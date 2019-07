Mit den steigenden Gehältern der Pflegekräfte – von denen es nach wie vor viel zu wenige gibt – steigen auch die Zuzahlungen für Pflegebedürftige und ihre Angehörigen. Um den Trend zu stoppen, fordert die Arbeiterwohlfahrt, den Eigenanteil zu deckeln und die Differenz über die Pflegeversicherung zu finanzieren. (Schmidt/dpa)

Ganderkesee. Pflegekräfte sollen angemessen bezahlt werden, da ist sich die Politik einig. Das Problem jedoch: Mit den Tarifen für die stationäre Pflege steigt auch der Anteil, den Pflegebedürftige aus eigener Kasse bezahlen müssen. Zurzeit müssen Bewohner von Pflegeeinrichtungen oder deren Angehörige im Durchschnitt 1750 Euro über die Unterstützung der Krankenkasse hinaus hinzuzahlen. Um dieser Entwicklung Einhalt zu gebieten, fordert der Bundesverband der Arbeiterwohlfahrt (Awo) nun in einer Petition unter dem Motto „Absichern, nicht verunsichern“, den Eigenanteil für die Betroffenen bei stationärer Pflege zu deckeln.

Auch Maik Drieling, Geschäftsführer der gemeinnützigen Trägergesellschaft Wohnpark Hude-Bookholzberg, die die Häuser „Ellerbäke“ in Bookholzberg sowie „Am Sonnentau“ in Hude betreibt, hat sich der Initiative angeschlossen, die bundesweit bislang 74 000 Unterstützer gefunden hat. Denn er sieht die Entwicklung auch in den Häusern, die er selber verantwortet: Zu Beginn des Jahres 2017 haben sich die Wohnparks „Ellerbäke“ und „Am Sonnentau“ dem sogenannten „DRK-Reformtarif“ angeschlossen. „Seitdem ist die Zuzahlung in drei Verhandlungsrunden von 1400 auf 1900 Euro gestiegen“, erklärt der Geschäftsführer. Und er weiß, dass das für Bewohner und gegebenenfalls ihre Angehörigen „harter Tobak“ ist. „Wer hat das denn?“, fragt der Geschäftsführer.

Selbst „gute Renten“ mit einem Altersruhegeld in Höhe von 1600 Euro würden inzwischen nicht mehr ausreichen, um eine stationäre Pflegeeinrichtung noch bezahlen zu können. Und selbst wenn am Ende ein kleiner Rest von 100 Euro bliebe, sei das als monatliches Taschengeld kaum auskömmlich. „Die aktuelle Entwicklung treibt Senioren, die ihr Leben lang hart gearbeitet haben, in die Sozialhilfe“, sagt Drieling. Sofern es nicht etwa eine Immobilie gibt, die zur Anrechnung gebracht wird. Und die Krankenkassen hätten im Gegenzug ihre diesbezüglichen Beiträge seit Jahren nicht erhöht.

Auch Friedrich Mohn, Leiter des Wichernstift-Altenheims, erwartet, dass der Anteil der Sozialhilfeempfänger in den Altenheimen in den kommenden Jahren steigen werde. „Gegenwärtig liegen wir seit Jahren stabil bei etwa 70 Prozent Selbstzahlern, und ich vermute, dass dies auch für andere Einrichtungen gilt“, sagt Mohn. Wenn der gegenwärtige Trend anhalte, sei allerdings sehr wahrscheinlich, dass die Zahl derer, die im Pflegeheim auf Sozialhilfe angewiesen seien, auf 50 Prozent steige. Dabei beträgt die Zuzahlung beim Wichernstift gegenwärtig „nur“ 1400 Euro. Aber die Verantwortlichen haben Bewohnern und Angehörigen bereits mitgeteilt, dass in absehbarer Zeit eine Steigerung zu erwarten sei.

„In unserer Region bewegt sich das Thema noch in einem moderaten Rahmen“, sagt Mohn. In Großstädten wie Bremen aber auch in Nordrhein-Westfalen würden die Zuzahlungen noch einmal 20 Prozent höher ausfallen. Beträge von mehr als 2000 Euro im Monat seien dort längst an der Tagesordnung.

Am 24. Juni hat der Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages die Awo mit ihrem Anliegen angehört. Nun muss der Ausschuss entscheiden, wie weiter verfahren wird. Brigitte Döcker vom Awo-Bundesvorstand hofft, dass die Petition in ein neues Gesetz mündet: „Denn passiert das nicht, kann der Eigenanteil, den Betroffene und ihre Angehörigen für Pflege bezahlen müssen, ungebremst weiter steigen“, erklärt sie.

Und angesichts der Tatsache, dass der Ruhestand der geburtenstarken Jahrgänge ab etwa 2030 erst noch bevorsteht, werden die Beiträge zur Pflegeversicherung über kurz oder lang zwangsläufig steigen müssen, sieht Friedrich Mohn gar keinen anderen Ausweg. Aber auch die Kommunen werde das Thema angesichts steigender Sozialhilfekosten wohl noch stärker beschäftigen.