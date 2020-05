Delmenhorst. Die Sonne strahlt am Himmel, als vor der Wohneinrichtung der Lebenshilfe an der Hansastraße das Musik-Duo Detlef Blanke und Andreas Cordes ihren Bühnenauftritt vorbereitet. Sie wollen für die rund 27 Bewohner der Einrichtung ein Open-Air-Konzert geben. Dann kommen auch schon die ersten Zuhörer nach draußen und nehmen auf den Stühlen, die gemäß der Abstandsregelungen weit auseinanderstehen, Platz. Erst vor wenigen Stunden hatten sie von dem Konzert, das als Überraschungsaktion geplant war, erfahren. Arrangiert wurde das Ganze von Einrichtungsleiterin Tanja Westermann, um den eher tristen Corona-Alltag mal zu vergessen – aber vor allem, um sich bei den Bewohnern zu bedanken, die trotz vieler Beschränkungen schon so lange durchgehalten haben.

„Die Bewohner können seit nunmehr sieben Wochen nicht raus. Das ist eine große Umstellung, denn viele von ihnen sind trotz Beeinträchtigung selbstständig unterwegs oder arbeiten in ihren Werkstätten“, berichtet Rita Hoffmann, Einrichtungsleiterin des Bereichs Wohnen bei der Lebenshilfe. Die aktuelle Situation erlebten die Bewohner als Verlust der eigenen Freiheit, ein Verlust, mit dem jeder einzelne unterschiedlich umginge. „Einige können gut begreifen, was gerade passiert und akzeptieren die Situation auf ihre Art. Dann gibt es diejenigen, die das Ganze nicht verstehen können. Einige von ihnen akzeptieren trotzdem die Regeln, anderen wiederum fällt es schwer, sich daran zu halten“, beschreibt Hoffmann die Reaktionen der Bewohner. Mit ihnen müsse ein täglicher Aushandlungsprozess stattfinden. „Es ist eine schwierige Zeit momentan, weil das Infektionsschutzgesetz berechtigterweise über allem steht, auch über den pädagogischen Maßnahmen.“

Vor allem Abstandsregelungen und Kontaktsperren, die das soziale Miteinander beschränken, sind immer schwerer zu ertragen. Seit dem 16. März besteht ein Besuchsverbot. Lediglich im Außenbereich und auch dann nur unter strengen hygienischen Auflagen können Bewohner Besuch empfangen. Schwierig findet sie, dass für diese besondere Wohnform die gleichen Durchführungsverordnungen wie für alle anderen Pflegeeinrichtungen gelten. „In Senioreneinrichtungen sind die Menschen daran gewöhnt, sich eher drinnen aufzuhalten. Diesen Menschen fehlt vor allem der Besuch ihrer Angehörigen. Unsere Bewohner hingegen sind normalerweise selbstständig im Stadtbild unterwegs“, betont Hoffmann. Und auch das Miteinander innerhalb der Wohngemeinschaft ist von der Krise betroffen. „Grundsätzlich werden die Bewohner als häusliche Gemeinschaft eingestuft, und natürlich dürfen sie sich im Haus begegnen, dennoch achten wir auch hier auf die Einhaltung der Abstandsregelungen, um die Bewohner zu schützen“, erklärt Hoffmann. Schließlich lebten auch Ältere und gesundheitlich Angeschlagene in der Wohngemeinschaft. Aufgrund der vielen Einschränkungen sind einige der Bewohner für eine Weile zurück zu ihren Angehörigen gezogen. „Wenn sie von zu Hause zu uns zurückkehren, steht eine 14-tägige Quarantäne an.“

