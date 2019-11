In Delmenhorst wurde ein per Haftbefehl gesuchter Mann festgenommen. (Symbolbild) (Björn Hake)

Delmenhorst. Die Bundespolizei hat am Mittwoch einen Mann im Bahnhof Delmenhorst festgenommen, gegen den ein Haftbefehl vorlag. Bei einer routinemäßigen Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der Mann von der Staatsanwaltschaft Oldenburg gesucht wurde. Er war im Januar 2019 wegen des Erschleichens von Leistungen verurteilt worden und hatte noch eine Geldstrafe von 150 Euro zu bezahlen oder ersatzweise eine Freiheitsstrafe von zehn Tagen zu verbüßen. Weil er die Strafe nicht bezahlt hatte und auch der Ladung zum Haftantritt nicht gefolgt war, gab es den Haftbefehl. Weil der 46-Jährige auch am Mittwoch die geforderte Summe nicht aufbringen konnte, wurde er von den Bundespolizisten in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt gebracht.