In der Stellenausschreibung für den Leiter des Nordwestdeutschen Museums für Industriekultur fehlte ein entscheidender Passus. Eine Tugend, die ein Stelleninhaber ganz unbedingt benötigt: Geduld. Engelsgeduld. Und Leidensfähigkeit. Wobei man auch argumentieren könnte, dass diese beiden Eigenschaften automatisch in der Stellenbezeichnung enthalten sind, wenn man für ein öffentliches, also von einer Kommune finanziertes Haus arbeitet. Ganz besonders, wenn das Haus der Stadt Delmenhorst gehört.

Carsten Jöhnk, Leiter der Museen auf der Nordwolle, hat bereits viel Geduld bewiesen. Und wurde von der Politik nun belohnt. Der erste Bauabschnitt der Neueinrichtung des Nordwestdeutschen Museums für Industriekultur kann nun endlich kommen. 100 000 Euro sollen in den Haushalt 2021 eingestellt werden, 270 000 Euro hat Jöhnk schon bei diversen Stiftungen eingesammelt und selbst 30 000 Euro aufs Sparbuch gelegt. Sodass er tatsächlich Hoffnungen haben darf, dass nunmehr sechs Jahre nach Planungsbeginn im Jahr 2015 endlich 2021 der erste Schritt in die Zukunft gemacht werden kann.

Seit vielen Jahren nun schon erzählt Jöhnk seinen Vorgesetzten in der Verwaltung und den Politikern, wie wichtig es ist, das Haus umzubauen. Mitte der 90er-Jahre wurden zuerst das Fabrikmuseum und dann das Stadtmuseum eröffnet. „Es wurden damals hervorragende Gestalter geholt“, sagt Jöhnk. Die Museen erzählen ihre Geschichte gut, keine Frage, vor 25 Jahren waren sie state of the art, auf der Höhe der Zeit. „Aber die Vermittlung ist nun in die Jahre gekommen, der Anspruch des Publikums hat sich mittlerweile sehr gewandelt“, erzählt Jöhnk, der sich mit den Berlinern Beier und Wellach Museumsgestalter von internationalem Rang zur Weiterentwicklung ins Haus geholt hat.

Wer sich das sehr ausführliche Konzeptpapier durchliest, bekommt ein wenig den Eindruck, als wenn die Delmenhorster Entscheider erst einmal ein wenig Nachhilfe darin bekommen müssen, welches Pfund sie da auf der Nordwolle stehen haben, mit dem sie aber recht fahrlässig umgehen und gar nicht damit wuchern. So schreibt Projektplaner Peter Wellach: „Mit seinen Beständen, zum Beispiel der fast vollständig erhaltenen Personalkartei der ehemaligen Norddeutschen Wollkämmerei und Kammgarnspinnerei aus der Zeit von 1884 bis 1931 ist das Museum für die Geschichte der Industrialisierung und der Migration eine in Teilen einzigartige Einrichtung, die weit über Delmenhorst hinausstrahlt.“ Und er schreibt: „Es ist die größte und wichtigste museale Einrichtung ihrer Art im Nordwesten der Bundesrepublik.“ Und: „Das denkmalgeschützte Ensemble ist ein industrielles Kulturerbe von europaweiter Bedeutung und ein Beispiel für die erfolgreiche Umwandlung einer Industriebrache zu einem lebendigen Stadtteil.“

Um die Geschichten des Hauses in Zukunft besser zu präsentieren, soll quasi das Beste aus vielen anderen Museen in einem bunten Mix in Delmenhorst implementiert werden. Das beginnt schon bei der Inklusion, also der möglichst barrierefreien Vermittlung, sodass zum Beispiel Schaukästen auch Rollstuhlfahrern einen guten Einblick ermöglichen, dass sehbehinderte oder taube Menschen besondere Vermittlungsformate erhalten. Das beginnt aber auch schon bei der Sprache, die leichter werden muss. „Die Texttafeln in unserem Haus sind teils sehr wissenschaftlich und schwer zu erfassen“, gibt Jöhnk zu. Eine Idee dabei: „Für die Entwicklung der Beschriftungen soll eine Kooperation mit einer Schule eingegangen werden, deren sechste Klassen die Texterstellung im Hinblick auf ihre Verständlichkeit redaktionell begleiten.“ Zudem soll das Museum, ein Stopp auf der ERIH, der Europäischen Route der Industriekultur, seine Inhalte größtenteils auf Deutsch und Englisch vermitteln. Und im Multimedia-Guide auch auf Türkisch, um die größte Gruppe der Migranten in der Stadt gezielter anzusprechen, führt das Konzeptpapier aus.

Die Geschichte soll auch personalisierter erzählt werden, anhand von Zeitzeugen, aber auch durch das Schaffen von Integrationsfiguren, die Besucher durch die Ausstellungen begleiten. „Das kennen Sie vielleicht aus dem Auswandererhaus in Bremerhaven“, gab Jöhnk kürzlich im Kulturausschuss ein Beispiel für einen sehr gelungenen personalisierten Erzählansatz. Besucher sollen anfassen und ausprobieren können, also Hand anlegen können, hands on heißt das im Sprech der Planer. Technik und Geschichte sollen in Animationen, 3D-Präsentationen oder in Spielen erklärt werden. Das Museum soll zum Mitmachen einladen. Und vor allem in seiner Entstaubtheit zum Wiederkommen.

Die nächsten Schritte

Das Problem, was Jöhnk wieder sehr viel Geduld und noch viel mehr diplomatisches Geschick und wahrscheinlich schon eine schier märtyrerhafte Leidensfähigkeit abverlangen wird: Die Bauabschnitte zwei und drei sind deutlich teurer als der erste. In Bauabschnitt zwei soll der Eingang umgebaut werden. Dann soll es nur noch einen geben, und zwar in der Turbinenhalle, der Kathedrale der Arbeit, dem wohl beeindruckendsten Gebäude auf der gesamten Nordwolle. Aus der Nadelsetzerei wird dann eine Projektwerkstatt, um Menschen aktiver in den Museumsalltag hineinzuziehen. Ein weiterer Aspekt dieser Umgestaltung ist eine Neugestaltung des Außenrundgangs. Kostenpunkt: rund 1,25 Millionen Euro.

In Schritt drei soll schließlich ein gläserner Gang das jetzige Fabrik- mit dem Stadtmuseum verbinden. Die frühere Lichtstation soll dann der Ort für Sonderausstellungen sein und noch mehr Platz als jetzt für die museumspädagogische Arbeit bieten. „Aufbauen auf die Sonderausstellungsprojekte im zweiten Bauabschnitt und auf eigene Forschungen wird eine neue Gesamterzählung in beide Häuser gelegt, welche die Produktionsstrecke mit der Geschichte der Nordwolle und der Industrie- wie Stadtgeschichte Delmenhorsts umgibt.“ Dann soll sich das Museum, wie in der Grafik dargestellt, präsentieren. In der seit 2015 immer wieder angepassten und zeitlich neu fixierten Planung sollte dieser Punkt Ende 2025 erreicht sein. Unwahrscheinlich, dass das zu schaffen ist. Zumal auch die Kosten für diesen Schritt nicht unerheblich sind: circa 1,15 Millionen Euro.