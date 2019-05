Am Ort des heutigen Amtshofes befand sich im 13. Jahrhundert eine Burg. Die Grafen von Hoya, die damaligen Herren in Harpstedt, bauten sie später zum Schloss aus. Erst Mitte des 18. Jahrhunderts entstand der Fachwerkbau. (INGO MOELLERS)

Wie ein Dimensionstor führt der Amtshof in Harpstedt in eine andere Welt. Lärmten eben noch die Autos auf der Amtsfreiheit, der Hauptstraße des Fleckens, so sind es jetzt die Amseln, die hinter dem Fachwerkhaus mit ihrem melodiösen Gesang akustisch dominieren. Vergissmeinnicht blüht dort, eine märchenhaft anmutende Holzbrücke ist zwischen den Bäumen zu erkennen und führt über den malerischen Burggraben. Alles sieht so idyllisch aus, dass es nicht verwundert, dass auf dem Steg zwischen den Seerosen auf dem Burggraben oft Trauungen stattfinden. Aber auch in dem Gebäude selbst kann das Sitzungszimmer zum Trauzimmer umfunktioniert werden – bis zu 70 Brautpaare im Jahr geben hier einander das Ja-Wort.

Ein Burggraben umfließt den Amtshof, den jetzigen Sitz der Samtgemeindeverwaltung, quasi Harpstedts Rathaus. Denn ursprünglich prangte anstelle des Fachwerkhauses eine feste Burg. 1291 wurde sie zum ersten Mal erwähnt. Die Grafen von Hoya, zu dieser Zeit die Herren in Harpstedt, hatten die Burg zu einen Schloss ausgebaut, das 1360 erstmals urkundlich erwähnt wird. 1439 verpfändeten die Grafen von Hoya Schloss und Vogtei Harpstedt an die Grafen von Oldenburg, schrieb Jürgen Ellwanger, der ehemalige Archivar in einem Aufsatz über den Amtshof. Graf Moritz residierte von 1458 bis 1463 ständig in Harpstedt, anderen Herrschern diente das Schloss nur zum gelegentlichen Aufenthalt.

1626, während des 30-jährigen Kriegs lebten kaiserliche Truppen in dem Wasserschloss. „Harpstedt wurde aber dank einer geschickten Politik des Grafen Anton Günther in diesem schrecklichen Krieg nicht Schauplatz militärischer Auseinandersetzungen“, schreibt Ellwanger weiter. Da 1663 die Wohn- und Diensträume des Amtsmannes in der Burgstraße abbrannten, zog er in das mittlerweile schon etwas verfallene Schloss.

1739 wurde der Vorhof des Schlosses bei einem Großbrand zerstört. Das Schloss selbst blieb zwar stehen, war jedoch inzwischen so baufällig, dass es 1741 bis 1743 bis auf die Grundmauern abgetragen wurde. „Danach wurden der Nord- und Ostflügel in Fachwerkbauweise wieder errichtet und dienten als Sitz des Amtsmannes bis zum Jahre 1859“, heißt es weiter in dem Aufsatz. „1875 kaufte der Schulzweckverband das Gebäude für 7500 Reichstaler vom derzeitigen Eigentümer, dem preußischen Staat, um Klassenräume und Lehrerwohnungen einzurichten.

Nach Ende des Zweiten Weltkrieges lebten Flüchtlinge und Vertriebene in dem Haus. 1946 bis 1947 wurde der Amtshof hergerichtet, um die Gemeindeverwaltung dort unterzubringen“, ist Ellwangers Aufsatz zu entnehmen und, dass 1980 der Amtshof um den Westflügel erweitert wurde, um den gewachsenen Anforderungen der 1974 entstandenen Samtgemeinde Harpstedt gerecht zu werden. „Drei Millionen Mark hat der Umbau gekostet“, erzählt Günter Kastendieck, der zusammen mit Friedrich zur Hellen Ellwanger im Amt beerbt hat. Sie sind also die derzeitigen Amtshofsarchivare.

Im Gebäude wird an einigen Stellen an die wechselvolle Geschichte des Ortes erinnert. Eine Vitrine offenbart Geröllkeulen, Steinäxte und Rautöpfe, die in der Nähe von Harpstedt gefunden wurden. Auf zwei Plakaten stehen Betriebe, die in Harpstedt gegründet wurden, einige davon existieren bis heute. In einem Glasschrank sind Fahnen, Hörner, Trommeln und andere Utensilien, die die Schützen für ihr Bürgerschützenfest brauchten. Unter all den feierlichen Instrumenten ist auch noch eine Gefangenenkugel mit Kette und Fessel für den Fuß zu sehen. „Fünf Kilogramm wird die wiegen“, schätzt Kastendieck das Gewicht der gymnastikballgroßen, schwarzen Kugel. „Zuletzt trug sie der Postmörder Heinrich Gottlieb Schröder. Er war der letzte Mensch in Harpstedt, der hier im Verlies festgehalten und 1835 hingerichtet wurde.“ Schröder hatte am 15. Juli 1834 den Harpstedter Postboten Bernhard Wilhelm Thöle erst angeschossen und dann erschlagen, um an das Geld zu gelangen, das der Postbote bei sich trug. „Die Delmebrücke Richtung Bassum, bei der dieser Mord geschah, heißt bis heute ‚Mörderbrücke‘“, erzählt Kastendieck. „Der Mörder sollte zunächst gerädert werden. Da er aber erst 21 Jahre alt war, wurde ihm die Gnade zuteil, mit möglichst einem einzigen Schwerthieb enthauptet zu werden. Bei der Hinrichtung sollen 10 000 Menschen gekommen sein.“ Das alles geschah zu Pfingsten, zum Bürgerschützenfest.

Die Schützen spielen laut dem Archivar eine sehr wichtige Rolle in Harpstedt. Sie haben zunächst auch den Sonnenstein, der vorm Haupteingang des Amtshofs steht, für sich beansprucht: „Die Schützen haben in den zwölf konzentrischen Kreisen eine Schützenscheibe erkannt“, erläutert Kastendieck. „Auch wenn man bis heute nicht mit Sicherheit sagen kann, was es mit diesem Findling auf sich hat: Eine Zielscheibe war der 2000 bis 3000 Jahre alte Stein aus der Bronzezeit sicher nicht.“ Um ihn vor der Witterung und vor Vandalismus zu schützen, soll jetzt eine Replik des Steines angefertigt und das Original in der Stechoscheune sicher verwahrt werden. „Für die Nachbildung habe ich einen Kostenvoranschlag beantragt und wegen der Unterbringung müssen wir noch mit dem Verkehrs- und Verschönerungsverein sprechen“, sagt der Archivar.