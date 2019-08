Levi Kazmaier (Paul), Meggy Hussong (Lotta) und Yola Streese (Cheyenne) (von links) spielen die Hauptrolle in dem Kinofilm „Mein Lotta-Leben“, den die aus Stenum stammende Regisseurin Neele Leana Vollmar gedreht hat. An diesem Donnerstag läuft die Familienkomödie in den Kinos an. (Martin Rottenkolber)

Ganderkesee. Drei Jahre ist es inzwischen her, dass die in Stenum aufgewachsene Regisseurin Neele Leana Vollmar mit „Rico, Oskar und der Diebstahlstein“ ihren letzten größeren Kinofilm an den Start gebracht hat. An diesem Donnerstag läuft nun ihre neue Regiearbeit bundesweit in den Kinos an: In der Familien-Komödie „Mein Lotta-Leben: Alles Bingo mit Flamingo“ entführt die Regisseurin das Publikum in die Welt von Lotta Petermann (Meggy Hussong), ihrer Freundin Cheyenne (Yola Streese) und den nerdigen Paul (Levi Kazmaier). Aber natürlich gibt es im Lotta-Universum auch noch ihre Eltern, die beiden „Blöd-Brüder“ (Lenny und Marlow Kullmann), die arrogante Mitschülerin Berenike (Laila Ziegler) und einige andere Charaktere.

Ursprünglich ausgedacht haben sich die Lotta-Geschichten die Autorin Alice Pantermüller und ihre Illustratorin Daniela Kohl. Der Film folgt aber nicht einem einzigen Roman, sondern ist sozusagen ein Cuveé aus mehreren Geschichten. „Für eine Filmhandlung funktionieren die Bücher nicht so gut. Deshalb haben wir aus den ersten fünf Büchern Anekdoten und Erzählstränge ausgesucht, die wir übernommen und in eine neue Handlung eingefügt haben“, erklärt Vollmar.

Gereizt an dem Projekt habe sie unter anderem, dass Lotta ein ganz normales Mädchen sei. „Sie schreibt Tagebuch und beschreibt die Dinge, die um sie herum passieren, auf eine sehr humorvolle und direkte Art. Das sind wirklich Situationen, die jedes Kind schon mal erlebt hat. Aber die Art und Weise, wie sie die Dinge und ihr Umfeld beschreibt, ist frech und mutig“, erzählt Vollmar. So habe sie es sehr genossen, in die Fantasie eines Kindes zu schlüpfen „und selbst mal wieder ein bisschen verrückt zu werden“.

Zunächt einmal sei es natürlich eine Herausforderung gewesen, die geeigneten Darsteller zu finden. „Es sollten Kinder sein, die vorher noch nichts mit Film gemacht hatten. Bei vielen Kinderdarstellern merkt man ab einem gewissen Punkt die Dreherfahrung – im positiven, aber auch negativen Sinne. Und weil die Lotta-Bücher zudem sehr erfolgreich sind, sollte es kein Mädchen sein, das man aus irgendwelchen anderen Filmen schon kennt“, erklärt die Regisseurin.

Gemeinsam mit einer Freundin, mit der sie schon bei „Maria, ihm schmeckt’s nicht“ zusammen die Castingbänder angeschaut hatte, startete sie bundesweit Aufrufe, sich mit einem kleinen Film zu bewerben. "Daraufhin haben wir über 1000 tolle und teilweise unglaublich aufwendige Filme bekommen", erzählt Vollmar. "Das war zwar ein aufwendiger Prozess, aber wir hatten nur Kinder, die total motiviert waren." Und das ist aus Sicht der Regisseurin das Allerwichtigste: „Da muss ich Kinder am Start haben, die dafür brennen." Schließlich sei ein Kinofilm mit einem Aufwand von knapp 40 Drehtagen nicht mal eben so im Kasten.

Als gestandene Schauspieler sind unter anderem Carolin Kebekus als strenge Lehrerin Gisela Kackert („Wer Witze über meinen Namen macht, stirbt einen qualvollen Tod“), Oliver Mommsen als Papa Rainer, Laura Tonke als Mamma Sabine, Milan Peschel als Chef eines Meditationsstudios sowie You-Tube-Star Lukas Rieger, der in die Rolle eines arroganten Superstars schlüpft, an Bord.

Weil die Bücher auch von der Zeichenebene leben, müsse die Hauptfigur auch optische Ähnlichkeit mit den Figuren in den Romanen haben. Zudem sei es ein Anliegen gewesen, die Grafik auch auf die Kinoleinwand zu transportieren: „Die Leinwand ist für Lotta im Film das, was das Papier in den Büchern ist. Deshalb malt sie viele Gedanken und Zeichen auf und interagiert auch damit“, beschreibt Vollmar das Prinzip. Die Illustratorin habe ihr eine Art „Beipackzettel“ gebastelt: „So wusste ich zu jeder Szene im Drehbuch, welche Zeichen es gibt, die dazu passen.“

Bei der offiziellen Premiere in Köln vor zwei Wochen hätten sich sowohl die Kinder als auch die Erwachsenen gut amüsiert. „Die Zuschauer haben sich auf diese bunte, knallige Welt zwischen Realität und Fantasie eingelassen“, berichtet Vollmar. Denn wenn Berenikes Pferd in der Fantasie golden ist, dann reitet sie eben immer auf einem goldenen Pferd durch die Gegend.

„Eigentlich wollte ich ja keinen Kinderfilm mehr machen, sondern wieder andere Geschichten erzählen“, gesteht Vollmar. Als der Produzent sie dann aber gebeten habe, sich das Lotta-Projekt wenigstens einmal anzuschauen, habe sie doch noch einmal Lust auf ein knalliges und verrücktes Abenteuer bekommen: „Und wir hatten ein gutes Team zusammen.“

Nun will Neele Vollmar kinomäßig aber erwachsener werden, wobei auch das nächste Projekt „Auerhaus“, eine Verfilmung des Romans von Bov Bjerg, noch der Jugend verhaftet ist. „Die Protagonisten sind alle um die 18, aber die Hauptzielgruppe sind tatsächlich alle diejenigen, die Anfang der 80er Jahre so alt waren wie unsere Hauptfiguren", erklärt Vollmar. Der Film spiele viel mit Erinnerungen. "Und wer damals auf dem Dorf groß geworden ist, den packt das hoffentlich", sagt sie. Kinostart ist am 5. Dezember.