Einen Plan für den Worst Case gibt es auch schon. „Wir haben in der Schanzenstraße ein Versorgungszentrum eingerichtet. Dort wollen wir Verdachtsfälle oder Personen mit leichten Krankheitsverlauf im Notfall unterbringen“, sagt Sebastian Vatterodt, pädagogischer Leiter für den Bereich Erwachsene und Familie. Natürlich hoffe man, dass das Zentrum auch in Zukunft nicht zum Einsatz kommt, denn Krankheitsfälle habe es bisher glücklicherweise nicht gegeben. „Doch sollte es dazu kommen, haben wir bereits ein gutes Konzept in Abstimmung mit dem hiesigen Gesundheitsamt entwickelt, denn es war uns wichtig, die Bewohner zu unseren Konditionen unterbringen zu können und nicht in einer fremden Notunterkunft. Das Versorgungszentrum ist ein großes Haus, verfügt über Einzelzimmer und hat einen Garten“, erklärt er, während sich die Stühle vor der kleinen Bühne weiter füllen. Unter den Zuschauern ist Axel Hollak, der mit 80 Jahren der älteste der Bewohner ist. Dann eröffnen die Musiker unter dem Applaus der Anwohner und Mitarbeiter das Livekonzert mit Andreas Bouranis Hit „Auf uns“. Es ist das erste Mal, dass die beiden miteinander musizieren, denn der eigentliche Partner Blankes konnte aufgrund einer Kontaktsperre nicht kommen, doch das merkt man ihnen nicht an. Die Stimmung unter den Bewohnern ist ausgelassen. Sie genießen die Musik und den Sonnenschein.

Trotz der angespannten Lage geht man bei der Lebenshilfe also positiv und kreativ mit Corona um. „Wir haben ein tagesstrukturierendes Angebot, Antilangeweile-Pakete, wie wir sie nennen, mit denen wir versuchen, die weggefallenen Strukturen ein stückweit zu ersetzten“, erklärt Vatterodt. Diese Angebote reichen vom gemeinsamen Basteln und Malen über Leseangebote bis hin zu Spaziergängen und sind normalerweise vor allem für die älteren Bewohner, die nicht in den Werkstätten arbeiten können, vorgesehen. Dadurch entstehe natürlich ein deutlich höherer Personalbedarf. „Wir sind trotzdem gut aufgestellt. Die Einrichtungen der Lebenshilfe unterstützen sich gegenseitig. Wir werden beispielsweise von Mitarbeitern aus der Schulassistenz entlastet. Die Mitarbeiter zeigen eine sehr hohe Bereitschaft, wir haben ein tolles Team“, erzählt Vatterodt mit einem Lächeln. Dann schlägt er ernste Töne an.

„Wir versuchen, das Beste daraus zu machen, aber es fehlt einfach was, und das können wir leider nicht zu 100 Prozent auffangen. Darunter leiden die Bewohner“, sagt er. So sei zunehmend zu beobachten, wie Fördererfolge und Alltagskompetenzen, die über Jahre mit den Bewohnern erarbeitet wurden, durch die weggefallenen Strukturen immer mehr verloren gingen. „Es ist dramatisch“, findet der Pädagoge. Man könne nur hoffen, dass die Krise bald abgewandt ist und die Bewohner, aber auch jeder andere zu seinem gewohnten Alltag zurückkehren kann. Den normalen Alltag – zur Arbeit gehen, Freunde treffen oder in der Stadt bummeln –, all das vermisst Kader Coruh, der seit etwa zehn Jahren in der Wohngemeinschaft lebt. „Es ist blöd, ich vermisse meine Leute und die Werkstatt“, erzählt er. Coruh arbeitet fünf Tage die Woche in einer Holzwerkstatt auf dem Albertushof. Dort stellt er normalerweise Obst-und Gemüsekörbe und Spielzeug aus Holz für die Firma Legler her. „Morgens gehe ich jetzt meistens allein spazieren, aber es ist nicht das Gleiche. Ich will wieder meine Kumpels treffen.“ Nun: Einen Hoffnungsschimmer gibt es, denn das Land Niedersachsen diskutiert derzeit, das Besuchsrecht demnächst zu lockern, weiß Hoffmann. Dann kann sich Kader Coruh hoffentlich bald wieder mit einem seiner Freunde treffen.