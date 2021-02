Kreativ sein gehört zum Job: Torben Müller und Sabine Janssen steuern die Kunst- und Musikschule Art Crescendo durch den zweiten Lockdown. Janssen hat sich zusätzlich ein weiteres Standbein aufgebaut. (Imke Harms)

In den unteren Räumen der Kunst- und Musikschule Art Crescendo in Hude ist es dunkel. Im Besprechungsraum im Obergeschoss steht die Heizung auf dem Schneekristall, ein Heizlüfter macht den Aufenthalt bei diesen Temperaturen erträglich. Im Kunstraum, in dem sonst mehrere Kreativbegeisterte mit Farben experimentieren, waren dennoch alle Tische belegt: Sabine Janssen, die bei Art Crescendo für die Sparte Kunst zuständig ist, hatte Tütchen gepackt für alle Schüler, die während des Corona-Lockdown trotzdem künstlerisch etwas ausprobieren wollen.

„Man muss sich ja behelfen“, sagt sie mit einem Lachen. Noch mindestens bis Mitte Februar bleiben die Räumlichkeiten dicht. Wie viele ihrer rund 50 Teilnehmer nachmittags vorbeikommen würden, um sich das Materialpaket durch ein Fenster abzuholen, konnte Janssen nicht wissen. Aber vorsorglich hat sie für jeden und jede etwas vorbereitet. „Besonders in diesem künstlerischen Bereich fehlt die Präsenz aber total“, macht Janssen deutlich. Das kann Torben Müller zwar auch für den Bereich Musik bestätigen, doch seine rund 150 Schüler kann er recht gut online unterrichten. „Ich bin ganz begeistert, wie gut das klappt“, sagt Müller.

Besonders bei den Jüngeren – der Jüngste sei sechs Jahre – sei er zu Beginn der Corona-Pandemie unsicher gewesen, inwieweit sich der Musikunterricht per Videokonferenz umsetzen lässt. „Aber da bin ich wirklich positiv überrascht. Die Klangqualität ist nicht immer ganz so toll. Aber die Schüler sind sehr konzentriert. Und auch das Handling hat sich deutlich verbessert“, erklärt Müller. Die meisten seien der Kunst- und Musikschule treu geblieben. Etwa drei Viertel aller Schüler nutzten die Online-Alternative der Musikschule. „Und es ziehen auch immer wieder welche nach“, erzählt Müller. „Es war schön zu merken, dass unsere Arbeit geschätzt wird und sich alle gefreut haben, dass es überhaupt weitergeht“, erzählt Müller, der selbst in einer Band spielt. „Für mich hängt das Einkommen aber zum Glück nicht von den Auftritten ab“, fügt er hinzu. Trotzdem fehle es ihm: Proben, Zusammensein, Lachen, Musik machen.

Müller und Janssen können sich noch an den ersten Lockdown erinnern: „Als es losging, hatten wir richtig Panik: Können wir jemals wieder richtig öffnen, was heißt das für die Zukunft? Da fühlten wir uns in der Existenz bedroht.“ Doch das Jahr 2020 habe gezeigt, dass Alternativen durchaus genutzt werden. „Schade ist, dass unser Vorspielen für die Eltern ausfallen muss“, drückt Müller seine Wehmut aus. Eventuell könne es – wenn sich die Impfquote erhöht und die Infektionszahlen sinken – im Sommer oder Herbst nachgeholt werden.

Sabine Janssen hat sich jetzt ein weiteres Standbein aufgebaut, das war auch schon vor Corona ihr Ziel. Sie hat sich zur diplomierten Legasthenie- und Dyskalkulie-Trainerin ausbilden lassen. Bislang hat sie vier Schüler, aber sie hat noch weitere Kapazitäten. „Ich bin damit vorerst noch nicht in die Öffentlichkeit gegangen. Zwar dürfen die Kinder unter speziellen Voraussetzungen hierher kommen und ich kann auch online testen, aber im Lockdown haben Eltern mit Homeschooling und Co. genügend andere Sorgen“, sagt sie.

Doch Janssen ist überzeugt: Der Bedarf ist da. Und die Unterstützung von Kindern mit einer Lese-Rechtschreibschwäche oder einer Rechenschwäche liegt ihr sehr am Herzen: „Es ist keine Krankheit, und diese Kinder sind komplett durchschnittlich, manchmal sogar überdurchschnittlich intelligent. Wenn die Problematik früh genug erkannt wird, können sie später jeden Beruf erlernen und haben keinerlei Schwierigkeiten mehr.“ Und beim Stichwort „keine Schwierigkeiten“ blickt Janssen auch positiv in die Zukunft: „Ich bin zuversichtlich, dass wir Richtung Sommer ein Stückchen Normalität zurückbekommen. Und dann holen wir auch das Vorspielen nach.“