz zum vorherigen Investor, der niederländischen Fields Group, die die DLW im Sommer 2015 aus der Insolvenz rettete, anders ist: Gerflor kennt sich mit Bodenbelägen aus. Und Gerflor ist neben dem Kerngeschäft schon in China, in den USA, Australien oder dem Mittleren Osten verankert. Im vergangenen Jahr setzte das Unternehmen 860 Millionen Euro um, 70 Prozent davon außerhalb Europas.

Das Unternehmen verfügt über Vertriebsstrukturen, die der DLW bislang fehlten und die weder Armstrong noch die Fields Group aufbauen konnten. „Wobei wir uns eher als Anbieter von Komplettlösungen sehen“, erklärte Edouard Phelippeau, Finanzchef bei Gerflor. Die Franzosen verkaufen Bauherren also nicht nur einen Bodenbelag, sondern auch Wandverkleidungen, Tür- und Treppenschutz. Und Gerflor hat bereits seit Jahren Linoleum bei der DLW eingekauft.

Gerflor kaufte gezielt nur Delmenhorster Werk

Jetzt haben die Franzosen die Gelegenheit genutzt, einen der weltweit letzten drei Produktionsstandorte für Linoleum – es gibt noch einen in den Niederlanden und einen in Italien – in ihr Unternehmen zu holen. „Wir haben in den vergangenen Jahren ein durchschnittliches Wachstum von 8,3 Prozent erzielt“, sagte Phelippeau, und zwar nicht nur durch Zukäufe, sondern auch organisch durch Ausweitung des Geschäfts.

Dabei hat Gerflor ganz gezielt nur das Delmenhorster Werk aus der Insolvenzmasse herausgekauft, dieser Betrieb galt im Vergleich zur PVC-Produktion in Bietigheim-Bissingen als der gesunde im Unternehmen. Auch wenn die Verkaufszahlen für Linoleum nicht in dem Maße, wie von den früheren Investoren erhofft, gewachsen sind.

„Wir haben in den vergangenen Jahren gut saniert“, sagt Lührs. Also konnte auf der Kostenseite eingespart werden. „Aber das Geschäft ist nicht in dem gleichen Maße gewachsen.“ Das Problem der DLW, deren beide Hauptmärkte Deutschland und die USA sind: Linoleum wird vor allem in öffentlichen Gebäuden wie Krankenhäusern, Kindergärten oder Sporthallen verbaut.

Hoffnungen in den neuen Eigner

Da Städte und Gemeinden – aktuell lediglich mit der Ausnahme neue Kindertagesstätten – nicht mehr wie in früheren Zeiten als Bauherren auftreten, ist es weiterhin schwierig, mehr Linoleum abzusetzen. Der öffentliche und der industrielle Sektor werden trotzdem weiter Hauptabsatzmarkt für Linoleum bleiben.

Parallel soll versucht werden, stärker in private Haushalte einzuziehen. Doch das wird schwierig. Vor zwei Jahren stellte die DLW dafür das neue Produkt Naturecore vor, eine Art Übersetzung des Klickparketts auf Linoleum. Denn Linoleum ist, im Gegensatz zu PVC oder Laminat, schwierig zu verlegen, man braucht einen spezialisierten Handwerksbetrieb.

Aber auch mit Blick auf das Innovationspotenzial setzen sie bei der DLW Hoffnungen in den neuen Eigner, denn auf Neuheiten werde ein großes Augenmerk gelegt bei Gerflor. Dafür werden allein 140 Ingenieure beschäftigt. Lührs: „Wir denken, dass wir von ihnen lernen – so wie sie von unseren Spezialkenntnissen profitieren.“