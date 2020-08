Charmaine und Ümit Akbulut stehen voller Vorfreude vor ihrem neuen Laden. Bald gehen hier die Umbauarbeiten los. (TAMMO ERNST)

An der Grünen Straße tut sich was. Friseurmeister Ümit Akbulut und Make-up Artist Charmaine Akbulut eröffnen demnächst einen Laden für Skater-Bedarf: die Skatewerkstatt. Werkstatt, das trifft den Kern der Sache, denn dort soll zukünftig nicht nur beraten und verkauft, sondern auch fleißig geschraubt werden. „Das Zentrum unseres Ladens soll eine Werkbank sein, auf der sich unsere Kunden, unter professioneller Anleitung, ihr individuelles Skateboard zusammenschrauben können“, verrät Charmaine Akbulut. Tatsächlich sei es so, dass erfahrene Skater häufig dazu tendierten, sich ihr eigenes Board aus verschiedenen Einzelkomponenten zusammenzustellen. „Anfänger wählen eher fertige Skateboards, um überhaupt einmal ein Gefühl dafür zu bekommen, was ihnen gefällt“, erklärt sie weiter. Außer den Skateboards will das Ehepaar eigens designte Oberbekleidung und Accessoires anbieten, eben alles, was so zum Skater Lifestyle dazugehört.

Die Idee von einem Skater Shop beschäftigt die beiden schon lange. „Als wir damals die Haarwerkstatt gegründet haben, ist das Thema Skaterkarriere und eigener Skater Shop ein wenig in den Hintergrund gerückt, wir mussten uns für eine Sache entscheiden“, erzählt sie. Anstoß zur Realisierung des lang gehegten Herzensprojekts habe nun die Corona-Krise gegeben. „Als wir Anfang des Jahres schließen mussten, haben wir angefangen, Shampoos online zu verkaufen und da haben wir gemerkt, das ist etwas, das uns Spaß macht und so kam uns der Einfall, das könnte man auch mit Skater-Bedarf machen“, erinnert sich die Make-up Artistin. Das Paar entschloss sich, dafür einen kleinen Online-Shop zu gründen. Bis Skaterprofi Ümit Akbulut durch Zufall einen leerstehenden Laden unweit seines Friseursalons entdeckte: „Da stand für uns fest, dass wir neben dem Online-Handel einen kleinen Shop eröffnen wollen. Einfach auch, weil man so ein Skateboard auch mal anfassen will, darauf stehen muss und auch die Beratung und das Knowhow braucht“, weiß Charmaine Akbulut.

Hinter der Skatewerkstatt steckt nicht nur ein zweites Standbein, sondern auch ein umfassendes soziales Projekt. Im vergangenen Jahr gründete das Paar den gemeinnützigen Verein „Im Horster Heim“, der darauf abzielt, über Sponsoring Freizeitangebote zu schaffen, mehr Lebensqualität in die Stadt zu bringen und Menschen jeglichen Alters, Geschlechts und Herkunft zusammenzubringen. „Das macht für mich auch die Skater Community aus. Da trifft sich alles und jeder, egal aus welcher Gesellschaftsschicht. Die Community funktioniert wertungsfrei und so werden Grenzen, wie zum Beispiel Altersstrukturen, niedergerissen“, findet sie.

Die Skatewerkstatt sei für sie eine gute Plattform, um eine Verbindung zwischen Verein und Shop zu schaffen. „Geplant sind Skate-Workshops, wie das Girls-Skateboarding, für das sich bereits jetzt Personen angemeldet haben“, berichtet Ümit Akbulut. „Außerdem wollen wir gemeinsam mit einer professionellen Graffiti-Künstlerin aus Delmenhorst, Graffiti-Kurse für Kinder organisieren“, führt er weiter aus. Hierzu sollen aus alten Paletten kleine Staffeleien gebaut werden, an denen die Kinder sprühen und ihre Werke später mit nach Hause nehmen können. Ganz in Sinne des Leitsatzes ‚Aus alt mach Neu‘, der der Familie Akbulut insgesamt sehr wichtig ist. Das wird sich auch in der Skatewerkstatt bemerkbar machen. „Sowohl was unserer Kollektion für die Skatewerkstatt angeht, als auch unsere Skateboards, achten wir auf Nachhaltigkeit“, so Ümit Akbulut. Für die Kleidung soll mehrheitlich recyceltes Material, bestehend aus alten Fischernetzen, genutzt werden. Aus alten Skateboards sollen Wandverkleidungen und Regale für den Shop entstehen.

Die Skater-Szene ganzheitlich unterstützen und voranbringen, das ist die eigentliche Idee, die sich hinter all diesen Einzelprojekten verbirgt. Wie nicht zuletzt die kürzlich entstandene Kleider-Kollektion, die unter dem Slogan „Make Delmenhorst skate again“ steht, verdeutlicht. Bei all dem Engagement darf natürlich eines nicht fehlen: Ein attraktiver Skater Park, dieser aber fehle der Stadt momentan noch, kritisiert Akbulut. „Bereits 2014 haben wir den Kontakt zur Stadt hergestellt und auf den Missstand aufmerksam gemacht. Sie haben auch Hilfe angeboten, so in Sachen Rampenbau, „da habe ich super Kontakte“. Seitdem ist nichts passiert. Mit dem Umbau des Schwimmbades damals, sei der Skater Park um die Hälfte geschrumpft und auch Sicherheitsmängel seien zu beklagen, betont der Skate-Profi. Dagegen wollen die Akbuluts nun vorgehen. Sie planen einen Unterschriftenmarathon und wollen sich erneut an die Stadt wenden, um hoffentlich bald Bewegung in Sachen Skater Park zu bringen. Der ein oder andere bereitwillige Unterzeichner wird sich demnächst sicherlich in der Skatewerkstatt wiederfinden.

Stichtag der Shoperöffnung ist der 12. Oktober, zuvor soll es am 11. Oktober aber einen Tag der offenen Tür geben, an dem der Laden erkundet werden kann. An konkreten Öffnungszeiten wird derzeit noch getüftelt. Fest steht, dass mittwochs bis sonnabends geöffnet sein soll, ansonsten bleibe man flexibel.