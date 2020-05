Ein jugendliches Mädchen ist am Mittwochmorgen in Wardenburg gegen ihren Willen in einen schwarzen Mercedes gezerrt worden. Wie die Polizei berichtet, passierte das Mädchen gegen 7.30 Uhr zu Fuß die Oldenburger Straße in Richtung Huntestraße, als der Wagen neben ihr anhielt und sie plötzlich in das Fahrzeug gezogen wurde. Anschließend setzte der Autofahrer seine Fahrt fort. Nach einiger Zeit konnte das Mädchen im Bereich Moorbäksweg das Fahrzeug jedoch verlassen und zurück nach Wardenburg gelangen.

Die Hintergründe und Umstände der Tat sind derzeit noch völlig unklar. Die Polizei Wildeshausen sucht dringend nach Zeugen, die Angaben zu diesem Vorfall und insbesondere zu dem schwarzen Mercedes sowie den Tätern machen können. Laut Beschreibung handelt es sich bei der schwarzen Limousine um ein vermutlich neueres CLS-Modell aus dem Jahr 2020 mit LED-Scheinwerfern. Das Kennzeichen trägt ein „M“ für München mit dem Zahlenfragment „05“. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0 44 31 / 94 11 15 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen, die rund um die Uhr für Hinweise zur Verfügung steht.