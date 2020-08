Wegen wiederholter Verstöße gegen die geltenden Corona-Regeln musste ein Gastronomiebetrieb in Wildeshausen auf Anordnung der Kreisverwaltung vorläufig schließen. Gemeinsame Teams von Kreisverwaltung, Kommunen und der Polizei hatten in der vergangenen Woche stichpunktartige Überprüfungen durchgeführt, wie Kreissprecher Oliver Galeotti mitteilt. Bei einer ersten Visite innerhalb der Woche gab es bis auf geringe Verstöße wegen nicht korrekter oder fehlender Gästedokumentation keine Beanstandungen. Anders dagegen das Bild am Wochenende: In der Gemeinde Großenkneten verstießen gleich mehrere Unternehmen gegen die Abstandsregeln oder missachteten die Dokumentationspflicht wie auch die Pflicht zum Tragen vom Mund-Nasen-Schutz. „Dies zieht Ordnungswidrigkeiten-Verfahren nach sich“, erklärt Galeotti.

Verstöße gegen die Dokumentationspflicht traten teilweise auch bei Kontrollen in der Stadt Wildeshausen auf. Negativer Höhepunkt bei den Überprüfungen in der Kreisstadt sei ein gastronomischer Betrieb gewesen, der sich bereits zum wiederholten Male nicht an die Regeln hielt. "Wegen der mangelhaften Umsetzung des ebenfalls nicht ausreichenden Hygienekonzeptes wurde die Lokalität vorläufig bis Ende August geschlossen. Der Betreiber hat nun Zeit an seinem Konzept zu arbeiten und das auf den notwendigen Stand zu bringen“, sagt Landrat Carsten Harings und fährt fort: „Wir werden diese Kontrollen im gesamten Landkreis weiterhin unangekündigt fortsetzen.“